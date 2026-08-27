«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирди
Стратегик ривожланиш ва ислоҳотлар агентлиги томонидан «Ўзбекистон — 2030» стратегиясининг 2026 йил биринчи ярим йиллигидаги ижроси якунларига бағишланган мониторинг натижалари эълон қилинди. Мазкур жараёнда жами 72 та ташкилотнинг 437 та кўрсаткичи кузатувга олиниб, улардан 206 таси бевосита баҳоланди.
Ўтказилган мониторинг хулосаларига кўра, кўрсаткичларнинг сезиларли қисми ижобий бажарилган бўлса-да, айрим муҳим йўналишларда жиддий кечикишлар сақланиб қолмоқда.
Мониторинг натижалари: Ранглар нимани кўрсатади?
Баҳолаш натижаларига кўра, идораларнинг ҳисобот давридаги фаолияти учта асосий тоифага ажратилди:
«Яшил» тоифа: 162 та кўрсаткич;
«Сариқ» тоифа: 35 та кўрсаткич;
«Қизил» тоифа: 9 та кўрсаткич.
Энг кўп ортда қолиш ҳолатлари «Барқарор иқтисодий ўсиш» йўналишида кузатилган бўлиб, умумий «сариқ» кўрсаткичларнинг нақ 60 фоизи (21 та кўрсаткич) айнан шу соҳага тўғри келди. Мазкур йўналиш барча соҳалар орасида энг паст натижани (70%) кўрсатди.
Саккизта идора «қизил» ҳудудда
Стратегия ижроси давомида саккизта вазирлик ва идора масъул бўлган жами тўққизта кўрсаткич хавфли «қизил» тоифага киритилди. Ушбу бандлар бўйича бажарилиш даражаси атиги 4 фоиздан 69 фоизгача бўлган оралиқни ташкил этган.
Муаммоли масалаларни бартараф этиш ва ижрони жадаллаштириш мақсадида Агентлик томонидан қуйидаги чора-тадбирлар белгиланди:
Кечикишларнинг асосий сабабларини чуқур таҳлил қилиш;
Қўшимча ресурсларни жалб этиш;
Масъуллар учун аниқ чора-тадбирлар режаларини ишлаб чиқиш.
Мазкур мониторинг ишлари тўлиқ равишда стратегик режалаштириш рақамли платформаси орқали 72 та ташкилот кесимида амалга оширилгани қайд этилди.
…