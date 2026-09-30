Аламли яримфинал: Ўзбекистон U-23 пенальтилар сериясида Японияга ютқазиб қўйди (8:9)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинлари яримфиналида Ўзбекистон У-23 терма жамоаси Японияга пеналтилар сериясида 8:9 ҳисобида ютқазиб, финалга чиқа олмади.
- Ўйиннинг асосий ва қўшимча бўлимлари 1:1 ҳисобида дуранг билан якунланди, Сардор Баҳромов 8-дақиқада ҳисобни очган эди.
- Шу тариқа, Ўзбекистон олтин медал имкониятини бой бериб, энди бронза медали учун Хитой билан ўйнайди.
Осиё ўйинлари футбол турнирининг энг кескин ва драматик кечган иккинчи яримфиналида Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Японияга қарши майдонга тушиб, аламли тарзда мағлубиятга учради. Равшан Ҳайдаров шогирдлари ўйинни жуда фаол бошлаб, 8-дақиқадаёқ Саидхон Ҳамидовнинг узатмасидан сўнг Сардор Баҳромовнинг аниқ зарбаси билан ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ асосий ва қўшимча бўлимлар 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунлангач, финалчи номи асаблар жангига айланган пенальтилар сериясида аниқланди.
Ҳар икки томон деярли хатосиз зарба йўллаган узоқ давом этган «футбол лотереяси»да омад японларга кулиб боқди — 8:9. Шу тариқа, олтин медаль имкониятини бой берган Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси энди Осиё ўйинларининг бронза медаллари учун баҳсда Хитойга қарши саф тортади, Япония эса финалда Жанубий Корея билан куч синашади.
«8-дақиқадаги умид, 120 дақиқалик жанг ва 8:9 ҳисобидаги драматик лотерея»: 5 та асосий факт
Ўзбекистон ва Япония ёшлар жамоалари ўртасидаги яримфинал баҳсининг энг муҳим нуқталари:
Пенальтилар сериясидаги аламли мағлубият: 120 дақиқалик дурангдан сўнг (1:1) пенальтилар серияси 8:9 ҳисобида Япония фойдасига якунланди;
Сардор Баҳромовдан тезкор гол: 8-дақиқада Ҳамидов ва Баҳромов ҳамкорлигида урилган гол вакилларимизни эрта олдинга олиб чиққан эди;
Японларнинг мувозанатни тиклаши: Япония ёшлари иккинчи бўлимда босимни ошириб, ўйинни экстра-таймларга ва пенальтиларгача олиб борди;
Бронза медали учун Хитойга қарши тўқнашув: Равшан Ҳайдаров жамоаси турнир билан хайрлашмади, вакилларимиз 3-ўрин (бронза) учун Хитойга қарши майдонга тушади;
Финал жуфтлиги тўлиқ шаклланди: Осиё ўйинларининг бош олтин медали учун финалда Япония ва амалдаги чемпион Жанубий Корея тўқнаш келади.
Ўзбекистон U-23 — Япония U-23 яримфинал беллашувининг тўлиқ протоколи ва натижалар таснифи
Учрашув параметрлари, киритилган голлар, таркиблар ва кейинги босқич кўриниши:
Мусобақа ва таҳлил мезонлари
Ўзбекистон U-23 терма жамоаси
Япония U-23 терма жамоаси
Якуний ҳисоб
1 : 1 (пенальтилар серияси бўйича — 8 : 9)
1 : 1 (пенальтилар бўйича 9 : 8 ғалаба)
Ўзбекистон сафидаги гол
Сардор Баҳромов (8-дақиқа, ассист: С. Ҳамидов)
Ҳисобни тенглаштириб, мувозанатни сақлаб қолди
Асосий таркиб (Старт 11 талиги)
Муратбаев, Ҳамидов, Муртазаев, Ризақулов, Баҳромов, Сайднуруллаев, Ўринбоев (с), Жумаев, Тўлқинбеков, Файзуллаев, Каримов
Писано, Косуги, Тсучия, Нагано, Ишиватари, Ясуда, Мичиваки, Ишии, Фуруя, Мори, Ишибаши
Амалга оширилган алмаштиришлар
Ибраимов (13), Хайруллаев (66), Реимов (117), Шодибоев (86)
Захира кучлари экстра-таймларга қадар жалб этилди
Огоҳлантиришлар (Сариқ карточка)
Қайд этилмади
Кейта Косуги (52-дақиқа)
Кейинги босқич ва вазифа
3-ўрин учун баҳс (Бронза медали): Рақиб — Хитой
ФИНАЛ (Олтин медаль учун): Рақиб — Жанубий Корея
Тактик ва футбол экспертизаси: Нега пенальтилар серияси вакилларимизга насиб этмади?
Футбол мутахассислари, тактик таҳлилчилар ва шарҳловчиларнинг хулосалари:
«13-дақиқадаги мажбурий ўзгариш ва режаларнинг бузилиши»: Сайдумархон Сайднуруллаевнинг баҳс бошидаёқ жароҳат олиб, 13-дақиқада майдонни тарк этиши ҳужум марказидаги режаларни қисман ўзгартириб юборди; Муҳаммадали Ўринбоевнинг ҳам 66-дақиқада алмаштирилиши олдинги чизиқда тўпни сақлаб туришда муаммо туғдирди;
Асаблар чидамлилиги ва пенальтилар драмаси: 8:9 ҳисоби жамоаларнинг сўнгги нафасгача, деярли барча майдондаги футболчилар зарба бергунча бир-бирига бўш келмаганини кўрсатади; бундай юқори руҳий босим остида пенальтилар лотереяси кўпинча маҳоратдан кўра бир лаҳзалик омад ва дарвозабон реакциясига боғлиқ бўлиб қолади;
Диққатни жамлаш ва бронзани олиш вазифаси: Яримфиналдаги мағлубиятдан тушкунликка тушмасдан, тезлик билан руҳий ҳолатни тиклаш лозим; олдинда Хитойга қарши бронза медали кутмоқда ва Осиё ўйинлари шоҳсупасидан ўрин олиш Равшан Ҳайдаров жамоаси учун жуда муҳим шараф ҳисобланади.
Сизнингча, Ўзбекистон U-23 терма жамоасининг Японияга қарши пенальтилар сериясида ютқазишига нима кўпроқ сабаб бўлди — чарчоқми, тажриба етишмаслигими ёки шунчаки омадсизлик? Вакилларимиз Хитойга қарши кечадиган баҳсда ўзларига келиб, бронза медалини қўлга кирита олишадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ёшлар жамоамизни қўллаб-қувватлаб, ушбу драматик ўйин таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…