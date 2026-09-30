Huawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилди

·6·Техно
Huawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тақдимотдан олдин Huawei Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион флагманининг жонли суратлари ва камерада олинган илк кадрлари эълон қилинди.
  • Ушбу қурилма зумрад яшил рангли Флоренсе Жаде безакли корпуси, модул конструкторли ғилофи ва 48, 96, 240 мм фокус масофаларидан фойдаланиш имконини берувчи илғор камераси билан ажралиб туради.
  • Иккинчи авлод Линглонг экрани ва HarmonyOS 7 операцион тизими эса смартфоннинг силлиқ ишлашини таъминлайди.

Тақдимот маросимига бир кун қолганида Хитойнинг Мйдриверс нашри янги Huawei Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион флагман смартфонининг жонли суратлари ҳамда унинг камерасида олинган илк кадрларни эълон қилди. Мазкур қурилма илғор техник имкониятлари ва ўзига хос дизайн ечимлари билан мобил бозор мутахассислари эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мйдриверс маълумотига кўра, намойиш этилган махсус версиянинг асосий визуал ўзига хослиги Флоренсе Жаде безакли, изумрудно-зеленый (зумрад яшил) корпусида намоён бўлади. Турли ёритиш шароитида қурилма ранги сезиларли даражада ўзгариб туради, унинг олтин-яшил рамкаси эса Мате Стар Ринг деб номланган ўзига хос юмалоқ камера блоки билан уйғунлашган.

Модул конструкторли ғилоф ва аксессуарлар

Коллекцияда тақдим этилган қурилма ўзига хос модулли ғилоф билан жиҳозланган бўлиб, у аслида ўзига хос конструктор вазифасини бажаради. Фойдаланувчилар орқа панел, камера атрофидаги ҳалқа ҳамда қуйи функционал қисмларни ўз хоҳишига кўра алоҳида алмаштириши мумкин.

Қўшимча модуллар қаторига хушбўй атир пуркагич, кичик ойна ҳамда портрет суратга олиш учун мўлжалланган махсус ёруғлик манбаси киритилган. Турли хил ранглар ва аксессуарлар комбинацияси туфайли фойдаланувчилар смартфон ташқи кўринишини маълум бир вазият ёки кайфиятга мослаб ўзгартириш имкониятига эга бўлади.

Камеранинг илғор имкониятлари

Мйдриверс нашри қурилманинг оптик имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратди. Тақдим этилган намунали суратларда 48, 96 ва 240 миллиметрли фокус масофаларидан фойдаланилгани кўрсатилган. Максимал яқинлаштириш даражасида ҳам смартфон узоқдаги объектлар тафсилотларини, жумладан, ҳайкаллар юзи, кийимлар ва деворлар фактурасини жуда аниқ сақлаб қолади.

Кундузги манзараларда муаллиф рангларнинг табиийлиги, яни ортиқча тўйинганликнинг йўқлигини қайд этган. Тунги портрет суратга олиш режимида эса камера тери туслари, кийим деталлари, қизил ёруғлик манбалари ва фондаги бинафша ранг тутунни бир вақтнинг ўзида аниқ мувозанатда сақлашга муваффақ бўлган.

Экран ва дастурий таъминот самарадорлиги

Huawei Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион иккинчи авлод Линглонг экрани билан жиҳозланган. Нашр муаллифининг таассуротларига кўра, мазкур дисплей юқори ёруғлик, тиниқлик ва ҳатто кундузги ёруғликда ҳам мукаммал ўқиш имконияти билан ажралиб туради.

Шунингдек, HarmonyOS 7 операцион тизимининг таъсирчан равишда силлиқ ишлаши алоҳида таъкидланади. Интерфейс имо-ишораларга жуда тезкор жавоб беради, иловалар орасидаги ўтишлар, фотосуратларни варақлаш ҳамда TikTok тасмасини айлантириш жараёнлари ҳеч қандай кечикишларсиз амалга оширилади.

HuaweiМате 90 Pro MaxСмартфонларТехнологияларЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқадиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади25 сентябр 13:20Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади17 сентябр 20:57Huawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилдиHuawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилдиКеча 15:54Huawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиHuawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқади27 август 22:25Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилиндиHuawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилинди27 сентябр 00:23iQOO 16 флагмани тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва 8400 мА·ч батареяiQOO 16 флагмани тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва 8400 мА·ч батареяБугун 01:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди