Ўзбекистонга 7 ой давомида қўй гўшти импорти 1,4 баробар ошди

·45·Иқтисодиёт
Ўзбекистонга 7 ой давомида қўй гўшти импорти 1,4 баробар ошди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йилнинг январ-июл ойларида Ўзбекистонга 43,8 миллион АҚШ долларига тенг 18,9 минг тонна қўй гўшти импорт қилинди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,4 баробарга ошган.
  • Ушбу импортнинг 89 фоиздан ортиғи Қозоғистондан, қолгани эса Монголия ва Россиядан келтирилган.
  • Қўй гўшти импортининг ўсиши ички бозордаги талабни қондириш, нарх барқарорлигини таъминлаш ва рақобатни кучайтириш билан боғлиқ.

Ўзбекистон ички истеъмол бозорида гўшт маҳсулотларига бўлган талабни қондириш ва нархлар барқарорлигини таъминлаш мақсадида хориждан қўй гўшти олиб келиш ҳажми сезиларли даражада кенгаймоқда. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган сўнгги маълумотларга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойларида республикага қиймати 43,8 миллион АҚШ долларига тенг бўлган жами 18,9 минг тонна қўй гўшти импорт қилинди.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, импорт кўрсаткичи 2025 йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 1,4 баробарга — аниқроғи 5,2 минг тоннага ёки 37,7 фоизга ошган.

Қозоғистон — мутлақ етакчи: Таъминотчи давлатлар тақсимоти

Ўзбекистонга олиб келинган қўй гўштининг асосий қисми қўшни ва минтақа давлатлари ҳиссасига тўғри келмоқда:

  • Қозоғистон улуши 89 фоиздан юқори: Қўшни давлат мазкур бозорнинг асосий таъминотчиси бўлиб қолмоқда — 7 ой ичида Қозоғистондан нақ 16,9 минг тонна қўй гўшти келтирилган;

  • Монголия ва Россиянинг ўрни: Кейинги ўринларни яйлов чорвачилиги ривожланган Монголия (891,3 тонна) ҳамда Россия Федерацияси (635,7 тонна) банд этди;

  • Бошқа мамлакатлар: Дунёнинг бошқа турли давлатлари ҳиссасига жами 517,2 тонна маҳсулот тўғри келди.

Талаб ва таклиф мувозанати: Импорт нима учун ўсмоқда?

Мутахассисларнинг қайд этишича, қўй гўшти импортининг 37,7 фоизлик ўсиши бир вақтнинг ўзида бир нечта муҳим омиллар билан изоҳланади:

  • Ички бозордаги барқарорлик: Аҳоли сонининг ўсиб бориши ва умумий овқатланиш тармоқларида (айниқса, миллий таомлар — палов, сомса ва сих кабоб тайёрлашда) қўй гўштига бўлган юқори талабни мунтазам таъминлаш;

  • Нарх босимини юмшатиш: Хориждан гўшт олиб киришни кенгайтириш орқали ички бозорлардаги нарх-навонинг кескин кўтарилишини жиловлаш ва рақобат муҳитини сақлаб туриш.

Келтирилган рақамлар қўшни мамлакатлар, хусусан, Қозоғистон билан чорвачилик ва озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасидаги савдо алоқалари янги босқичга чиқаётганини кўрсатмоқда.

Қўй гўшти импортиҚозоғистонМилли статистика қўмитасиОзиқ-овқат хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик хотин-қизларнинг қанчаси интернетдан фойдаланади?Ўзбекистонлик хотин-қизларнинг қанчаси интернетдан фойдаланади?Бугун 10:14Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?17 сентябр 17:01Ўзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришларЎзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришлар27 сентябр 11:51Гўшт нархи ошиши ва чорвадаги реал рақамлар: Президент қатор топшириқлар бердиГўшт нархи ошиши ва чорвадаги реал рақамлар: Президент қатор топшириқлар берди22 июл 05:32Ўзбекистонда гўшт импорти камайди, ички бозорда эса нархлар қимматлашдиЎзбекистонда гўшт импорти камайди, ички бозорда эса нархлар қимматлашди13 май 23:24Кофе импорти 15 %га ўсди — ўзбекистонликлар қайси давлатлар маҳсулотини танламоқда?Кофе импорти 15 %га ўсди — ўзбекистонликлар қайси давлатлар маҳсулотини танламоқда?Бугун 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди