Ички сезги алдамади: Виржиния фуқароси 20 та чипта билан қандай қилиб бойиб кетди?

·18·Дунё
Ички сезги алдамади: Виржиния фуқароси 20 та чипта билан қандай қилиб бойиб кетди?

АҚШнинг Виржиния штатида истиқомат қилувчи эркакнинг кучли ички сезгиси ва кутилмаган таваккали унга ҳақиқий бойлик келтирди. У машҳур Pick 4 лотереясининг битта тиражи учун бир хил рақамлар ёзилган нақ 20 та чипта харид қилиб, якунда 100 000 долларлик йирик ютуқ эгасига айланди.

Нельсон округи фуқароси лотерея ташкилотчиларига ўз омади сири ҳақида сўзлаб бериб, маълум бир рақамлар кетма-кетлиги унга катта даромад олиб келишини олдиндан ҳис қилганини маълум қилди.

20 долларлик харажат ва 100 минг долларлик даромад

Омадли ғолибнинг таваккали тўлиқ оқланди:

  • «Омадли рақамлар» сири: Эркак 2-1-0-4 рақамлар комбинацияси борасида жуда кучли ички сезгига эга бўлган. Шу боис у Линчберг шаҳридаги 12-кўчада жойлашган Justis Convenient Store дўконидан 30 июль кунги кечки Pick 4 тиражи учун айнан шу рақамлар билан 20 та бир хил чипта сотиб олган;

  • Аниқ кетма-кетликдаги ғалаба: Унинг рақамларнинг аниқ тартибда чиқиши учун тиккан жами 20 доллари кутилган натижани берди. Ҳар бир чипта унга 5 000 доллардан ютуқ келтириб, жами тўлов миқдори 100 000 долларни ташкил этди.

Ютуқ нимага сарфланади?

Лотерея марказида мукофотни қабул қилиб олган ғолиб маблағларни қандай тақсимлашини очиқлади:

  • Ҳисоб-китоб ва жамғарма: Эркак катта миқдордаги пулларни ортиқча ҳашаматга эмас, балки тўпланиб қолган коммунал ва бошқа тўловларни ёпишга ҳамда шахсий жамғарма ҳисобини тўлдиришга йўналтиришини билдирди.

Мутахассислар лотереяларда бундай бир хил чипталар стратегияси камдан-кам ҳолларда оқланишини, аммо тўғри танланган сезги эгасига бир лаҳзада катта бойлик келтириши мумкинлигини қайд этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Бугун, 10:43Антиқа ҳолат: Калифорнияда ҳайдовчилар машиналарини ташлаб егулик теришга киришдиАнтиқа ҳолат: Калифорнияда ҳайдовчилар машиналарини ташлаб егулик теришга киришдиБугун, 10:09Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Бугун, 09:19Трампдан Канадага навбатдаги зарба: Онтарио кўли нега номини йўқотди?Трампдан Канадага навбатдаги зарба: Онтарио кўли нега номини йўқотди?Бугун, 08:54Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)Бугун, 00:28Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Бугун, 00:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди