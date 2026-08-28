«Олмазор» метросида ҳайратланарли ўзгариш: Автовокзал йўли санъат галереясига айланди!

·21·Маданият
«Олмазор» метросида ҳайратланарли ўзгариш: Автовокзал йўли санъат галереясига айланди!

Тошкент шаҳри инфратузилмасини безаш ва шаҳар муҳитини замонавийлаштириш борасида навбатдаги диққатга сазовор лойиҳа амалга оширилди. Пойтахт метрополитенининг Чилонзор йўналишидаги «Олмазор» бекатидан «Тошкент» марказий автовокзалига олиб борувчи ўтиш йўли таниб бўлмас даражада ўзгарди.

Илгари оддий ва эътиборсиз кўринишда бўлган деворлар эндиликда пойтахт аҳолиси ва меҳмонларини Ўзбекистоннинг бой тарихи, жадидлик ҳаракати ҳамда миллий маданияти билан таништирувчи ўзига хос мурал ва граффитилар маконига айланди.

Деворлардаги тарих: Мунавварқори Абдурашидхонов ва миллий қадриятлар

Янгиланган ҳудудда маҳоратли кўча рассомлари томонидан бир нечта йирик мавзувий санъат асарлари чизиб чиқилди:

  • Жадидлар мероси ва чақириғи: Деворлардан бирида атоқли маърифатпарвар, жадидчилик ҳаракати етакчиси Мунавварқори Абдурашидхоновнинг улкан портрети ҳамда унинг тарихга муҳрланган: «Тарбия биз учун ё ҳаёт — ё мамот, ё нажот — ё ҳалокат, ё саодат — ё фалокат масаласидир» деган пурмаъно сўзлари ёрқин ва замонавий каллиграфия услубида акс эттирилган;

  • Ўзбек аёли ва оналик тимсоли: Тарихий миллий либослар ва тақинчоқлар таққан она ва бола сиймоси монохром (оқ-қора) реализм услубида моҳирона тасвирланган бўлиб, у ўзбек халқининг илдизлари ва меҳр-муҳаббатини ифодалайди;

  • Миллий колорит ва замонавий мураллар: Шунингдек, атлас-адрас кийган ўзбек қизи, афсонавий Ҳумо қуши, пахта гуллари ҳамда «Uzbekistan» ёзуви туширилган замонавий поп-арт йўналишидаги ёрқин композициялар ўтиш йўлагига ўзгача жозиба бағишлаган.

Кундалик йўлдан маданий масканга

Ҳар куни минглаб йўловчилар фойдаланадиган автовокзал ва метро ўртасидаги мазкур йўлакнинг санъат асарига айлантирилиши шаҳар аҳолиси томонидан жуда илиқ кутиб олинди:

  • Сайёҳлар учун илк таассурот: Вилоятлардан автовокзал орқали пойтахтга кириб келаётган юртдошларимиз ва хорижий сайёҳлар шаҳарга қадам қўйиши билан миллий тарих ва маданият руҳини ҳис қилишади;

  • Шаҳар эстетикаси: Зерикарли металл тўсиқлар ва совуқ деворларнинг ёрқин бўёқлар билан тўлдирилиши ҳудуднинг хавфсиз ва файзли кўчага айланишига хизмат қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентнинг байрамона афишаси: 27 август куни қаерга бориш мумкин? (Манзиллар ва вақтлар)Тошкентнинг байрамона афишаси: 27 август куни қаерга бориш мумкин? (Манзиллар ва вақтлар)Кеча, 16:05“Уйда ёлғиз 2” актёри Тим Карри 80 ёшида вафот этди“Уйда ёлғиз 2” актёри Тим Карри 80 ёшида вафот этдиКеча, 15:21Аваз Охуннинг қайнона ва келин ҳақидаги ҳангомаси зални ларзага келтирди! (Видео)Аваз Охуннинг қайнона ва келин ҳақидаги ҳангомаси зални ларзага келтирди! (Видео)Кеча, 15:03Насиба Абдуллаева тожикистонлик қизалоқ билан «Бари гал»ни куйлади (Юракларни ларзага солган дуэт)Насиба Абдуллаева тожикистонлик қизалоқ билан «Бари гал»ни куйлади (Юракларни ларзага солган дуэт)Кеча, 10:52Милена Матмусаева «Кўкча — Оқтепа»ни талаффуз қила олмай кулгига қолди! (Видео)Милена Матмусаева «Кўкча — Оқтепа»ни талаффуз қила олмай кулгига қолди! (Видео)Кеча, 10:13«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)Кеча, 08:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди