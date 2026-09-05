2026 йил 1 январгача бўлган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади...

·0·Иқтисодиёт
2026 йил 1 январгача бўлган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади...

Тадбиркорлар ва иш берувчилар учун муҳим енгиллик белгиланмоқда. 2026 йил 1 январга қадар шаклланган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади. Шунингдек, аввал тузилган меҳнат шартномаларини Ягона миллий меҳнат тизимига кечиктириб киритиш имконияти яратилади.

Янги тартиб, айниқса, солиқ ҳисоботлари ва меҳнат шартномаларини расмийлаштириш билан боғлиқ мажбуриятларга дахл қилади.

Қайси қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади?

Белгиланган тартибга кўра, 2026 йил 1 январга қадар шаклланган қуйидаги қарздорликларнинг тўланмаган қисми ҳисобдан чиқарилади:

  • солиқ ҳисоботини ўз вақтида тақдим этмаганлик учун қўлланган маъмурий жарималар;

  • қатъий белгиланган миқдордаги айланмадан олинадиган солиқни тўловчи субъектларга қўлланган молиявий жарималар;

  • юқоридаги жарималар бўйича мавжуд бўлган тўланмаган қарздорликлар.

Бу ўзгариш айрим тадбиркорлик субъектларининг аввал шаклланган жарима мажбуриятларини камайтириш ёки тўлиқ бартараф этиш имконини беради.

Меҳнат шартномалари бўйича ҳам енгиллик берилади

Янги тартибнинг яна бир муҳим жиҳати меҳнат муносабатларига тааллуқли.

Аввал расмийлаштирилган меҳнат шартномаларини энди Ягона миллий меҳнат тизимига киритишга рухсат берилади.

Энг муҳими, бундай шартномаларнинг тизимга кечиктириб киритилгани учун жарима қўлланмайди.

Бу ўзгариш аввал расмийлаштирилган, аммо электрон тизимда ўз вақтида акс эттирилмаган меҳнат шартномаларини тартибга келтириш имконини беради.

Тадбиркорлар учун бу нима англатади?

Янги енгилликларни шартли равишда уч йўналишга ажратиш мумкин:

Йўналиш

Белгиланган енгиллик

Солиқ ҳисоботи

Ўз вақтида топширилмаган ҳисобот учун қўлланган айрим маъмурий жарималарнинг тўланмаган қисми ҳисобдан чиқарилади

Айланмадан олинадиган солиқ

Айрим молиявий жарималарнинг тўланмаган қисми ҳисобдан чиқарилади

Меҳнат шартномалари

Аввал расмийлаштирилган шартномаларни Ягона миллий меҳнат тизимига кечиктириб киритиш мумкин бўлади

Нега бу ўзгариш муҳим?

Амалиётда тадбиркорлар ва иш берувчиларнинг ҳисоботларни расмийлаштириш, солиқ мажбуриятларини бажариш ҳамда меҳнат шартномаларини электрон тизимда акс эттириш билан боғлиқ турли мажбуриятлари мавжуд.

Шу нуқтаи назардан, аввал шаклланган айрим жарималар бўйича енгиллик берилиши тадбиркорлик субъектлари учун молиявий юкни камайтиришга хизмат қилиши мумкин.

Меҳнат шартномалари бўйича берилган имконият эса ҳужжатларни электрон тизимда тартибга келтириш учун қўшимча шароит яратади.

Асосий ўзгаришлар қисқача

Ушбу тартибда тадбиркорлар учун энг муҳим учта янгилик қуйидагилардан иборат:

  1. 2026 йил 1 январга қадар шаклланган айрим тўланмаган жарималар ҳисобдан чиқарилади.

  2. Айрим солиқ ва молиявий жарималарнинг тўланмаган қисми бекор қилинади.

  3. Аввал расмийлаштирилган меҳнат шартномаларини Ягона миллий меҳнат тизимига кечиктириб киритишга жаримасиз рухсат берилади.

Шундай қилиб, янги тартибнинг асосий мақсади аввал шаклланган айрим жарима мажбуриятларини енгиллаштириш ҳамда меҳнат шартномаларини электрон тизимда расмийлаштириш жараёнини соддалаштиришдан иборат.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:595 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 11:10«314 триллион сўм қаерга кетди?»: Президент камбағалликни қисқартиришдаги кескин фарқ ҳақида«314 триллион сўм қаерга кетди?»: Президент камбағалликни қисқартиришдаги кескин фарқ ҳақидаКеча, 09:20Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...03.09, 22:37Доллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилдиДоллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилди03.09, 22:32Камбағалликни қисқартиришда инқилобий ўзгаришлар — «Гарови борми?» дейилмайди эндиКамбағалликни қисқартиришда инқилобий ўзгаришлар — «Гарови борми?» дейилмайди энди03.09, 18:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди