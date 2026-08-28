Антиқа ҳолат: Калифорнияда ҳайдовчилар машиналарини ташлаб егулик теришга киришди

·21·Дунё
Антиқа ҳолат: Калифорнияда ҳайдовчилар машиналарини ташлаб егулик теришга киришди

АҚШнинг Калифорния штатидаги гавжум автомагистраллардан бирида кутилмаган ва қизиқарли ҳодиса сабаб ҳаракат фалаж ҳолатга келди. Пикап машинасидан тушиб кетган юзлаб пишлоқли шарчалар (cheese balls) контейнерлари йўлга сочилиб, катта йўлни «пишлоқ майдони»га айлантирди.

Калифорния Йўл ҳаракати хавфсизлиги полицияси (CHP) маълумотларига кўра, воқеа сешанба куни соат 17:00 атрофида, кечки тиғиз вақтда Линвуд шаҳри ҳудудидан ўтувчи 105-шосседа содир бўлган.

120 та катта идиш ва зарғалдоқ йўл

Ҳодиса жойидан олинган видео ва фотокадрлар ижтимоий тармоқларда тезда оммалашди:

  • Сочилган юк кўлами: Автомобилдан тахминан 120 та Utz брендига тегишли пишлоқли шарчалар идиши поддон билан биргаликда йўлга қулаб тушган;

  • Йўлнинг ёпилиши: Ғарбий йўналишдаги ҳаракат бўлаклари бўйлаб минглаб майда пишлоқли шарчалар ва синган пластик идишлар сочилиб, ҳайдовчилар учун жиддий ноқулайлик туғдирган.

Асосий сабаб: Бепул егулик илинжидаги ҳайдовчилар

Полиция вакилларининг таъкидлашича, йўлда улкан тирбандлик фақат сочилган маҳсулот сабаб эмас, балки одамларнинг хатти-ҳаракатлари туфайли кучайган:

  • Машиналарни ташлаб кетиш: Магистралда кетаётган ўнлаб ҳайдовчилар ўз автомобилларини қатнов қисмида тўхтатиб, тушиб кетган бутун ва шикастланмаган пишлоқ идишларини териб олиш учун йўлга югуриб чиққан;

  • Ҳаракатнинг музлаши: Бепул егулик теришга уринган ҳайдовчилар сабабли аллақачон оғир бўлган кечки тирбандлик янада чўзилиб, автомагистралда узоқ вақт давомида узилишлар кузатилган.

Йўл полицияси ва махсус хизматлар аралашувидан сўнг йўл бўлаклари тозаланиб, қатнов одатий режимда қайта тикланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ички сезги алдамади: Виржиния фуқароси 20 та чипта билан қандай қилиб бойиб кетди?Ички сезги алдамади: Виржиния фуқароси 20 та чипта билан қандай қилиб бойиб кетди?Бугун, 10:13Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Бугун, 09:19Трампдан Канадага навбатдаги зарба: Онтарио кўли нега номини йўқотди?Трампдан Канадага навбатдаги зарба: Онтарио кўли нега номини йўқотди?Бугун, 08:54Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)Бугун, 00:28Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Бугун, 00:19Гарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиГарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиКеча, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди