Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламади

·3·Спорт
Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клуби Англия Премер-лигасининг 115 та молиявий қоидабузарлик айбловидан 114 тасида айбдор деб топилди, бу эса 2009–2018 йиллар оралиғидаги даврни қамраб олган тергов натижасидир.
  • Клуб даромадларни сунъий ошириш ва харажатларни камайтириш мақсадида сохта шартномалар тузган ҳамда молиявий аҳволини яширган.
  • Бош мураббий Пеп Гвардиола клуб раҳбарияти ва мухлисларга содиқлигини билдириб, бу синовларни биргаликда енгиб ўтишга чақирди.

Англия Премер-лигасининг молиявий қоидаларини юз мартадан ортиқ бузишда айбдор деб топилган Манчестер Сити клуби атрофидаги вазият кескин тус олмоқда. Мустақил комиссия томонидан чиқарилган тарихий қарордан сўнг жамоа бош мураббийи Пеп Гвардиола илк бор ўз муносабатини билдириб, клуб раҳбарияти ва мухлисларга содиқлигини қатъий маълум қилди. Ушбу воқеа инглиз футболи тарихидаги энг жиддий шов-шувли ҳолатлардан бирига айланиб, чемпионат асосларини ларзага келтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Молиявий қоидабузарликлар ва тергов тафсилотлари

Goal.com хабар беришича, мустақил комиссия Манчестер Сити клубини қўйилган 115 та айбловдан 114 тасида айбдор деб топган. Бир неча йил давом этган кенг кўламли тергов 2009–2018 йиллар оралиғидаги даврни қамраб олди. Расмий хулосаларга кўра, клуб ўз даромадларини сунъий равишда ошириш ҳамда харажатларини камайтириш мақсадида тижорат ҳамкорлари билан сохта шартномалар тузган.

Комиссия ҳисоботида клуб ўз молиявий аҳволининг ҳақиқий ҳолатини аудиторлар ҳамда футбол регуляторларидан атайлаб яширгани таъкидланган. Шунингдек, лига раҳбарлари Манчестер Сити ташкилоти лиганинг ҳамкорлик ва ҳалоллик бўйича мажбуриятларини ҳам бир неча бор бузганини тасдиқлаган. Ушбу ҳолатлар клубнинг ички чемпионатдаги ҳукмронлиги даврида белгиланган молиявий чегаралардан четга чиққанини кўрсатади.

Пеп Гвардиоланинг қатъий позицияси

Мазкур оғир айбловлар фонда Пеп Гвардиола ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида жамоага ўзининг сўзсиз ёрдамини кўрсатувчи ҳиссиётли баёнот эълон қилди. Каталониялик мутахассис клуб раҳбарияти, футболчилар, ходимлар ва ишқибозлар билан бирлашган ҳолда бу синовларни енгиб ўтишларини билдирди. У ўз мурожаатида ҳар бир мухлис клуб билан бирга эканини ва бу қийин даврни биргаликда енгиб ўтишларини алоҳида қайд этди.

Премер-лига раҳбарининг муносабати

Англия Премер-лигаси ижрочи директори Ричард Мастерс мазкур қарордан кейин баёнот бериб, қоидабузарликлар миқёси олий дивизион тарихида мисли кўрилмаган даражада эканини айтди. Мастерснинг фикрича, клуб қарийб ўн йил давомида Премер-лига қоидаларини тизимли равишда бузиб келган ва якуний қарор лиганинг адолатни таъминлаш борасидаги ҳақлигини исботлайди.

Ушбу воқеа дунёдаги энг қудратли футбол клубларини ҳам жавобгарликка тортиш мумкинлигини кўрсатувчи муҳим синов сифатида баҳоланмоқда. Гарчи айбловлардан бири тасдиқланмаган бўлса-да, исботланган қоидабузарликлар кўлами Манчестер Сити учун келгусида жиддий ҳуқуқий ва спортдаги қийинчиликларни келтириб чиқариши шубҳасиздир.

Манчестер СитиПеп ГвардиолаПремер-лигаФутбол янгиликлариАнглия чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда27 сентябр 22:35Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиКеча 21:53Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиЖо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиКеча 14:54Маурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот бердиМаурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот бердиКеча 11:58Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиМанчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиКеча 01:10Манчестер Сити можароси: дунё матбуоти клубга нисбатан энг оғир жазони талаб қилмоқдаМанчестер Сити можароси: дунё матбуоти клубга нисбатан энг оғир жазони талаб қилмоқдаБугун 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди