Toyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқда

·0·Авто
Toyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқда

Япония автосаноатининг гиганти Toyota ўзининг машҳур Селика спорт купе моделини саккизинчи авлод сифатида қайтадан ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Ишлаб чиқаришдан олинганига йигирма йилдан ошган ушбу афсонавий ном компаниянинг янги ГР спорт брендининг бошланғич модели сифатида бозорга қайтиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, бу қадам компания раиси Акио Тоёданинг «уч акаука» деб номланган афсонавий спорт автомобиллари — Супра, MR2 ва Селикани тўлиқ тиклаш ҳақидаги улкан ниятининг мантиқий давоми ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирча Toyota расмийлари янги автомобилнинг бозорга чиқиш вақти бўйича аниқ муддатларни эълон қилгани йўқ. Бироқ, яқинда Toyota компаниясининг 2027-йилги Жаҳон раалли чемпионати (ВРК) учун мўлжалланган синов автомобили янги радикал икки эшикли кузовда кўзга ташланди. Келгуси йилги ВРК қоидалари автомобил дизайнини оддий йўл версиясига қатъий боғламаса-да, Toyota учун бу янги Селика моделини оммага танитиш ва реклама қилиш учун қулай имконият яратади.

Раллй мероси ва янги техник ечимлар

Агар Селика ВРК мусобақаларига қайтса, бу компания учун ўзига хос анъаналарнинг тикланиши бўлади. Аввалги йилларда Toyota ўзининг ушбу купе моделларига асосланган завод раалли машиналари билан 1993- ва 1994-йиллардаги ВРК чемпионатларида ғалаба қозонган. Ҳозирда пойгаларда қатнашаётган ГР Ярис ўрнини Селика эгаллаши тўрт ғилдиракли тортиш кучига эга (AWD) гибрид спорт автомобиллари мухлислари томонидан илиқ кутиб олиниши шубҳасиз.

Аввалги авлодлар каби, янги Селика йўл версияси ҳам оммавий ишлаб чиқариладиган асосий моделлар платформасига таянади. Мутахассисларнинг фикрича, у яқинда тақдим этилиши кутилаётган янги авлод Королла базасида яратилиши мантиқий қадам бўлади. Ушбу икки эшикли спорт купе бозорда шунга ўхшаш концепция асосида яратилган Honda Прелуде моделига асосий рақобатчи бўлиши кутилмоқда.

ГР қаторидаги ўрни ва гидрид келажаги

Ички доираларда Селика Sport деб номланаётган ушбу янги автомобилга 2,0 литрли двигател ўрнатилиши тахмин қилинмоқда. Бироқ, ВРК мусобақаларининг 2027-йилги янги регламенти 1,6 литрли двигателни талаб қилишини инобатга олиб, раалли версияси жорий ГР Ярис моторининг такомиллаштирилган туридан фойдаланиши кутилмоқда. Toyota ГР бўлимининг маркетинг менежери Микио Хаяшининг сўзларига кўра, уч цилиндрли двигателлар келгусидаги қаттиқ экологик талабларга тўлиқ жавоб бера олмаслиги сабабли, муҳандислар йўл версияси учун 2,0 литрли агрегат вариантини ҳам кўриб чиқмоқдалар.

Янги модел гибрид ёки плагин-гибрид (PHEV) қувват қурилмаси билан жиҳозланиши мумкин, гарчи бу борада якуний қарор ҳали қабул қилинмаган. Королла ва бошқа янги авлод моделларида қўлланилиши режалаштирилган энгил ва ихчам технологиялар янги Селика учун ҳам паст силуэтли, аэродинамик кузов ҳамда кенг салон яратиш имконини беради. Ушбу қадам Toyota компаниясининг спорт автомобиллари ишқибозлари учун янада қулай ва замонавий имкониятларни тақдим этишини кўрсатади.

Toyota СеликаГибрид автомобилSport купеToyota ГРВРК раалли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиToyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиБугун, 07:54Британиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчиБританиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчиКеча, 17:58Россияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиРоссияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиКеча, 10:54Hyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этадиHyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этади26.08, 16:53Янгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этдиЯнгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этди26.08, 12:26BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)21.08, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди