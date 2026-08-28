Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқди

·0·Техно
Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқди

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Huawei компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатларининг Хитой бозоридаги савдосини расман бошлади. Юқори технологиялар ва мустаҳкамликни ўзида мужассам этган ушбу гаджет илғор имкониятлари ҳамда узоқ муддатли автономлиги билан эътиборни тортмоқда, бу эса замонавий фойдаланувчилар учун кундалик ҳаётда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилма харидорларга учта жозибали рангда — Пине Греэн, Вилд Еллов ва Карбон Блакк вариантларида таклиф этилмоқда. Хитойда соатнинг расмий нархи 2688 юан этиб белгиланган бўлса-да, амалдаги давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда уни 2285 юанга харид қилиш мумкин.

Мустаҳкам дизайн ва ёрқин экран

Huawei Watch GT 7 Pro модели юқори сифатли материаллардан тайёрлангани билан ажралиб туради. Унинг корпуси аэрокосмик даражадаги титон қотишмаси ва наномикрокристалли керамика ёрдамида ясалган. Экран эса қаттиқ сафар шароитларига бардош берувчи сафар шишаси билан ҳимояланган.

Гаджет диагонали 1,47 дюймли бўлган юқори сифатли дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг чўққи ёрқинлиги 3000 нитни ташкил этади. Бу эса очиқ ҳавода, ҳатто тўғридан-тўғри қуёш нурлари остида ҳам маълумотларни ҳеч қандай қийинчиликсиз ўқий олиш имконини беради.

Таъсирчан автономлик ва спорт режимлари

Тақдим этилган маълумотларга кўра, янги ақлли соатларнинг энг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири уларнинг рекорд даражадаги автономлигидир. Енгил юклама режимида қурилма қувват олмасдан 21 кунгача ишлай олади. Оддий фойдаланиш режимида эса бу кўрсаткич 12 кунни ташкил этади. Шунингдек, ГПС фаол бўлган ҳолда тоғли ёки қийин шароитларда югуриш режимида батарея 51 соатгача хизмат қилади.

Фаол турмуш тарзини севувчилар учун қурилма учта янги махсус спорт режими билан бойитилган. Бу эса турли йўналишдаги машғулотларни янада самарали назорат қилиш имконини беради.

Саломатликни ҳар томонлама мониторинг қилиш

Huawei Watch GT 7 Pro кенгайтирилган тиббий ва биологик датчиклар мажмуаси билан жиҳозланган. Жумладан, соатда юрак қисқариши частотаси (ЧСС) ва қон кислород билан тўйинганлиги (SpO2) датчиклари, шунингдек, электрокардиограмма (ЭКГ) рўйхатга олиш тизими мавжуд.

Тизим организм ҳолатини ҳар томонлама таҳлил қилиб, фойдаланувчининг уйқу сифатини, юрак уриши ўзгарувчанлигини, кайфиятини ҳамда сарфланган калорияларни ҳисобга олади. Олинган маълумотлар асосида эса умумий тикланиш ҳолати баҳоланади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Huawei Watch GT 7 Pro модели аллақачон Хитой бозорида муваффақиятли дебют қилган бўлиб, келаси ҳафтаёқ халқаро бозорга чиқарилиши кутилмоқда.

HuaweiWatch GT 7 ProАқлли соатТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолдиiPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолдиБугун, 03:27Xiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиБугун, 01:51Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиStarlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиБугун, 01:23Xiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиXiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиБугун, 01:00Samsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиБугун, 00:25Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Бугун, 00:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда