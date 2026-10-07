Ўзбекистонга 7 ой давомида қўй гўшти импорти 1,4 баробар ошди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йилнинг январ-июл ойларида Ўзбекистонга 43,8 миллион АҚШ долларига тенг 18,9 минг тонна қўй гўшти импорт қилинди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,4 баробарга ошган.
- Ушбу импортнинг 89 фоиздан ортиғи Қозоғистондан, қолгани эса Монголия ва Россиядан келтирилган.
- Қўй гўшти импортининг ўсиши ички бозордаги талабни қондириш, нарх барқарорлигини таъминлаш ва рақобатни кучайтириш билан боғлиқ.
Ўзбекистон ички истеъмол бозорида гўшт маҳсулотларига бўлган талабни қондириш ва нархлар барқарорлигини таъминлаш мақсадида хориждан қўй гўшти олиб келиш ҳажми сезиларли даражада кенгаймоқда. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган сўнгги маълумотларга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойларида республикага қиймати 43,8 миллион АҚШ долларига тенг бўлган жами 18,9 минг тонна қўй гўшти импорт қилинди.
Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, импорт кўрсаткичи 2025 йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 1,4 баробарга — аниқроғи 5,2 минг тоннага ёки 37,7 фоизга ошган.
Қозоғистон — мутлақ етакчи: Таъминотчи давлатлар тақсимоти
Ўзбекистонга олиб келинган қўй гўштининг асосий қисми қўшни ва минтақа давлатлари ҳиссасига тўғри келмоқда:
Қозоғистон улуши 89 фоиздан юқори: Қўшни давлат мазкур бозорнинг асосий таъминотчиси бўлиб қолмоқда — 7 ой ичида Қозоғистондан нақ 16,9 минг тонна қўй гўшти келтирилган;
Монголия ва Россиянинг ўрни: Кейинги ўринларни яйлов чорвачилиги ривожланган Монголия (891,3 тонна) ҳамда Россия Федерацияси (635,7 тонна) банд этди;
Бошқа мамлакатлар: Дунёнинг бошқа турли давлатлари ҳиссасига жами 517,2 тонна маҳсулот тўғри келди.
Талаб ва таклиф мувозанати: Импорт нима учун ўсмоқда?
Мутахассисларнинг қайд этишича, қўй гўшти импортининг 37,7 фоизлик ўсиши бир вақтнинг ўзида бир нечта муҳим омиллар билан изоҳланади:
Ички бозордаги барқарорлик: Аҳоли сонининг ўсиб бориши ва умумий овқатланиш тармоқларида (айниқса, миллий таомлар — палов, сомса ва сих кабоб тайёрлашда) қўй гўштига бўлган юқори талабни мунтазам таъминлаш;
Нарх босимини юмшатиш: Хориждан гўшт олиб киришни кенгайтириш орқали ички бозорлардаги нарх-навонинг кескин кўтарилишини жиловлаш ва рақобат муҳитини сақлаб туриш.
Келтирилган рақамлар қўшни мамлакатлар, хусусан, Қозоғистон билан чорвачилик ва озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасидаги савдо алоқалари янги босқичга чиқаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…