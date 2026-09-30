Самариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олди

·0·Спорт
Самариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олди

Аичи–Нагояда ўтаётган XX Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна бир медалга эга чиқди. Дзюдо бўйича -60 килограмм вазн тоифасида татамига чиққан Самариддин Қўчқоров бронза медали учун кечган беллашувда Тожикистон вакили Лоиқ Кудбудиновни мағлуб этиб, шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.

Бу медаль Ўзбекистон дзюдо терма жамоасининг Аичи–Нагоя-2026даги илк соврини бўлди. Қўчқоровнинг натижаси билан мамлакат делегациясининг медаллар коллекцияси ҳам яна бойиди.

Бронза учун ҳал қилувчи беллашув

-60 килограмм вазн тоифасидаги баҳсларда Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Самариддин Қўчқоров мусобақани муваффақиятли якунлаш учун яна бир муҳим тўсиқдан ўтиши керак эди.

Бронза медали учун у тожикистонлик Лоиқ Кудбудиновга қарши татамига чиқди. Муҳим беллашувда ҳамюртимиз ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, рақибини мағлубиятга учратди ва Осиё ўйинларининг совриндорига айланди.

Расмий Халқаро дзюдо федерацияси натижаларида ҳам ушбу вазн тоифасида Япония вакили Хаято Кондо чемпион, Қозоғистонлик Елдос Сметов кумуш медаль соҳиби бўлгани, Самариддин Қўчқоров ва Хитой вакили Ма Юйлин эса бронза медалларини қўлга киритгани қайд этилган.

Қўчқоров учун яна бир муҳим халқаро натижа

Самариддин Қўчқоров Аичи–Нагояга шунчаки иштирокчи сифатида келмаган эди. 21 ёшли дзюдочи бу йил халқаро майдонда ҳам совринли натижалар қайд этган.

Хусусан, IJF маълумотларига кўра, у 2026 йил март ойида Тбилиси Grand Slam мусобақасида, апрель ойида эса Осиё чемпионатида учинчи ўринни эгаллаган. Августда Швейцариядаги Ecole Mont-Olivet Lausanne Grand Slam турнирида ҳам бронза медалига сазовор бўлган.

Аичи–Нагоя татамисидаги бронза эса унинг шу йилги халқаро совринлар коллекциясига яна бир нуфузли медални қўшди.

Ўзбекистон дзюдоси медаллар йўлини бошлади

Аичи–Нагоя-2026 доирасида дзюдо баҳслари 30 сентябрь куни бошланди. Мусобақада 32 мамлакатдан 199 нафар дзюдочи иштирок этмоқда. Биринчи кун дастуридан эркаклар ўртасида -60 ва -66 килограмм, аёллар ўртасида -48 ва -52 килограмм вазн тоифалари ўрин олган.

Ўзбекистон терма жамоаси таркибида Самариддин Қўчқоров -60 килограмм вазн тоифасида майдонга тушди. Кейинги кунларда терма жамоанинг бошқа вакиллари ҳам медаллар учун курашни давом эттиради.

Қўчқоровнинг бронзаси эса Ўзбекистон дзюдоси учун мусобақанинг биринчи соврини сифатида алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Медаллар сони яна ошди

Самариддин Қўчқоровнинг бронза медали Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоя-2026даги умумий натижасига ҳам қўшилди.

Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси ҳисобида 14 та олтин, 17 та кумуш ва 18 та бронза — жами 49 та медаль жамланди.

Аичи ва Нагоядаги мусобақалар ҳали давом этмоқда. Демак, Ўзбекистон спортчилари олдида янги медаллар учун имкониятлар ҳам сақланиб қолмоқда.

Самариддин Қўчқоров эса бугун дзюдо татамисида муҳим вазифани бажарди — у шиддатли рақобат орасида Ўзбекистон байроғини яна бир бор шоҳсупага олиб чиқди. Энди унинг бронзаси Аичи–Нагоядаги ўзбек дзюдоси медаллари сериясининг бошланиши бўлиши кутилмоқда.

Самариддин ҚўчқоровАичи–Нагоя 2026XX Осиё ўйинлариДзюдо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиТўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушди23 сентябр 19:37Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олдиШоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олди28 сентябр 14:56Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24Осиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиОсиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиКеча 17:27 Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди! Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди!3 август 06:09Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилди18 сентябр 06:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди