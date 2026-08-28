Тарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилди
Ўзбекистон туризм индустриясида янги даврни бошлаб берувчи йирик халқаро форум бўлиб ўтди. 26 август куни пойтахт Тошкент шаҳрида Туризм қўмитаси, Халқаро экотуризм ассоциацияси ҳамда «TGS Travel» ҳамкорлигида Экотуризм ва барқарор туризм бўйича халқаро саммит ташкил этилди.
Авваллари фақат Туркия, Миср, Вьетнам ва Танзания каби туризм марказларида ўтказиб келинган ушбу нуфузли саммитга Ўзбекистон ўз тарихида илк маротаба мезбонлик қилди. Анжуман доирасида дунёнинг 20 дан ортиқ мамлакатидан 100 га яқин етакчи туроператорлар, экспертлар ва соҳа мутахассислари бир майдонга тўпланди.
Саммитнинг 5 та асосий натижаси: Маҳаллий бизнесга янги имкониятлар
Халқаро форум нафақат назарий муҳокамалар, балки амалий келишувларга бой бўлди:
Тўғридан-тўғри B2B алоқалар: Маҳаллий туроператорлар хорижлик ҳамкасблари билан тўғридан-тўғри ҳамкорлик шартномаларини имзолаш имкониятига эга бўлди;
Халқаро стандартларга ўтиш: Мамлакатнинг экотуризм йўналишини жаҳон талаблари ва барқарор ривожланиш стандартларига мослаштириш бўйича тажриба алмашилди;
Кадрлар малакасини ошириш: Ўзбекистонлик мутахассислар учун хорижий экспертлар томонидан маҳорат дарслари ва тренинглар ташкил этилди;
Махсус промо-тур: Хорижий туроператорлар учун мамлакат бўйлаб кенг кўламли сайёҳлик сафари йўлга қўйилди;
Уйғунлашган формат: Саммит экспертлар конференцияси, икки томонлама B2B учрашувлар ва инфо-турларни ягона тизимда бирлаштирди.
Самарқанд ва Бухоро сари саёҳат: Меҳмонлар тарихий обидалар билан танишмоқда
Саммитнинг асосий дастури ва расмий маърузалари якунлангач, хорижлик меҳмонлар Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятини бевосита ҳис қилиш учун махсус саёҳатга йўл олди:
Ҳудудлар бўйлаб тур: Халқаро делегация аъзолари Тошкент, Самарқанд ва Бухоро вилоятларидаги экотуризм масканлари, миллий қўриқхоналар ҳамда тарихий обидалар билан яқиндан танишмоқда.
Ушбу тарихий тадбир Ўзбекистонга хорижий сайёҳлар оқимини кескин ошириш ва мамлакатнинг табиий туризм салоҳиятини глобал бозорда кенг тарғиб қилишда муҳим стратегик қадам бўлиб хизмат қилади.
…