Ички сезги алдамади: Виржиния фуқароси 20 та чипта билан қандай қилиб бойиб кетди?
АҚШнинг Виржиния штатида истиқомат қилувчи эркакнинг кучли ички сезгиси ва кутилмаган таваккали унга ҳақиқий бойлик келтирди. У машҳур Pick 4 лотереясининг битта тиражи учун бир хил рақамлар ёзилган нақ 20 та чипта харид қилиб, якунда 100 000 долларлик йирик ютуқ эгасига айланди.
Нельсон округи фуқароси лотерея ташкилотчиларига ўз омади сири ҳақида сўзлаб бериб, маълум бир рақамлар кетма-кетлиги унга катта даромад олиб келишини олдиндан ҳис қилганини маълум қилди.
20 долларлик харажат ва 100 минг долларлик даромад
Омадли ғолибнинг таваккали тўлиқ оқланди:
«Омадли рақамлар» сири: Эркак 2-1-0-4 рақамлар комбинацияси борасида жуда кучли ички сезгига эга бўлган. Шу боис у Линчберг шаҳридаги 12-кўчада жойлашган Justis Convenient Store дўконидан 30 июль кунги кечки Pick 4 тиражи учун айнан шу рақамлар билан 20 та бир хил чипта сотиб олган;
Аниқ кетма-кетликдаги ғалаба: Унинг рақамларнинг аниқ тартибда чиқиши учун тиккан жами 20 доллари кутилган натижани берди. Ҳар бир чипта унга 5 000 доллардан ютуқ келтириб, жами тўлов миқдори 100 000 долларни ташкил этди.
Ютуқ нимага сарфланади?
Лотерея марказида мукофотни қабул қилиб олган ғолиб маблағларни қандай тақсимлашини очиқлади:
Ҳисоб-китоб ва жамғарма: Эркак катта миқдордаги пулларни ортиқча ҳашаматга эмас, балки тўпланиб қолган коммунал ва бошқа тўловларни ёпишга ҳамда шахсий жамғарма ҳисобини тўлдиришга йўналтиришини билдирди.
Мутахассислар лотереяларда бундай бир хил чипталар стратегияси камдан-кам ҳолларда оқланишини, аммо тўғри танланган сезги эгасига бир лаҳзада катта бойлик келтириши мумкинлигини қайд этмоқда.
…