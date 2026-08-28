«Олмазор» метросида ҳайратланарли ўзгариш: Автовокзал йўли санъат галереясига айланди!
Тошкент шаҳри инфратузилмасини безаш ва шаҳар муҳитини замонавийлаштириш борасида навбатдаги диққатга сазовор лойиҳа амалга оширилди. Пойтахт метрополитенининг Чилонзор йўналишидаги «Олмазор» бекатидан «Тошкент» марказий автовокзалига олиб борувчи ўтиш йўли таниб бўлмас даражада ўзгарди.
Илгари оддий ва эътиборсиз кўринишда бўлган деворлар эндиликда пойтахт аҳолиси ва меҳмонларини Ўзбекистоннинг бой тарихи, жадидлик ҳаракати ҳамда миллий маданияти билан таништирувчи ўзига хос мурал ва граффитилар маконига айланди.
Деворлардаги тарих: Мунавварқори Абдурашидхонов ва миллий қадриятлар
Янгиланган ҳудудда маҳоратли кўча рассомлари томонидан бир нечта йирик мавзувий санъат асарлари чизиб чиқилди:
Жадидлар мероси ва чақириғи: Деворлардан бирида атоқли маърифатпарвар, жадидчилик ҳаракати етакчиси Мунавварқори Абдурашидхоновнинг улкан портрети ҳамда унинг тарихга муҳрланган: «Тарбия биз учун ё ҳаёт — ё мамот, ё нажот — ё ҳалокат, ё саодат — ё фалокат масаласидир» деган пурмаъно сўзлари ёрқин ва замонавий каллиграфия услубида акс эттирилган;
Ўзбек аёли ва оналик тимсоли: Тарихий миллий либослар ва тақинчоқлар таққан она ва бола сиймоси монохром (оқ-қора) реализм услубида моҳирона тасвирланган бўлиб, у ўзбек халқининг илдизлари ва меҳр-муҳаббатини ифодалайди;
Миллий колорит ва замонавий мураллар: Шунингдек, атлас-адрас кийган ўзбек қизи, афсонавий Ҳумо қуши, пахта гуллари ҳамда «Uzbekistan» ёзуви туширилган замонавий поп-арт йўналишидаги ёрқин композициялар ўтиш йўлагига ўзгача жозиба бағишлаган.
Кундалик йўлдан маданий масканга
Ҳар куни минглаб йўловчилар фойдаланадиган автовокзал ва метро ўртасидаги мазкур йўлакнинг санъат асарига айлантирилиши шаҳар аҳолиси томонидан жуда илиқ кутиб олинди:
Сайёҳлар учун илк таассурот: Вилоятлардан автовокзал орқали пойтахтга кириб келаётган юртдошларимиз ва хорижий сайёҳлар шаҳарга қадам қўйиши билан миллий тарих ва маданият руҳини ҳис қилишади;
Шаҳар эстетикаси: Зерикарли металл тўсиқлар ва совуқ деворларнинг ёрқин бўёқлар билан тўлдирилиши ҳудуднинг хавфсиз ва файзли кўчага айланишига хизмат қилмоқда.
…