Toyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқда
Япония автосаноатининг гиганти Toyota ўзининг машҳур Селика спорт купе моделини саккизинчи авлод сифатида қайтадан ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Ишлаб чиқаришдан олинганига йигирма йилдан ошган ушбу афсонавий ном компаниянинг янги ГР спорт брендининг бошланғич модели сифатида бозорга қайтиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, бу қадам компания раиси Акио Тоёданинг «уч акаука» деб номланган афсонавий спорт автомобиллари — Супра, MR2 ва Селикани тўлиқ тиклаш ҳақидаги улкан ниятининг мантиқий давоми ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирча Toyota расмийлари янги автомобилнинг бозорга чиқиш вақти бўйича аниқ муддатларни эълон қилгани йўқ. Бироқ, яқинда Toyota компаниясининг 2027-йилги Жаҳон раалли чемпионати (ВРК) учун мўлжалланган синов автомобили янги радикал икки эшикли кузовда кўзга ташланди. Келгуси йилги ВРК қоидалари автомобил дизайнини оддий йўл версиясига қатъий боғламаса-да, Toyota учун бу янги Селика моделини оммага танитиш ва реклама қилиш учун қулай имконият яратади.
Раллй мероси ва янги техник ечимларАгар Селика ВРК мусобақаларига қайтса, бу компания учун ўзига хос анъаналарнинг тикланиши бўлади. Аввалги йилларда Toyota ўзининг ушбу купе моделларига асосланган завод раалли машиналари билан 1993- ва 1994-йиллардаги ВРК чемпионатларида ғалаба қозонган. Ҳозирда пойгаларда қатнашаётган ГР Ярис ўрнини Селика эгаллаши тўрт ғилдиракли тортиш кучига эга (AWD) гибрид спорт автомобиллари мухлислари томонидан илиқ кутиб олиниши шубҳасиз.
Аввалги авлодлар каби, янги Селика йўл версияси ҳам оммавий ишлаб чиқариладиган асосий моделлар платформасига таянади. Мутахассисларнинг фикрича, у яқинда тақдим этилиши кутилаётган янги авлод Королла базасида яратилиши мантиқий қадам бўлади. Ушбу икки эшикли спорт купе бозорда шунга ўхшаш концепция асосида яратилган Honda Прелуде моделига асосий рақобатчи бўлиши кутилмоқда.
ГР қаторидаги ўрни ва гидрид келажагиИчки доираларда Селика Sport деб номланаётган ушбу янги автомобилга 2,0 литрли двигател ўрнатилиши тахмин қилинмоқда. Бироқ, ВРК мусобақаларининг 2027-йилги янги регламенти 1,6 литрли двигателни талаб қилишини инобатга олиб, раалли версияси жорий ГР Ярис моторининг такомиллаштирилган туридан фойдаланиши кутилмоқда. Toyota ГР бўлимининг маркетинг менежери Микио Хаяшининг сўзларига кўра, уч цилиндрли двигателлар келгусидаги қаттиқ экологик талабларга тўлиқ жавоб бера олмаслиги сабабли, муҳандислар йўл версияси учун 2,0 литрли агрегат вариантини ҳам кўриб чиқмоқдалар.
Янги модел гибрид ёки плагин-гибрид (PHEV) қувват қурилмаси билан жиҳозланиши мумкин, гарчи бу борада якуний қарор ҳали қабул қилинмаган. Королла ва бошқа янги авлод моделларида қўлланилиши режалаштирилган энгил ва ихчам технологиялар янги Селика учун ҳам паст силуэтли, аэродинамик кузов ҳамда кенг салон яратиш имконини беради. Ушбу қадам Toyota компаниясининг спорт автомобиллари ишқибозлари учун янада қулай ва замонавий имкониятларни тақдим этишини кўрсатади.
…