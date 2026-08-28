Европа Лигаси: 36 та клуб ва барча саватчалар таркиби маълум бўлди! (Бугун қуръа)
Европанинг нуфузи жиҳатидан иккинчи ўринда турувчи клублар мусобақаси — УЕФА Европа Лигасида саралаш босқичи баҳслари расман якунига етди. Мусобақанинг умумий босқичида қитъанинг турли мамлакатларидан жами 36 та жамоа ягона турнир жадвали тизимида баҳс олиб боради.
Бугун, 28 август куни мусобақанинг умумий босқичига расмий қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтади ва ҳар бир клуб тўқнаш келадиган саккизтадан рақиб номи аниқланади.
Қуръа олдидан тўлиқ саватчалар таркиби:
1-саватча (Гранд клублар):
«Байер» (Германия)
«Бенфика» (Португалия)
«Ювентус» (Италия)
«Милан» (Италия)
«Лион» (Франция)
АЗ Алкмаар (Нидерландия)
«Олимпиакос» (Греция)
«Реал Сосьедад» (Испания)
«Марсельь» (Франция)
2-саватча:
«Ференцварош», «Виктория Пльзень», «Юнион Сент-Жиллуа», «Динамо Загреб», «Зальцбург», «Селтик», «Спарта Прага», «Ренн», «Андерлехт».
3-саватча:
«Штурм», «Лех Познань», «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд», «Целе», «Ягеллония», «Омония», «Сельта».
4-саватча:
«Хоффенхайм», «Бешиктош», «Торреенсе», «Хапоэль Беэр-Шева», НЕК, ОФИ, «Лиллестрём», «Левски», «Арарат».
Янги формат ва кутилаётган шиддат
Биринчи саватчадан «Ювентус», «Милан», «Байер» ва «Марсельь» каби қитъанинг ҳақиқий гигантлари ўрин олгани мусобақага қизиқишни янада оширмоқда. Шунингдек, учинчи саватчадан Англия Премьер-лигаси вакилларининг («Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд») жой олгани умумий босқичданоқ мухлисларни қатор қизиқарли тўқнашувлар кутиб турганидан далолат беради.
Бугун бўлиб ўтадиган қуръа натижаларига кўра, ҳар бир жамоа ҳар бир саватчадан иккитадан рақибга эга бўлади (жами 8 та ўйин — тўрттаси уйда, тўрттаси сафарда).
…