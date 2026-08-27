Осмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқда

·1·Дунё
Осмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқда

Франция ва Италия Украина ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимини тубдан мустаҳкамлашга қаратилган йирик ҳарбий келишувга эришди. Икки давлат Киевга янги авлоддаги тўртта SAMP/T NG зенит-ракета мажмуасини (ЗРК) етказиб бериш бўйича расман келишиб олди.

Мазкур мудофаа пакетининг умумий қиймати тахминан 3 миллиард еврони ташкил этади. Бу ҳақда Италиянинг нуфузли «La Repubblica» нашри ўз манбаларига таяниб хабар тарқатди.

Молиялаштириш манбаси ва етказиб бериш муддатлари

Мазкур йирик ҳарбий лойиҳа Европа Иттифоқининг махсус молиявий фондлари орқали қопланади:

  • Ukraine Support Loan механизми: Келишувни молиялаштириш Европанинг 2026–2027 йилларда Украинани қўллаб-қувватлаш учун махсус ташкил этилган «Ukraine Support Loan» механизми маблағлари ҳисобидан амалга оширилади;

  • Тезкор логистика: Италия томони келишилган қурол-аслаҳаларни жўнатиш жараёнини аллақачон жорий йилнинг октябрь ойи охирига қадар тўлиқ якунлаш мажбуриятини олди.

Aster 30 ракеталари ва лицензия: Украинада маҳаллий ишлаб чиқариш бошланади

Ҳарбий ёрдам пакети нафақат комплекснинг ўзи, балки қўшимча муҳим компонентларни ҳам ўз ичига олади:

  • Радарлар ва тутиб олувчи ракеталар: Янги ЗРКлардан ташқари, Украина армиясига ҳаво нишонларини уриб туширувчи юқори аниқликдаги Aster 30 ракеталари, замонавий радарлар ҳамда SAMP/T тизимлари учун зарур барча эҳтиёт қисмлар тақдим этилади;

  • Украинада лицензион ишлаб чиқариш: Европа Иттифоқи давлатлари Владимир Зеленский ҳукуматига Aster 30 ракеталарини бевосита Украина ҳудудида лицензия асосида ишлаб чиқаришни йўлга қўйишга расман рухсат берди. Бу қарор Киев учун узоқ муддатли ҳарбий мустақилликни таъминлашда муҳим стратегик қадам ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолдиБугун, 19:13«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!Бугун, 19:07Хитой бозорига зарба: АҚШ энергетикасида тақиқлар ва янги тартиб кучга кирдиХитой бозорига зарба: АҚШ энергетикасида тақиқлар ва янги тартиб кучга кирдиБугун, 18:39Нина Драма Дана Уайт уни қандай қилиб хавфли таъқибчидан қутқарганини сўзлаб бердиНина Драма Дана Уайт уни қандай қилиб хавфли таъқибчидан қутқарганини сўзлаб бердиБугун, 18:10Дафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини бердиДафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини бердиБугун, 15:51Бир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБугун, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди