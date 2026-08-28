Антиқа ҳолат: Калифорнияда ҳайдовчилар машиналарини ташлаб егулик теришга киришди
АҚШнинг Калифорния штатидаги гавжум автомагистраллардан бирида кутилмаган ва қизиқарли ҳодиса сабаб ҳаракат фалаж ҳолатга келди. Пикап машинасидан тушиб кетган юзлаб пишлоқли шарчалар (cheese balls) контейнерлари йўлга сочилиб, катта йўлни «пишлоқ майдони»га айлантирди.
Калифорния Йўл ҳаракати хавфсизлиги полицияси (CHP) маълумотларига кўра, воқеа сешанба куни соат 17:00 атрофида, кечки тиғиз вақтда Линвуд шаҳри ҳудудидан ўтувчи 105-шосседа содир бўлган.
120 та катта идиш ва зарғалдоқ йўл
Ҳодиса жойидан олинган видео ва фотокадрлар ижтимоий тармоқларда тезда оммалашди:
Сочилган юк кўлами: Автомобилдан тахминан 120 та Utz брендига тегишли пишлоқли шарчалар идиши поддон билан биргаликда йўлга қулаб тушган;
Йўлнинг ёпилиши: Ғарбий йўналишдаги ҳаракат бўлаклари бўйлаб минглаб майда пишлоқли шарчалар ва синган пластик идишлар сочилиб, ҳайдовчилар учун жиддий ноқулайлик туғдирган.
Асосий сабаб: Бепул егулик илинжидаги ҳайдовчилар
Полиция вакилларининг таъкидлашича, йўлда улкан тирбандлик фақат сочилган маҳсулот сабаб эмас, балки одамларнинг хатти-ҳаракатлари туфайли кучайган:
Машиналарни ташлаб кетиш: Магистралда кетаётган ўнлаб ҳайдовчилар ўз автомобилларини қатнов қисмида тўхтатиб, тушиб кетган бутун ва шикастланмаган пишлоқ идишларини териб олиш учун йўлга югуриб чиққан;
Ҳаракатнинг музлаши: Бепул егулик теришга уринган ҳайдовчилар сабабли аллақачон оғир бўлган кечки тирбандлик янада чўзилиб, автомагистралда узоқ вақт давомида узилишлар кузатилган.
Йўл полицияси ва махсус хизматлар аралашувидан сўнг йўл бўлаклари тозаланиб, қатнов одатий режимда қайта тикланган.
…