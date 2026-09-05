2026 йил 1 январгача бўлган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади...
Тадбиркорлар ва иш берувчилар учун муҳим енгиллик белгиланмоқда. 2026 йил 1 январга қадар шаклланган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади. Шунингдек, аввал тузилган меҳнат шартномаларини Ягона миллий меҳнат тизимига кечиктириб киритиш имконияти яратилади.
Янги тартиб, айниқса, солиқ ҳисоботлари ва меҳнат шартномаларини расмийлаштириш билан боғлиқ мажбуриятларга дахл қилади.
Қайси қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади?
Белгиланган тартибга кўра, 2026 йил 1 январга қадар шаклланган қуйидаги қарздорликларнинг тўланмаган қисми ҳисобдан чиқарилади:
солиқ ҳисоботини ўз вақтида тақдим этмаганлик учун қўлланган маъмурий жарималар;
қатъий белгиланган миқдордаги айланмадан олинадиган солиқни тўловчи субъектларга қўлланган молиявий жарималар;
юқоридаги жарималар бўйича мавжуд бўлган тўланмаган қарздорликлар.
Бу ўзгариш айрим тадбиркорлик субъектларининг аввал шаклланган жарима мажбуриятларини камайтириш ёки тўлиқ бартараф этиш имконини беради.
Меҳнат шартномалари бўйича ҳам енгиллик берилади
Янги тартибнинг яна бир муҳим жиҳати меҳнат муносабатларига тааллуқли.
Аввал расмийлаштирилган меҳнат шартномаларини энди Ягона миллий меҳнат тизимига киритишга рухсат берилади.
Энг муҳими, бундай шартномаларнинг тизимга кечиктириб киритилгани учун жарима қўлланмайди.
Бу ўзгариш аввал расмийлаштирилган, аммо электрон тизимда ўз вақтида акс эттирилмаган меҳнат шартномаларини тартибга келтириш имконини беради.
Тадбиркорлар учун бу нима англатади?
Янги енгилликларни шартли равишда уч йўналишга ажратиш мумкин:
Йўналиш
Белгиланган енгиллик
Солиқ ҳисоботи
Ўз вақтида топширилмаган ҳисобот учун қўлланган айрим маъмурий жарималарнинг тўланмаган қисми ҳисобдан чиқарилади
Айланмадан олинадиган солиқ
Айрим молиявий жарималарнинг тўланмаган қисми ҳисобдан чиқарилади
Меҳнат шартномалари
Аввал расмийлаштирилган шартномаларни Ягона миллий меҳнат тизимига кечиктириб киритиш мумкин бўлади
Нега бу ўзгариш муҳим?
Амалиётда тадбиркорлар ва иш берувчиларнинг ҳисоботларни расмийлаштириш, солиқ мажбуриятларини бажариш ҳамда меҳнат шартномаларини электрон тизимда акс эттириш билан боғлиқ турли мажбуриятлари мавжуд.
Шу нуқтаи назардан, аввал шаклланган айрим жарималар бўйича енгиллик берилиши тадбиркорлик субъектлари учун молиявий юкни камайтиришга хизмат қилиши мумкин.
Меҳнат шартномалари бўйича берилган имконият эса ҳужжатларни электрон тизимда тартибга келтириш учун қўшимча шароит яратади.
Асосий ўзгаришлар қисқача
Ушбу тартибда тадбиркорлар учун энг муҳим учта янгилик қуйидагилардан иборат:
2026 йил 1 январга қадар шаклланган айрим тўланмаган жарималар ҳисобдан чиқарилади.
Айрим солиқ ва молиявий жарималарнинг тўланмаган қисми бекор қилинади.
Аввал расмийлаштирилган меҳнат шартномаларини Ягона миллий меҳнат тизимига кечиктириб киритишга жаримасиз рухсат берилади.
Шундай қилиб, янги тартибнинг асосий мақсади аввал шаклланган айрим жарима мажбуриятларини енгиллаштириш ҳамда меҳнат шартномаларини электрон тизимда расмийлаштириш жараёнини соддалаштиришдан иборат.
…