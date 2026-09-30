Ясмин Заитовага 3 миллион долларлик таклиф тушгани маълум бўлди (видео)

·1·Маданият
Ясмин Заитовага 3 миллион долларлик таклиф тушгани маълум бўлди (видео)

Миллиардерлар билан интервюлари орқали танилган блогер Жаҳонгир Латипов хонанда Ширин Заитова ва бастакор Нодир Заитов хонадонида меҳмон бўлди. Суҳбат давомида Ясмин Заитовага АҚШдан катта лойиҳа учун таклиф тушгани маълум бўлди.

Нодир Заитовнинг айтишича, ҳозирча Ясмин учун энг катта таклиф Америкадан келган. У контракт қиймати миллион доллардан юқори эканини айтди.

“​​Ҳозирча катта таклиф Америка бўлди. Контракти ҳам жуда катта пул. Миллиондан кўп”, — деди Нодир Заитов.

Жаҳонгир Латипов эса таклифнинг тахминий суммасини аниқлаштиришга уринди.

“Тахминан билсак бўладими аниқ суммани? Миллиондан кўпми?” — дея сўради блогер.

“Учлар атрофида”, — дея жавоб берди Ясминнинг отаси.

“Уч миллионми?” — дея аниқлик киритди Жаҳонгир Латипов.

“Шунақа. Биз ҳали 'хўп' демадик. Бориб, гаплашиб кўрамиз, дедик. Сабаби, биласиз, ҳар хил нарсани реклама қилиб олиши мумкин. Universal лойиҳа бўлади, контракт бўлади. Universal лойиҳада нима чиқса, шуни рекламасига чиқарамиз. Ёки қанақадир ролик, балки кино бўлиши мумкин”, — деди Нодир Заитов.

Суҳбатда ушбу таклиф Ясминнинг ижтимоий тармоқлардаги фаолияти орқали келгани ҳам маълум бўлди.

“Улар қаердан кўришди? Instagramдан кўрибми?” — деб сўради Жаҳонгир Латипов.

“Instagramдан. У ерда ўзбеклар ҳам ишларкан, Universal'да. Улар таклиф билдиришган. Масалан, Селена Гомез ҳам кичкиналигидан бўлган. Энди барибир мен қўрқаман. Барибир Ясмин мусулмон қиз. Шунинг учун сал ўйланиш бор”, — деди Нодир Заитов.

Жаҳонгир Латипов эса Заитовларга таклифни жойига бориб ўрганиш ва лойиҳа шартларини муҳокама қилишни тавсия қилди.

“Энди бориб кўриб келиш керак. Бориб гаплашиб, талабларингизни қўйишингиз керак”, — деди блогер.

Жаҳонгир ЛатиповЯсмин ЗаитоваUniversalМиллион долларлик контракт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 ёшли Ясмин Заитованинг Instagram’даги реклама нархи маълум бўлди5 ёшли Ясмин Заитованинг Instagram’даги реклама нархи маълум бўлди28 сентябр 12:15Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)26 сентябр 19:10Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?11 август 15:21Райҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотдиРайҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотди4 июн 17:48Шаҳло Салаева оқ келинлик либосида барчани ҳайратда қолдирди (видео)Шаҳло Салаева оқ келинлик либосида барчани ҳайратда қолдирди (видео)20 июл 08:32Афруза ва Алишер Узоқов янги дуэтини тақдим этди (саундтрек)Афруза ва Алишер Узоқов янги дуэтини тақдим этди (саундтрек)Бугун 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди