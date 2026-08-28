Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқди
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Huawei компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатларининг Хитой бозоридаги савдосини расман бошлади. Юқори технологиялар ва мустаҳкамликни ўзида мужассам этган ушбу гаджет илғор имкониятлари ҳамда узоқ муддатли автономлиги билан эътиборни тортмоқда, бу эса замонавий фойдаланувчилар учун кундалик ҳаётда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилма харидорларга учта жозибали рангда — Пине Греэн, Вилд Еллов ва Карбон Блакк вариантларида таклиф этилмоқда. Хитойда соатнинг расмий нархи 2688 юан этиб белгиланган бўлса-да, амалдаги давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда уни 2285 юанга харид қилиш мумкин.
Мустаҳкам дизайн ва ёрқин экранHuawei Watch GT 7 Pro модели юқори сифатли материаллардан тайёрлангани билан ажралиб туради. Унинг корпуси аэрокосмик даражадаги титон қотишмаси ва наномикрокристалли керамика ёрдамида ясалган. Экран эса қаттиқ сафар шароитларига бардош берувчи сафар шишаси билан ҳимояланган.
Гаджет диагонали 1,47 дюймли бўлган юқори сифатли дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг чўққи ёрқинлиги 3000 нитни ташкил этади. Бу эса очиқ ҳавода, ҳатто тўғридан-тўғри қуёш нурлари остида ҳам маълумотларни ҳеч қандай қийинчиликсиз ўқий олиш имконини беради.
Таъсирчан автономлик ва спорт режимлариТақдим этилган маълумотларга кўра, янги ақлли соатларнинг энг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири уларнинг рекорд даражадаги автономлигидир. Енгил юклама режимида қурилма қувват олмасдан 21 кунгача ишлай олади. Оддий фойдаланиш режимида эса бу кўрсаткич 12 кунни ташкил этади. Шунингдек, ГПС фаол бўлган ҳолда тоғли ёки қийин шароитларда югуриш режимида батарея 51 соатгача хизмат қилади.
Фаол турмуш тарзини севувчилар учун қурилма учта янги махсус спорт режими билан бойитилган. Бу эса турли йўналишдаги машғулотларни янада самарали назорат қилиш имконини беради.
Саломатликни ҳар томонлама мониторинг қилишHuawei Watch GT 7 Pro кенгайтирилган тиббий ва биологик датчиклар мажмуаси билан жиҳозланган. Жумладан, соатда юрак қисқариши частотаси (ЧСС) ва қон кислород билан тўйинганлиги (SpO2) датчиклари, шунингдек, электрокардиограмма (ЭКГ) рўйхатга олиш тизими мавжуд.
Тизим организм ҳолатини ҳар томонлама таҳлил қилиб, фойдаланувчининг уйқу сифатини, юрак уриши ўзгарувчанлигини, кайфиятини ҳамда сарфланган калорияларни ҳисобга олади. Олинган маълумотлар асосида эса умумий тикланиш ҳолати баҳоланади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Huawei Watch GT 7 Pro модели аллақачон Хитой бозорида муваффақиятли дебют қилган бўлиб, келаси ҳафтаёқ халқаро бозорга чиқарилиши кутилмоқда.
…