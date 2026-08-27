«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирди

·0·Ўзбекистон
«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирди

Стратегик ривожланиш ва ислоҳотлар агентлиги томонидан «Ўзбекистон — 2030» стратегиясининг 2026 йил биринчи ярим йиллигидаги ижроси якунларига бағишланган мониторинг натижалари эълон қилинди. Мазкур жараёнда жами 72 та ташкилотнинг 437 та кўрсаткичи кузатувга олиниб, улардан 206 таси бевосита баҳоланди.

Ўтказилган мониторинг хулосаларига кўра, кўрсаткичларнинг сезиларли қисми ижобий бажарилган бўлса-да, айрим муҳим йўналишларда жиддий кечикишлар сақланиб қолмоқда.

Мониторинг натижалари: Ранглар нимани кўрсатади?

Баҳолаш натижаларига кўра, идораларнинг ҳисобот давридаги фаолияти учта асосий тоифага ажратилди:

  • «Яшил» тоифа: 162 та кўрсаткич;

  • «Сариқ» тоифа: 35 та кўрсаткич;

  • «Қизил» тоифа: 9 та кўрсаткич.

Энг кўп ортда қолиш ҳолатлари «Барқарор иқтисодий ўсиш» йўналишида кузатилган бўлиб, умумий «сариқ» кўрсаткичларнинг нақ 60 фоизи (21 та кўрсаткич) айнан шу соҳага тўғри келди. Мазкур йўналиш барча соҳалар орасида энг паст натижани (70%) кўрсатди.

Саккизта идора «қизил» ҳудудда

Стратегия ижроси давомида саккизта вазирлик ва идора масъул бўлган жами тўққизта кўрсаткич хавфли «қизил» тоифага киритилди. Ушбу бандлар бўйича бажарилиш даражаси атиги 4 фоиздан 69 фоизгача бўлган оралиқни ташкил этган.

Муаммоли масалаларни бартараф этиш ва ижрони жадаллаштириш мақсадида Агентлик томонидан қуйидаги чора-тадбирлар белгиланди:

  • Кечикишларнинг асосий сабабларини чуқур таҳлил қилиш;

  • Қўшимча ресурсларни жалб этиш;

  • Масъуллар учун аниқ чора-тадбирлар режаларини ишлаб чиқиш.

Мазкур мониторинг ишлари тўлиқ равишда стратегик режалаштириш рақамли платформаси орқали 72 та ташкилот кесимида амалга оширилгани қайд этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!Бугун, 16:39Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?Кеча, 18:44Мустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табрикладиМустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табрикладиКеча, 17:571 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашади1 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашадиКеча, 16:02Давлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш бердиДавлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш бердиКеча, 15:10Энди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкинЭнди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкинКеча, 14:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди