Европа Лигаси: 36 та клуб ва барча саватчалар таркиби маълум бўлди! (Бугун қуръа)

·20·Спорт
Европа Лигаси: 36 та клуб ва барча саватчалар таркиби маълум бўлди! (Бугун қуръа)

Европанинг нуфузи жиҳатидан иккинчи ўринда турувчи клублар мусобақаси — УЕФА Европа Лигасида саралаш босқичи баҳслари расман якунига етди. Мусобақанинг умумий босқичида қитъанинг турли мамлакатларидан жами 36 та жамоа ягона турнир жадвали тизимида баҳс олиб боради.

Бугун, 28 август куни мусобақанинг умумий босқичига расмий қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтади ва ҳар бир клуб тўқнаш келадиган саккизтадан рақиб номи аниқланади.

Қуръа олдидан тўлиқ саватчалар таркиби:

1-саватча (Гранд клублар):

  • «Байер» (Германия)

  • «Бенфика» (Португалия)

  • «Ювентус» (Италия)

  • «Милан» (Италия)

  • «Лион» (Франция)

  • АЗ Алкмаар (Нидерландия)

  • «Олимпиакос» (Греция)

  • «Реал Сосьедад» (Испания)

  • «Марсельь» (Франция)

2-саватча:

  • «Ференцварош», «Виктория Пльзень», «Юнион Сент-Жиллуа», «Динамо Загреб», «Зальцбург», «Селтик», «Спарта Прага», «Ренн», «Андерлехт».

3-саватча:

  • «Штурм», «Лех Познань», «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд», «Целе», «Ягеллония», «Омония», «Сельта».

4-саватча:

  • «Хоффенхайм», «Бешиктош», «Торреенсе», «Хапоэль Беэр-Шева», НЕК, ОФИ, «Лиллестрём», «Левски», «Арарат».

Янги формат ва кутилаётган шиддат

Биринчи саватчадан «Ювентус», «Милан», «Байер» ва «Марсельь» каби қитъанинг ҳақиқий гигантлари ўрин олгани мусобақага қизиқишни янада оширмоқда. Шунингдек, учинчи саватчадан Англия Премьер-лигаси вакилларининг («Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд») жой олгани умумий босқичданоқ мухлисларни қатор қизиқарли тўқнашувлар кутиб турганидан далолат беради.

Бугун бўлиб ўтадиган қуръа натижаларига кўра, ҳар бир жамоа ҳар бир саватчадан иккитадан рақибга эга бўлади (жами 8 та ўйин — тўрттаси уйда, тўрттаси сафарда).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямалнинг алмаштирилишидаги норозилиги ва унинг сабаблариЛамине Ямалнинг алмаштирилишидаги норозилиги ва унинг сабаблариБугун, 10:59Хаби Алонсо Энзо Фернандеснинг таркибдан четлатилганига изоҳ бердиХаби Алонсо Энзо Фернандеснинг таркибдан четлатилганига изоҳ бердиБугун, 09:37Интер Маями жамоасига Лионель Мессининг собиқ жамоадоши бош мураббий этиб тайинландиИнтер Маями жамоасига Лионель Мессининг собиқ жамоадоши бош мураббий этиб тайинландиБугун, 09:12Интер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танладиИнтер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танладиБугун, 03:19“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолдиБугун, 02:43«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!Кеча, 23:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)