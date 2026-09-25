„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди

·1·Спорт
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди

Англиянинг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» матбуот хизмати FIFA кунлари доирасида миллий терма жамоаларга жалб этилган ўз юлдузларининг халқаро майдондаги ўйинларини синчковлик билан кузатиб, махсус шарҳ эълон қилди. Инглиз гранди Норвегия ва Португалия баҳслари қаторида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Эронга қарши кечган шов-шувли ўртоқлик учрашуви (3:1) ҳақида ҳам алоҳида тўхталди. Хабарда қайд этилишича, марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов мазкур қарама-қаршиликда 90 дақиқа тўлиқ ҳаракат қилиб, Эрондек кучли рақиб ҳужумларини ишончли бартараф этди.

Ўзбекистон ғалабасига Элдор Шомуродовнинг дубли ҳамда Ҳусайн Норчаевнинг кеч киритилган голи замин яратган бўлса, рақибнинг ягона жавоб тўпи Жаҳонгир Ўрозовнинг автоголи сифатида қайд этилди. Шунингдек, «Сити» тўпурари Эрлинг Холанд Данияга қарши драмада (3:2) иккита гол уриб, жамоасини гуруҳ пешқадамига айлантирган бўлса, «шаҳарликлар» сардори Рубен Диаш Португалиянинг Уэльс устидан қозонган 1:0 ҳисобидаги ғалабасида мудофаани мутлақ қулфлаб, терма сафидаги 81-ўйинини муваффақиятли ўтказди.

«Ҳусанов Эронга қарши, Холанд дубли ва Диаш ҳимояси»: «Манчестер Сити» ҳисоботининг 5 та асосий нуқтаси

Инглиз клуби томонидан эълон қилинган расмий шарҳдан энг муҳим фактлар:

  • «Сити» эътиборидаги Ўзбекистон: Манчестер клуби расмий сайти Ўзбекистоннинг Эрон устидан қозонган 3:1 ҳисобидаги ғалабасини кенг ёритди;

  • Ҳусановдан 90 дақиқалик маҳорат: Абдуқодир Ҳусанов марказий мудофаада тўлиқ ўйнаб, ишончли ҳаракатлари билан ажралиб турди;

  • Шомуродов дубли ва Норчаев нуқтаси: Ўзбекистон сафида Шомуродовнинг 2 та ва Норчаевнинг 1 та голи ғалабани таъминлади;

  • Холанддан супер-натижадорлик: Эрлинг Дания дарвозасига 2 та гол уриб (3:2), 75-дақиқада ғалаба тўпини тўрнинг бурчагига қадади;

  • Диашнинг 81-учрашуви: 29 ёшли Рубен Диаш Уэльсни атиги битта аниқ зарба билан чеклаб, 1:0 ҳисобидаги муваффақиятга ҳисса қўшди.

«Манчестер Сити» легионерлари: Халқаро майдондаги натижалар ва статистика таққоси

Клуб расмий ахборотида тилга олинган учрашувлар кўрсаткичлари:

Футболчи ва терма жамоа

Рақиб ва якуний ҳисоб

Ўйнаган вақти ва позицияси

Кўрсатган шахсий натижаси

Баҳснинг умумий аҳамияти

Абдуқодир Ҳусанов (Ўзбекистон)

Эрон (3:1)

90 дақиқа (Марказий ҳимоячи)

Мудофаани мустаҳкам ушлади

Қитъа гранди устидан йирик ғалаба

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Дания (3:2)

90 дақиқа (Марказий ҳужумчи)

Дубль (18', 75' дақиқаларда)

Жамоасини гуруҳ пешқадамига айлантирди

Рубен Диаш (Португалия)

Уэльс (1:0)

90 дақиқа (Сардор, ҳимоячи)

«Қуруқ» ўйин, термадаги 81-баҳс

Миллатлар лигаси унвонини ҳимоя қилиш йўли

Футбол экспертизаси: Нега бу эътироф ўзбек футболи учун катта ҳодиса?

Спорт шарҳловчилари ва халқаро скаутларнинг хулосалари:

  • «Сити» медиасида Ўзбекистон номи: Дунёнинг энг қимматбаҳо ва нуфузли клубларидан бири ўз сайтида миллий терма жамоамиз ўйинини Холанд ва Диаш каби суперюлдузлар билан бир қаторда тилга олиши — футболимизнинг глобал бозордаги қиймати ошаётганини билдиради;

  • Ҳусановнинг ишончли ўйини: Эрондек жисмонан бақувват рақибга қарши 90 дақиқа хатосиз ҳаракат қилиш Ҳусановнинг халқаро даражадаги юқори салоҳиятини яна бир бор исботлади;

  • Терманинг психологик кўтарилиши: Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги бу ишончли ғалаба миллий жамоамизнинг Жаҳон чемпионати саралашидаги кейинги учрашувлари олдидан муҳим туртки бўлади.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов яқин келажакда «Манчестер Сити»дек топ-клубларнинг бош таркибида тўп суриш даражасига ета оладими? Терма жамоамизнинг Эрон устидан қозонган 3:1 ҳисобидаги ғалабасига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг халқаро эътирофига оид ушбу эксклюзив мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Манчестер СитиАбдукодир ҲусановЭрлинг ХоландЎзбекистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серияЭрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серияБугун 07:10Аббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлилиАббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлилиБугун 06:39Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олиндиТерма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олинди23 сентябр 18:15Қозоғистон ОАВ Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги легионерлар устунлигини тан олдиҚозоғистон ОАВ Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги легионерлар устунлигини тан олди23 сентябр 11:11Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...Бугун 07:13Шомуродовдан дубль: Ўзбекистон терма жамоаси Эронни 2:1 ҳисобида мағлуб этмоқда (видео)Шомуродовдан дубль: Ўзбекистон терма жамоаси Эронни 2:1 ҳисобида мағлуб этмоқда (видео)Кеча 20:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?