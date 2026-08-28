Ламине Ямалнинг алмаштирилишидаги норозилиги ва унинг сабаблари

·0·Спорт
Ламине Ямалнинг алмаштирилишидаги норозилиги ва унинг сабаблари

Испаниянинг Барселона клуби юлдузи Ламине Ямал жамоанинг ички қарорлари ва яқин дўстларининг эҳтимолий кетиши сабабли қаттиқ хафа экани маълум бўлди. Ла Лига янги мавсумини йирик ғалаба билан бошлаганига қарамай, 19 ёшли футболчининг майдондан алмаштирилиш вақтидаги норозий хатти-ҳаракатлари Испания матбуотида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабарига кўра, Элче устидан қозонилган 5:0 ҳисобидаги йирик ғалаба ўйинида Ямал 65-дақиқатда майдонни тарк этган эди. Ҳужумчининг захирага олинаётгандаги кўрсатган эмоциялари ОАВ эътиборидан четда қолмади. Машҳур Испания телекўрсатуви Эл Чирингуито бошловчиси Хосеп Педрерол клуб раҳбарияти бу ҳолатни жиддий қабул қилиб, футболчи билан шахсан гаплашиб олишини маълум қилди.

Норозилик сабаблари ва молиявий муаммолар

СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, журналист Хота Хорди ёш футболчининг тушкун кайфияти фақатгина захирага олингани билан боғлиқ эмаслигини таъкидлади. Каталония клуби молиявий аҳволни барқарорлаштириш мақсадида жамоадаги уч нафар яқин дўстини сотиб юбориши мумкинлиги Ламинени қаттиқ ташвишга солмоқда.

Хусусан, Александро Бальде трансфери бўйича Манчестер Юнайтед жиддий қизиқиш билдираётгани айтилмоқда. Шунингдек, Марк Касадо ва Ҳектор Фортнинг ҳам клубни тарк этиш эҳтимоли бор. Хотанинг сўзларига кўра, бу футболчилар Ямал учун шунчаки жамоадош эмас, балки ака-укадек яқин инсонлардир ва уларнинг кетиши футболчига қаттиқ таъсир қилмоқда.

Ханси Фликнинг изоҳи

Юзага келган миш-мишларга Атлетико Билбао қарши ўйин олдидан Барселона бош мураббий Ханси Флик дарҳол ўз муносабатини билдирди. Германиялик мутахассис футболчининг норозилигини унинг жисмоний ҳолати ва тиббий сабаблар билан изоҳлади.

Фликнинг айтишича, Ямал ўйиндан олдин бироз бош оғриғидан шикоят қилган ва тўлиқ 100 фоизий жисмоний имкониятга эга бўлмаган. Уч ҳафталик танаффусдан кейин атиги фев кун машғулот ўтказган футболчининг ҳозирда оптимал спорт формасида эмаслиги табиий ҳолат эканини таъкидлади мураббий.

Шунга қарамай, бош мураббий ёш иқтидорнинг ўйиндаги ҳиссасини юқори баҳолади. У Ламиненинг ҳимоядаги фаоллиги, илк голдаги прессинги ва Рафиняга узатган голлик пасини эътироф этиб, жамоа учун унинг аҳамияти ғоят катта эканини қўшимча қилди.

Ламине ЯмалБарселонаХанси ФликЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Лигаси: 36 та клуб ва барча саватчалар таркиби маълум бўлди! (Бугун қуръа)Европа Лигаси: 36 та клуб ва барча саватчалар таркиби маълум бўлди! (Бугун қуръа)Бугун, 10:23Хаби Алонсо Энзо Фернандеснинг таркибдан четлатилганига изоҳ бердиХаби Алонсо Энзо Фернандеснинг таркибдан четлатилганига изоҳ бердиБугун, 09:37Интер Маями жамоасига Лионель Мессининг собиқ жамоадоши бош мураббий этиб тайинландиИнтер Маями жамоасига Лионель Мессининг собиқ жамоадоши бош мураббий этиб тайинландиБугун, 09:12Интер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танладиИнтер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танладиБугун, 03:19“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолдиБугун, 02:43«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!Кеча, 23:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)