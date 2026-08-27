Осмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқда
Франция ва Италия Украина ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимини тубдан мустаҳкамлашга қаратилган йирик ҳарбий келишувга эришди. Икки давлат Киевга янги авлоддаги тўртта SAMP/T NG зенит-ракета мажмуасини (ЗРК) етказиб бериш бўйича расман келишиб олди.
Мазкур мудофаа пакетининг умумий қиймати тахминан 3 миллиард еврони ташкил этади. Бу ҳақда Италиянинг нуфузли «La Repubblica» нашри ўз манбаларига таяниб хабар тарқатди.
Молиялаштириш манбаси ва етказиб бериш муддатлари
Мазкур йирик ҳарбий лойиҳа Европа Иттифоқининг махсус молиявий фондлари орқали қопланади:
Ukraine Support Loan механизми: Келишувни молиялаштириш Европанинг 2026–2027 йилларда Украинани қўллаб-қувватлаш учун махсус ташкил этилган «Ukraine Support Loan» механизми маблағлари ҳисобидан амалга оширилади;
Тезкор логистика: Италия томони келишилган қурол-аслаҳаларни жўнатиш жараёнини аллақачон жорий йилнинг октябрь ойи охирига қадар тўлиқ якунлаш мажбуриятини олди.
Aster 30 ракеталари ва лицензия: Украинада маҳаллий ишлаб чиқариш бошланади
Ҳарбий ёрдам пакети нафақат комплекснинг ўзи, балки қўшимча муҳим компонентларни ҳам ўз ичига олади:
Радарлар ва тутиб олувчи ракеталар: Янги ЗРКлардан ташқари, Украина армиясига ҳаво нишонларини уриб туширувчи юқори аниқликдаги Aster 30 ракеталари, замонавий радарлар ҳамда SAMP/T тизимлари учун зарур барча эҳтиёт қисмлар тақдим этилади;
Украинада лицензион ишлаб чиқариш: Европа Иттифоқи давлатлари Владимир Зеленский ҳукуматига Aster 30 ракеталарини бевосита Украина ҳудудида лицензия асосида ишлаб чиқаришни йўлга қўйишга расман рухсат берди. Бу қарор Киев учун узоқ муддатли ҳарбий мустақилликни таъминлашда муҳим стратегик қадам ҳисобланади.
…