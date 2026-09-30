Сита Қадамбоева финалда ғалаба қозониб, Осиё чемпиони бўлди!

·0·Спорт
Сита Қадамбоева финалда ғалаба қозониб, Осиё чемпиони бўлди!

Аичи–Нагояда Ўзбекистон мадҳияси яна бир бор янгради. Дзюдо бўйича –52 килограмм вазн тоифасида татамига чиққан Сита Қадамбоева финалда Жанубий Корея вакиласини мағлуб этиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.

Бу ғалаба ўзбек дзюдоси учун навбатдаги катта қувончли воқеа бўлди. Қадамбоева эса энг муҳим паллада босимга бардош бериб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини забт этди.

Барча эътибор қаратилган финал

–52 килограмм вазн тоифасидаги финал Сита Қадамбоева учун мусобақанинг ҳал қилувчи беллашуви эди.

Татамида Жанубий Корея вакили унга жиддий қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилди. Бироқ ҳал қилувчи дақиқаларда ҳамюртимиз ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, беллашувни ғалаба билан якунлади.

Шу тариқа, Қадамбоева Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг олтин медалини қўлга киритди.

Бронза эмас, олтин!

Бу натижанинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, Сита Қадамбоева мусобақани оддий соврин билан эмас, айнан чемпионлик билан якунлади.

Осиё ўйинларида ҳар бир беллашув спортчи учун алоҳида синов ҳисобланади. Бироқ финалгача бўлган йўлдан ўтиб, ҳал қилувчи баҳсда ҳам ўзини кўрсата олиш — чемпионликни белгилайдиган асосий жиҳатлардан бири.

Қадамбоева эса финалда ўз сўзини айтди.

Сита Қадамбоева — Аичи–Нагоя Осиё ўйинлари чемпиони!

Ўзбекистон дзюдосидан яна бир олтин хабар

Сита Қадамбоеванинг ғалабаси Ўзбекистон делегацияси учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Аичи ва Нагоя шаҳарларида давом этаётган Осиё ўйинларида юртимиз спортчилари бирин-кетин совринли натижалар қайд этмоқда. Дзюдо татамида ҳам Ўзбекистон вакиллари медаллар учун жиддий кураш олиб бормоқда.

Қадамбоеванинг чемпионлиги эса бу курашнинг энг ёрқин натижаларидан бири бўлди.

Татамидан шоҳсупагача

Дзюдода битта хато бутун мусобақа тақдирини ўзгартириши мумкин. Шунинг учун финалга чиққан спортчи учун ҳар бир ҳаракат, ҳар бир қарор ва ҳар бир сония ниҳоятда муҳим.

Сита Қадамбоева эса энг катта саҳнада ўзини йўқотмади.

Жанубий Кореялик рақибини мағлуб этган ҳамюртимиз Ўзбекистон байроғини шоҳсупанинг энг юқори поғонасига олиб чиқди.

Бу нафақат Сита Қадамбоеванинг шахсий ютуғи, балки ўзбек дзюдоси учун ҳам катта натижа.

Энди навбат кимда?

Аичи–Нагоядаги мусобақалар ҳали давом этмоқда. Демак, Ўзбекистон мухлисларини яна кўплаб қизиқарли беллашувлар ва қувончли хабарлар кутмоқда.

Сита Қадамбоева эса ўз вазифасини бажарди — финалда рақибини енгди ва Осиё ўйинлари чемпионлигини қўлга киритди.

Энди унинг олтин медали Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоядаги ёрқин натижалари қаторида ўз ўрнига эга.

Татамида бошланган кураш шоҳсупадаги олтин билан якунланди. Сита Қадамбоева — Осиё ўйинлари чемпиони!

Сита ҚадамбоеваАичи–Нагоя Осиё ўйинлариДзюдоОсиё ўйинлари чемпиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиОсиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиКеча 17:27529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?26 август 11:42Ўзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатида илк медалларни қўлга киритдиЎзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатида илк медалларни қўлга киритди16 апрел 17:57Ордос татамисида ўзбекистонлик дзюдочилар медалларга эга бўлдиОрдос татамисида ўзбекистонлик дзюдочилар медалларга эга бўлди17 апрел 17:37Самариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олдиСамариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олдиБугун 18:44Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиПеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиБугун 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди