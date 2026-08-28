Тарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилди

·16·Ўзбекистон
Тарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилди

Ўзбекистон туризм индустриясида янги даврни бошлаб берувчи йирик халқаро форум бўлиб ўтди. 26 август куни пойтахт Тошкент шаҳрида Туризм қўмитаси, Халқаро экотуризм ассоциацияси ҳамда «TGS Travel» ҳамкорлигида Экотуризм ва барқарор туризм бўйича халқаро саммит ташкил этилди.

Авваллари фақат Туркия, Миср, Вьетнам ва Танзания каби туризм марказларида ўтказиб келинган ушбу нуфузли саммитга Ўзбекистон ўз тарихида илк маротаба мезбонлик қилди. Анжуман доирасида дунёнинг 20 дан ортиқ мамлакатидан 100 га яқин етакчи туроператорлар, экспертлар ва соҳа мутахассислари бир майдонга тўпланди.

Саммитнинг 5 та асосий натижаси: Маҳаллий бизнесга янги имкониятлар

Халқаро форум нафақат назарий муҳокамалар, балки амалий келишувларга бой бўлди:

  • Тўғридан-тўғри B2B алоқалар: Маҳаллий туроператорлар хорижлик ҳамкасблари билан тўғридан-тўғри ҳамкорлик шартномаларини имзолаш имкониятига эга бўлди;

  • Халқаро стандартларга ўтиш: Мамлакатнинг экотуризм йўналишини жаҳон талаблари ва барқарор ривожланиш стандартларига мослаштириш бўйича тажриба алмашилди;

  • Кадрлар малакасини ошириш: Ўзбекистонлик мутахассислар учун хорижий экспертлар томонидан маҳорат дарслари ва тренинглар ташкил этилди;

  • Махсус промо-тур: Хорижий туроператорлар учун мамлакат бўйлаб кенг кўламли сайёҳлик сафари йўлга қўйилди;

  • Уйғунлашган формат: Саммит экспертлар конференцияси, икки томонлама B2B учрашувлар ва инфо-турларни ягона тизимда бирлаштирди.

Самарқанд ва Бухоро сари саёҳат: Меҳмонлар тарихий обидалар билан танишмоқда

Саммитнинг асосий дастури ва расмий маърузалари якунлангач, хорижлик меҳмонлар Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятини бевосита ҳис қилиш учун махсус саёҳатга йўл олди:

  • Ҳудудлар бўйлаб тур: Халқаро делегация аъзолари Тошкент, Самарқанд ва Бухоро вилоятларидаги экотуризм масканлари, миллий қўриқхоналар ҳамда тарихий обидалар билан яқиндан танишмоқда.

Ушбу тарихий тадбир Ўзбекистонга хорижий сайёҳлар оқимини кескин ошириш ва мамлакатнинг табиий туризм салоҳиятини глобал бозорда кенг тарғиб қилишда муҳим стратегик қадам бўлиб хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирди«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирдиКеча, 16:461 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!Кеча, 16:39Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?26.08, 18:44Мустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табрикладиМустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табриклади26.08, 17:571 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашади1 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашади26.08, 16:02Давлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш бердиДавлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш берди26.08, 15:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди