Huawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тақдимотдан олдин Huawei Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион флагманининг жонли суратлари ва камерада олинган илк кадрлари эълон қилинди.
- Ушбу қурилма зумрад яшил рангли Флоренсе Жаде безакли корпуси, модул конструкторли ғилофи ва 48, 96, 240 мм фокус масофаларидан фойдаланиш имконини берувчи илғор камераси билан ажралиб туради.
- Иккинчи авлод Линглонг экрани ва HarmonyOS 7 операцион тизими эса смартфоннинг силлиқ ишлашини таъминлайди.
Тақдимот маросимига бир кун қолганида Хитойнинг Мйдриверс нашри янги Huawei Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион флагман смартфонининг жонли суратлари ҳамда унинг камерасида олинган илк кадрларни эълон қилди. Мазкур қурилма илғор техник имкониятлари ва ўзига хос дизайн ечимлари билан мобил бозор мутахассислари эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мйдриверс маълумотига кўра, намойиш этилган махсус версиянинг асосий визуал ўзига хослиги Флоренсе Жаде безакли, изумрудно-зеленый (зумрад яшил) корпусида намоён бўлади. Турли ёритиш шароитида қурилма ранги сезиларли даражада ўзгариб туради, унинг олтин-яшил рамкаси эса Мате Стар Ринг деб номланган ўзига хос юмалоқ камера блоки билан уйғунлашган.
Модул конструкторли ғилоф ва аксессуарларКоллекцияда тақдим этилган қурилма ўзига хос модулли ғилоф билан жиҳозланган бўлиб, у аслида ўзига хос конструктор вазифасини бажаради. Фойдаланувчилар орқа панел, камера атрофидаги ҳалқа ҳамда қуйи функционал қисмларни ўз хоҳишига кўра алоҳида алмаштириши мумкин.
Қўшимча модуллар қаторига хушбўй атир пуркагич, кичик ойна ҳамда портрет суратга олиш учун мўлжалланган махсус ёруғлик манбаси киритилган. Турли хил ранглар ва аксессуарлар комбинацияси туфайли фойдаланувчилар смартфон ташқи кўринишини маълум бир вазият ёки кайфиятга мослаб ўзгартириш имкониятига эга бўлади.
Камеранинг илғор имкониятлариМйдриверс нашри қурилманинг оптик имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратди. Тақдим этилган намунали суратларда 48, 96 ва 240 миллиметрли фокус масофаларидан фойдаланилгани кўрсатилган. Максимал яқинлаштириш даражасида ҳам смартфон узоқдаги объектлар тафсилотларини, жумладан, ҳайкаллар юзи, кийимлар ва деворлар фактурасини жуда аниқ сақлаб қолади.
Кундузги манзараларда муаллиф рангларнинг табиийлиги, яни ортиқча тўйинганликнинг йўқлигини қайд этган. Тунги портрет суратга олиш режимида эса камера тери туслари, кийим деталлари, қизил ёруғлик манбалари ва фондаги бинафша ранг тутунни бир вақтнинг ўзида аниқ мувозанатда сақлашга муваффақ бўлган.
Экран ва дастурий таъминот самарадорлигиHuawei Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион иккинчи авлод Линглонг экрани билан жиҳозланган. Нашр муаллифининг таассуротларига кўра, мазкур дисплей юқори ёруғлик, тиниқлик ва ҳатто кундузги ёруғликда ҳам мукаммал ўқиш имконияти билан ажралиб туради.
Шунингдек, HarmonyOS 7 операцион тизимининг таъсирчан равишда силлиқ ишлаши алоҳида таъкидланади. Интерфейс имо-ишораларга жуда тезкор жавоб беради, иловалар орасидаги ўтишлар, фотосуратларни варақлаш ҳамда TikTok тасмасини айлантириш жараёнлари ҳеч қандай кечикишларсиз амалга оширилади.
Изоҳлар 0
…