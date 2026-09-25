„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Англиянинг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» матбуот хизмати FIFA кунлари доирасида миллий терма жамоаларга жалб этилган ўз юлдузларининг халқаро майдондаги ўйинларини синчковлик билан кузатиб, махсус шарҳ эълон қилди. Инглиз гранди Норвегия ва Португалия баҳслари қаторида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Эронга қарши кечган шов-шувли ўртоқлик учрашуви (3:1) ҳақида ҳам алоҳида тўхталди. Хабарда қайд этилишича, марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов мазкур қарама-қаршиликда 90 дақиқа тўлиқ ҳаракат қилиб, Эрондек кучли рақиб ҳужумларини ишончли бартараф этди.
Ўзбекистон ғалабасига Элдор Шомуродовнинг дубли ҳамда Ҳусайн Норчаевнинг кеч киритилган голи замин яратган бўлса, рақибнинг ягона жавоб тўпи Жаҳонгир Ўрозовнинг автоголи сифатида қайд этилди. Шунингдек, «Сити» тўпурари Эрлинг Холанд Данияга қарши драмада (3:2) иккита гол уриб, жамоасини гуруҳ пешқадамига айлантирган бўлса, «шаҳарликлар» сардори Рубен Диаш Португалиянинг Уэльс устидан қозонган 1:0 ҳисобидаги ғалабасида мудофаани мутлақ қулфлаб, терма сафидаги 81-ўйинини муваффақиятли ўтказди.
«Ҳусанов Эронга қарши, Холанд дубли ва Диаш ҳимояси»: «Манчестер Сити» ҳисоботининг 5 та асосий нуқтаси
Инглиз клуби томонидан эълон қилинган расмий шарҳдан энг муҳим фактлар:
«Сити» эътиборидаги Ўзбекистон: Манчестер клуби расмий сайти Ўзбекистоннинг Эрон устидан қозонган 3:1 ҳисобидаги ғалабасини кенг ёритди;
Ҳусановдан 90 дақиқалик маҳорат: Абдуқодир Ҳусанов марказий мудофаада тўлиқ ўйнаб, ишончли ҳаракатлари билан ажралиб турди;
Шомуродов дубли ва Норчаев нуқтаси: Ўзбекистон сафида Шомуродовнинг 2 та ва Норчаевнинг 1 та голи ғалабани таъминлади;
Холанддан супер-натижадорлик: Эрлинг Дания дарвозасига 2 та гол уриб (3:2), 75-дақиқада ғалаба тўпини тўрнинг бурчагига қадади;
Диашнинг 81-учрашуви: 29 ёшли Рубен Диаш Уэльсни атиги битта аниқ зарба билан чеклаб, 1:0 ҳисобидаги муваффақиятга ҳисса қўшди.
«Манчестер Сити» легионерлари: Халқаро майдондаги натижалар ва статистика таққоси
Клуб расмий ахборотида тилга олинган учрашувлар кўрсаткичлари:
Футболчи ва терма жамоа
Рақиб ва якуний ҳисоб
Ўйнаган вақти ва позицияси
Кўрсатган шахсий натижаси
Баҳснинг умумий аҳамияти
Абдуқодир Ҳусанов (Ўзбекистон)
Эрон (3:1)
90 дақиқа (Марказий ҳимоячи)
Мудофаани мустаҳкам ушлади
Қитъа гранди устидан йирик ғалаба
Эрлинг Холанд (Норвегия)
Дания (3:2)
90 дақиқа (Марказий ҳужумчи)
Дубль (18', 75' дақиқаларда)
Жамоасини гуруҳ пешқадамига айлантирди
Рубен Диаш (Португалия)
Уэльс (1:0)
90 дақиқа (Сардор, ҳимоячи)
«Қуруқ» ўйин, термадаги 81-баҳс
Миллатлар лигаси унвонини ҳимоя қилиш йўли
Футбол экспертизаси: Нега бу эътироф ўзбек футболи учун катта ҳодиса?
Спорт шарҳловчилари ва халқаро скаутларнинг хулосалари:
«Сити» медиасида Ўзбекистон номи: Дунёнинг энг қимматбаҳо ва нуфузли клубларидан бири ўз сайтида миллий терма жамоамиз ўйинини Холанд ва Диаш каби суперюлдузлар билан бир қаторда тилга олиши — футболимизнинг глобал бозордаги қиймати ошаётганини билдиради;
Ҳусановнинг ишончли ўйини: Эрондек жисмонан бақувват рақибга қарши 90 дақиқа хатосиз ҳаракат қилиш Ҳусановнинг халқаро даражадаги юқори салоҳиятини яна бир бор исботлади;
Терманинг психологик кўтарилиши: Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги бу ишончли ғалаба миллий жамоамизнинг Жаҳон чемпионати саралашидаги кейинги учрашувлари олдидан муҳим туртки бўлади.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов яқин келажакда «Манчестер Сити»дек топ-клубларнинг бош таркибида тўп суриш даражасига ета оладими? Терма жамоамизнинг Эрон устидан қозонган 3:1 ҳисобидаги ғалабасига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг халқаро эътирофига оид ушбу эксклюзив мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…