Ламине Ямалнинг алмаштирилишидаги норозилиги ва унинг сабаблари
Испаниянинг Барселона клуби юлдузи Ламине Ямал жамоанинг ички қарорлари ва яқин дўстларининг эҳтимолий кетиши сабабли қаттиқ хафа экани маълум бўлди. Ла Лига янги мавсумини йирик ғалаба билан бошлаганига қарамай, 19 ёшли футболчининг майдондан алмаштирилиш вақтидаги норозий хатти-ҳаракатлари Испания матбуотида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабарига кўра, Элче устидан қозонилган 5:0 ҳисобидаги йирик ғалаба ўйинида Ямал 65-дақиқатда майдонни тарк этган эди. Ҳужумчининг захирага олинаётгандаги кўрсатган эмоциялари ОАВ эътиборидан четда қолмади. Машҳур Испания телекўрсатуви Эл Чирингуито бошловчиси Хосеп Педрерол клуб раҳбарияти бу ҳолатни жиддий қабул қилиб, футболчи билан шахсан гаплашиб олишини маълум қилди.
Норозилик сабаблари ва молиявий муаммоларСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, журналист Хота Хорди ёш футболчининг тушкун кайфияти фақатгина захирага олингани билан боғлиқ эмаслигини таъкидлади. Каталония клуби молиявий аҳволни барқарорлаштириш мақсадида жамоадаги уч нафар яқин дўстини сотиб юбориши мумкинлиги Ламинени қаттиқ ташвишга солмоқда.
Хусусан, Александро Бальде трансфери бўйича Манчестер Юнайтед жиддий қизиқиш билдираётгани айтилмоқда. Шунингдек, Марк Касадо ва Ҳектор Фортнинг ҳам клубни тарк этиш эҳтимоли бор. Хотанинг сўзларига кўра, бу футболчилар Ямал учун шунчаки жамоадош эмас, балки ака-укадек яқин инсонлардир ва уларнинг кетиши футболчига қаттиқ таъсир қилмоқда.
Ханси Фликнинг изоҳиЮзага келган миш-мишларга Атлетико Билбао қарши ўйин олдидан Барселона бош мураббий Ханси Флик дарҳол ўз муносабатини билдирди. Германиялик мутахассис футболчининг норозилигини унинг жисмоний ҳолати ва тиббий сабаблар билан изоҳлади.
Фликнинг айтишича, Ямал ўйиндан олдин бироз бош оғриғидан шикоят қилган ва тўлиқ 100 фоизий жисмоний имкониятга эга бўлмаган. Уч ҳафталик танаффусдан кейин атиги фев кун машғулот ўтказган футболчининг ҳозирда оптимал спорт формасида эмаслиги табиий ҳолат эканини таъкидлади мураббий.
Шунга қарамай, бош мураббий ёш иқтидорнинг ўйиндаги ҳиссасини юқори баҳолади. У Ламиненинг ҳимоядаги фаоллиги, илк голдаги прессинги ва Рафиняга узатган голлик пасини эътироф этиб, жамоа учун унинг аҳамияти ғоят катта эканини қўшимча қилди.
…