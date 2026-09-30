Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити клуби Англия Премер-лигасининг 115 та молиявий қоидабузарлик айбловидан 114 тасида айбдор деб топилди, бу эса 2009–2018 йиллар оралиғидаги даврни қамраб олган тергов натижасидир.
- Клуб даромадларни сунъий ошириш ва харажатларни камайтириш мақсадида сохта шартномалар тузган ҳамда молиявий аҳволини яширган.
- Бош мураббий Пеп Гвардиола клуб раҳбарияти ва мухлисларга содиқлигини билдириб, бу синовларни биргаликда енгиб ўтишга чақирди.
Англия Премер-лигасининг молиявий қоидаларини юз мартадан ортиқ бузишда айбдор деб топилган Манчестер Сити клуби атрофидаги вазият кескин тус олмоқда. Мустақил комиссия томонидан чиқарилган тарихий қарордан сўнг жамоа бош мураббийи Пеп Гвардиола илк бор ўз муносабатини билдириб, клуб раҳбарияти ва мухлисларга содиқлигини қатъий маълум қилди. Ушбу воқеа инглиз футболи тарихидаги энг жиддий шов-шувли ҳолатлардан бирига айланиб, чемпионат асосларини ларзага келтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Молиявий қоидабузарликлар ва тергов тафсилотлариGoal.com хабар беришича, мустақил комиссия Манчестер Сити клубини қўйилган 115 та айбловдан 114 тасида айбдор деб топган. Бир неча йил давом этган кенг кўламли тергов 2009–2018 йиллар оралиғидаги даврни қамраб олди. Расмий хулосаларга кўра, клуб ўз даромадларини сунъий равишда ошириш ҳамда харажатларини камайтириш мақсадида тижорат ҳамкорлари билан сохта шартномалар тузган.
Комиссия ҳисоботида клуб ўз молиявий аҳволининг ҳақиқий ҳолатини аудиторлар ҳамда футбол регуляторларидан атайлаб яширгани таъкидланган. Шунингдек, лига раҳбарлари Манчестер Сити ташкилоти лиганинг ҳамкорлик ва ҳалоллик бўйича мажбуриятларини ҳам бир неча бор бузганини тасдиқлаган. Ушбу ҳолатлар клубнинг ички чемпионатдаги ҳукмронлиги даврида белгиланган молиявий чегаралардан четга чиққанини кўрсатади.
Пеп Гвардиоланинг қатъий позициясиМазкур оғир айбловлар фонда Пеп Гвардиола ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида жамоага ўзининг сўзсиз ёрдамини кўрсатувчи ҳиссиётли баёнот эълон қилди. Каталониялик мутахассис клуб раҳбарияти, футболчилар, ходимлар ва ишқибозлар билан бирлашган ҳолда бу синовларни енгиб ўтишларини билдирди. У ўз мурожаатида ҳар бир мухлис клуб билан бирга эканини ва бу қийин даврни биргаликда енгиб ўтишларини алоҳида қайд этди.
Премер-лига раҳбарининг муносабатиАнглия Премер-лигаси ижрочи директори Ричард Мастерс мазкур қарордан кейин баёнот бериб, қоидабузарликлар миқёси олий дивизион тарихида мисли кўрилмаган даражада эканини айтди. Мастерснинг фикрича, клуб қарийб ўн йил давомида Премер-лига қоидаларини тизимли равишда бузиб келган ва якуний қарор лиганинг адолатни таъминлаш борасидаги ҳақлигини исботлайди.
Ушбу воқеа дунёдаги энг қудратли футбол клубларини ҳам жавобгарликка тортиш мумкинлигини кўрсатувчи муҳим синов сифатида баҳоланмоқда. Гарчи айбловлардан бири тасдиқланмаган бўлса-да, исботланган қоидабузарликлар кўлами Манчестер Сити учун келгусида жиддий ҳуқуқий ва спортдаги қийинчиликларни келтириб чиқариши шубҳасиздир.
Изоҳлар 0
…