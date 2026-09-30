Самариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олди
Аичи–Нагояда ўтаётган XX Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна бир медалга эга чиқди. Дзюдо бўйича -60 килограмм вазн тоифасида татамига чиққан Самариддин Қўчқоров бронза медали учун кечган беллашувда Тожикистон вакили Лоиқ Кудбудиновни мағлуб этиб, шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.
Бу медаль Ўзбекистон дзюдо терма жамоасининг Аичи–Нагоя-2026даги илк соврини бўлди. Қўчқоровнинг натижаси билан мамлакат делегациясининг медаллар коллекцияси ҳам яна бойиди.
Бронза учун ҳал қилувчи беллашув
-60 килограмм вазн тоифасидаги баҳсларда Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Самариддин Қўчқоров мусобақани муваффақиятли якунлаш учун яна бир муҳим тўсиқдан ўтиши керак эди.
Бронза медали учун у тожикистонлик Лоиқ Кудбудиновга қарши татамига чиқди. Муҳим беллашувда ҳамюртимиз ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, рақибини мағлубиятга учратди ва Осиё ўйинларининг совриндорига айланди.
Расмий Халқаро дзюдо федерацияси натижаларида ҳам ушбу вазн тоифасида Япония вакили Хаято Кондо чемпион, Қозоғистонлик Елдос Сметов кумуш медаль соҳиби бўлгани, Самариддин Қўчқоров ва Хитой вакили Ма Юйлин эса бронза медалларини қўлга киритгани қайд этилган.
Қўчқоров учун яна бир муҳим халқаро натижа
Самариддин Қўчқоров Аичи–Нагояга шунчаки иштирокчи сифатида келмаган эди. 21 ёшли дзюдочи бу йил халқаро майдонда ҳам совринли натижалар қайд этган.
Хусусан, IJF маълумотларига кўра, у 2026 йил март ойида Тбилиси Grand Slam мусобақасида, апрель ойида эса Осиё чемпионатида учинчи ўринни эгаллаган. Августда Швейцариядаги Ecole Mont-Olivet Lausanne Grand Slam турнирида ҳам бронза медалига сазовор бўлган.
Аичи–Нагоя татамисидаги бронза эса унинг шу йилги халқаро совринлар коллекциясига яна бир нуфузли медални қўшди.
Ўзбекистон дзюдоси медаллар йўлини бошлади
Аичи–Нагоя-2026 доирасида дзюдо баҳслари 30 сентябрь куни бошланди. Мусобақада 32 мамлакатдан 199 нафар дзюдочи иштирок этмоқда. Биринчи кун дастуридан эркаклар ўртасида -60 ва -66 килограмм, аёллар ўртасида -48 ва -52 килограмм вазн тоифалари ўрин олган.
Ўзбекистон терма жамоаси таркибида Самариддин Қўчқоров -60 килограмм вазн тоифасида майдонга тушди. Кейинги кунларда терма жамоанинг бошқа вакиллари ҳам медаллар учун курашни давом эттиради.
Қўчқоровнинг бронзаси эса Ўзбекистон дзюдоси учун мусобақанинг биринчи соврини сифатида алоҳида аҳамият касб этмоқда.
Медаллар сони яна ошди
Самариддин Қўчқоровнинг бронза медали Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоя-2026даги умумий натижасига ҳам қўшилди.
Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси ҳисобида 14 та олтин, 17 та кумуш ва 18 та бронза — жами 49 та медаль жамланди.
Аичи ва Нагоядаги мусобақалар ҳали давом этмоқда. Демак, Ўзбекистон спортчилари олдида янги медаллар учун имкониятлар ҳам сақланиб қолмоқда.
Самариддин Қўчқоров эса бугун дзюдо татамисида муҳим вазифани бажарди — у шиддатли рақобат орасида Ўзбекистон байроғини яна бир бор шоҳсупага олиб чиқди. Энди унинг бронзаси Аичи–Нагоядаги ўзбек дзюдоси медаллари сериясининг бошланиши бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…