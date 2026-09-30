Сита Қадамбоева финалда ғалаба қозониб, Осиё чемпиони бўлди!
Аичи–Нагояда Ўзбекистон мадҳияси яна бир бор янгради. Дзюдо бўйича –52 килограмм вазн тоифасида татамига чиққан Сита Қадамбоева финалда Жанубий Корея вакиласини мағлуб этиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Бу ғалаба ўзбек дзюдоси учун навбатдаги катта қувончли воқеа бўлди. Қадамбоева эса энг муҳим паллада босимга бардош бериб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини забт этди.
Барча эътибор қаратилган финал
–52 килограмм вазн тоифасидаги финал Сита Қадамбоева учун мусобақанинг ҳал қилувчи беллашуви эди.
Татамида Жанубий Корея вакили унга жиддий қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилди. Бироқ ҳал қилувчи дақиқаларда ҳамюртимиз ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, беллашувни ғалаба билан якунлади.
Шу тариқа, Қадамбоева Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг олтин медалини қўлга киритди.
Бронза эмас, олтин!
Бу натижанинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, Сита Қадамбоева мусобақани оддий соврин билан эмас, айнан чемпионлик билан якунлади.
Осиё ўйинларида ҳар бир беллашув спортчи учун алоҳида синов ҳисобланади. Бироқ финалгача бўлган йўлдан ўтиб, ҳал қилувчи баҳсда ҳам ўзини кўрсата олиш — чемпионликни белгилайдиган асосий жиҳатлардан бири.
Қадамбоева эса финалда ўз сўзини айтди.
Сита Қадамбоева — Аичи–Нагоя Осиё ўйинлари чемпиони!
Ўзбекистон дзюдосидан яна бир олтин хабар
Сита Қадамбоеванинг ғалабаси Ўзбекистон делегацияси учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Аичи ва Нагоя шаҳарларида давом этаётган Осиё ўйинларида юртимиз спортчилари бирин-кетин совринли натижалар қайд этмоқда. Дзюдо татамида ҳам Ўзбекистон вакиллари медаллар учун жиддий кураш олиб бормоқда.
Қадамбоеванинг чемпионлиги эса бу курашнинг энг ёрқин натижаларидан бири бўлди.
Татамидан шоҳсупагача
Дзюдода битта хато бутун мусобақа тақдирини ўзгартириши мумкин. Шунинг учун финалга чиққан спортчи учун ҳар бир ҳаракат, ҳар бир қарор ва ҳар бир сония ниҳоятда муҳим.
Сита Қадамбоева эса энг катта саҳнада ўзини йўқотмади.
Жанубий Кореялик рақибини мағлуб этган ҳамюртимиз Ўзбекистон байроғини шоҳсупанинг энг юқори поғонасига олиб чиқди.
Бу нафақат Сита Қадамбоеванинг шахсий ютуғи, балки ўзбек дзюдоси учун ҳам катта натижа.
Энди навбат кимда?
Аичи–Нагоядаги мусобақалар ҳали давом этмоқда. Демак, Ўзбекистон мухлисларини яна кўплаб қизиқарли беллашувлар ва қувончли хабарлар кутмоқда.
Сита Қадамбоева эса ўз вазифасини бажарди — финалда рақибини енгди ва Осиё ўйинлари чемпионлигини қўлга киритди.
Энди унинг олтин медали Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоядаги ёрқин натижалари қаторида ўз ўрнига эга.
Татамида бошланган кураш шоҳсупадаги олтин билан якунланди. Сита Қадамбоева — Осиё ўйинлари чемпиони!
Изоҳлар 0
…