Доллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилди

·0·Иқтисодиёт
Доллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилди

Россия Марказий банки 4 сентябрь учун хорижий валюталарнинг рублга нисбатан расмий курсларини белгилади. Янги котировкаларда доллар ва евро бироз пасайган, Хитой юани эса аксинча қимматлаган.

Энг катта ўзгариш евро бўйича қайд этилди: унинг расмий курси бир кунлик ҳисобда 23,07 копейкага камайди. Доллар 10,91 копейкага арзонлаган бўлса, юань 0,26 копейкага қимматлади. Россия Марказий банки маълумотларига кўра, янги курслар 4 сентябрдан амал қилади.

4 сентябрь учун асосий валюталар курси

Валюта

4 сентябрь курси

Ўзгариш

АҚШ доллари

86,8872 рубль

−0,1091 рубль

Евро

100,5980 рубль

−0,2307 рубль

Хитой юани

12,9191 рубль

+0,0026 рубль

Шундай қилиб, доллар ва евро рублга нисбатан бироз мустаҳкамланган бўлса, юаньнинг расмий курси аксинча юқорилаган.

Доллар 87 рубллик чегарадан пастлади

4 сентябрдан АҚШ долларининг расмий курси 86,8872 рубль этиб белгиланди.

Аввалги курс 86,9963 рубль бўлган. Демак, доллар 0,1091 рублга, яъни 10,91 копейкага арзонлаган. Фоиз ҳисобида пасайиш тахминан 0,13 фоизни ташкил қилди.

Бу билан расмий курс 87 рубллик чегарадан яна бироз пастлади.

Евро ҳам қийматини йўқотди

Евро бўйича ўзгариш долларга қараганда сал каттароқ бўлди.

Россия Марказий банки 4 сентябрь учун 1 еврони 100,5980 рубль деб белгилади. Аввалги курс 100,8287 рубль эди.

Натижада евро 0,2307 рублга ёки 23,07 копейкага арзонлади. Бу тахминан 0,23 фоизлик пасайиш дегани.

Шу билан бирга, евро расмий курс бўйича ҳануз 100 рублдан юқори даражада қолмоқда.

Юань эса аксинча қимматлади

Учта асосий валюта орасида фақат Хитой юани ўсиш қайд этди.

Марказий банк 1 юань учун 12,9191 рубль курс белгилаган. Бу аввалги 12,9165 рубллик кўрсаткичдан 0,0026 рублга юқори.

Ўсиш миқдори жуда кичик бўлиб, тахминан 0,02 фоизни ташкил этади.

Ўзбекистонликлар учун бу рақамлар нимани англатади?

Россия валюталари курси Ўзбекистонда ҳам қизиқиш уйғотади. Айниқса, Россияда ишлайдиган ўзбекистонликлар, у ердан пул ўтказмалари олувчи оилалар ва икки давлат ўртасида молиявий операциялар билан боғлиқ фуқаролар рубль динамикасини кузатиб боради.

Бироқ Россия Марказий банки белгилаган расмий курс Ўзбекистондаги банклар ёки айирбошлаш шохобчаларидаги амалдаги сотиб олиш ва сотиш курсларини англатмайди. Ўзбекистонда рубль курси алоҳида бозор шароити ва Марказий банкнинг расмий курслари асосида шаклланади.

Асосий хулоса

4 сентябрь учун Россия Марказий банки белгилаган курсларда асосий ҳаракат доллар ва евронинг арзонлаши, юаннинг эса бироз қимматлаши билан изоҳланади.

Доллар — 86,8872 рубль, евро — 100,5980 рубль, юань — 12,9191 рубль.

Энди эътибор кейинги савдо кунида Россия валюталарининг ушбу даражаларни сақлаб қолиши ёки янги ўзгаришлар юз бериш-бермаслигига қаратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камбағалликни қисқартиришда инқилобий ўзгаришлар — «Гарови борми?» дейилмайди эндиКамбағалликни қисқартиришда инқилобий ўзгаришлар — «Гарови борми?» дейилмайди эндиБугун, 18:014 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди4 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 17:48Кредит ва субсидия шартларини белгилаш тартиби ўзгарадиКредит ва субсидия шартларини белгилаш тартиби ўзгарадиБугун, 12:50Ўзбекистонда стартапларга 5 млрд сўмгача маблағ ажратиладиЎзбекистонда стартапларга 5 млрд сўмгача маблағ ажратиладиБугун, 11:164 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда4 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:13«Иккинчи имкон» иқтисодий амнистияси: пенялар ҳисобдан чиқарилади, жарималар кечилади«Иккинчи имкон» иқтисодий амнистияси: пенялар ҳисобдан чиқарилади, жарималар кечиладиБугун, 09:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди