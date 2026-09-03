Доллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилди
Россия Марказий банки 4 сентябрь учун хорижий валюталарнинг рублга нисбатан расмий курсларини белгилади. Янги котировкаларда доллар ва евро бироз пасайган, Хитой юани эса аксинча қимматлаган.
Энг катта ўзгариш евро бўйича қайд этилди: унинг расмий курси бир кунлик ҳисобда 23,07 копейкага камайди. Доллар 10,91 копейкага арзонлаган бўлса, юань 0,26 копейкага қимматлади. Россия Марказий банки маълумотларига кўра, янги курслар 4 сентябрдан амал қилади.
4 сентябрь учун асосий валюталар курси
Валюта
4 сентябрь курси
Ўзгариш
АҚШ доллари
86,8872 рубль
−0,1091 рубль
Евро
100,5980 рубль
−0,2307 рубль
Хитой юани
12,9191 рубль
+0,0026 рубль
Шундай қилиб, доллар ва евро рублга нисбатан бироз мустаҳкамланган бўлса, юаньнинг расмий курси аксинча юқорилаган.
Доллар 87 рубллик чегарадан пастлади
4 сентябрдан АҚШ долларининг расмий курси 86,8872 рубль этиб белгиланди.
Аввалги курс 86,9963 рубль бўлган. Демак, доллар 0,1091 рублга, яъни 10,91 копейкага арзонлаган. Фоиз ҳисобида пасайиш тахминан 0,13 фоизни ташкил қилди.
Бу билан расмий курс 87 рубллик чегарадан яна бироз пастлади.
Евро ҳам қийматини йўқотди
Евро бўйича ўзгариш долларга қараганда сал каттароқ бўлди.
Россия Марказий банки 4 сентябрь учун 1 еврони 100,5980 рубль деб белгилади. Аввалги курс 100,8287 рубль эди.
Натижада евро 0,2307 рублга ёки 23,07 копейкага арзонлади. Бу тахминан 0,23 фоизлик пасайиш дегани.
Шу билан бирга, евро расмий курс бўйича ҳануз 100 рублдан юқори даражада қолмоқда.
Юань эса аксинча қимматлади
Учта асосий валюта орасида фақат Хитой юани ўсиш қайд этди.
Марказий банк 1 юань учун 12,9191 рубль курс белгилаган. Бу аввалги 12,9165 рубллик кўрсаткичдан 0,0026 рублга юқори.
Ўсиш миқдори жуда кичик бўлиб, тахминан 0,02 фоизни ташкил этади.
Ўзбекистонликлар учун бу рақамлар нимани англатади?
Россия валюталари курси Ўзбекистонда ҳам қизиқиш уйғотади. Айниқса, Россияда ишлайдиган ўзбекистонликлар, у ердан пул ўтказмалари олувчи оилалар ва икки давлат ўртасида молиявий операциялар билан боғлиқ фуқаролар рубль динамикасини кузатиб боради.
Бироқ Россия Марказий банки белгилаган расмий курс Ўзбекистондаги банклар ёки айирбошлаш шохобчаларидаги амалдаги сотиб олиш ва сотиш курсларини англатмайди. Ўзбекистонда рубль курси алоҳида бозор шароити ва Марказий банкнинг расмий курслари асосида шаклланади.
Асосий хулоса
4 сентябрь учун Россия Марказий банки белгилаган курсларда асосий ҳаракат доллар ва евронинг арзонлаши, юаннинг эса бироз қимматлаши билан изоҳланади.
Доллар — 86,8872 рубль, евро — 100,5980 рубль, юань — 12,9191 рубль.
Энди эътибор кейинги савдо кунида Россия валюталарининг ушбу даражаларни сақлаб қолиши ёки янги ўзгаришлар юз бериш-бермаслигига қаратилади.
…