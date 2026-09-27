Ўзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йил январ-июл ойларида Ўзбекистонга 18 та давлатдан умумий қиймати 47,6 миллион долларга тенг 39,8 минг тонна товуқ гўшти импорт қилинган.
- Бу 2025-йилнинг шу даврига нисбатан 7,9 минг тоннага ёки 24,8 фоизга кўпдир.
- Импортнинг тўртдан биридан кўпроғи Туркия ҳиссасига тўғри келади, шунингдек, Россия, Хитой, Беларус ва АҚШдан ҳам маҳсулот олиб кирилмоқда.
Ўзбекистон истеъмол бозорида парранда гўштига бўлган талаб сезиларли даражада ортиб, ташқи савдо кўрсаткичларида кескин сакраш қайд этилди. Миллий статистика қўмитаси тақдим этган расмий маълумотларга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойлари давомида республикага дунёнинг 18 та давлатидан умумий қиймати 47,6 миллион АҚШ долларига тенг бўлган 39,8 минг тонна товуқ гўшти олиб кирилди. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даври билан таққосланганда нақд 7,9 минг тоннага ёки 24,8 фоизга ошганини кўрсатмоқда.
Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатимизга парранда маҳсулотлари етказиб берувчилар орасида Туркия мутлақ пешқадамликни қўлга киритган бўлиб, умумий импортнинг тўртдан биридан ортиғи айнан ушбу давлат ҳиссасига тўғри келмоқда. Шу билан бирга, анъанавий ҳамкорлар ҳисобланган Россия, Хитой, Беларусь ва АҚШ бозорларидан ҳам маҳсулот оқими фаол давом этмоқда.
«39,8 минг тонна, 47,6 млн доллар ва Туркия етакчилиги»: Импорт динамикасининг 5 та асосий нуқтаси
Товуқ гўшти импорти бўйича статистикадан энг муҳим расмий рақамлар ва фактлар:
24,8 фоизлик кескин ўсиш: 2026 йилнинг 7 ойида импорт ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7,9 минг тоннага кўпайди;
47,6 миллион долларлик умумий ҳажм: Ўзбекистонга жами 18 та хорижий давлатдан 39,8 минг тонна маҳсулот келтирилди;
Туркия — асосий экспортчи: 10,2 минг тонна кўрсаткич билан турк паррандачилик корхоналари Ўзбекистон бозорида биринчи ўринни эгаллади;
Шимолий ва Шарқий йўналишлар: Россиядан 7,2 минг тонна, Хитойдан 5,2 минг тонна ва Беларусь давлатидан 3,5 минг тонна гўшт харид қилинди;
АҚШ ва бошқа давлатлар улуши: Океан ортидан 3,4 минг тонна олиб кирилган бўлса, қолган 10,3 минг тонналик таъминот бошқа ҳамкор давлатлар зиммасига тўғри келди.
Ўзбекистонга товуқ гўшти етказиб берувчи асосий давлатлар (2026 йил январь–июль)
Парранда гўшти импортининг давлатлар кесимидаги тақсимоти ва ҳажмлари кўрсаткичлари жадвали:
Етказиб берувчи давлатлар
Импорт ҳажми (минг тонна)
Умумий ҳажмдаги улуши (тахминан, %)
Бозордаги ўрни ва асосий хусусияти
Туркия
10,2
25,6%
Мутлақ етакчи; сифатли ва ҳалол сегментдаги асосий улуш
Россия
7,2
18,1%
Иккинчи йирик таъминотчи; логистик қулайлик ва яқинлик
Хитой
5,2
13,1%
Барқарор ўсиш динамикасига эга йирик савдо ҳамкори
Беларусь
3,5
8,8%
Мунтазам стандарт ва сифатга таянган таъминотчи
АҚШ
3,4
8,5%
Тўғридан-тўғри йирик улгуржи етказиб берувчи
Бошқа 13 та давлат
10,3
25,9%
Бозор диверсификацияси ва қўшимча таъминот захираси
ЖАМИ
39,8 минг тонна
100%
Умумий қиймати: 47,6 миллион АҚШ доллари
Иқтисодий ва истеъмол бозори экспертизаси: Товуқ гўшти импорти нега бу қадар ошди?
Озиқ-овқат бозори таҳлилчилари, иқтисодчилар ва соҳа экспертларининг хулосалари:
«Қизил гўшт нархи ва арзон оқсил талаби»: Ички бозорда мол ва қўй гўшти нархларининг нисбатан қимматлиги аҳоли ва умумий овқатланиш шохобчаларини (фастфуд, ресторан ва ошхоналар) нисбатан ҳамёнбоп бўлган товуқ гўшти истеъмолига кенгроқ йўналтирмоқда;
Маҳаллий озуқа базаси босими: Мамлакатимизда паррандачилик фабрикалари фаолият юритаётган бўлса-да, ем-хашак (шрот, маккажўхори) таннархининг юқорилиги маҳаллий ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиб бораётган ички талабни тўлиқ қоплай олмаслигига олиб келмоқда; бу бўшлиқни импорт тўлдирмоқда;
Туркия ва Россия таъминот занжирлари: Туркиянинг логистик коридорларни кенгайтиргани ҳамда «ҳалол» сертификатларининг аҳоли томонидан юқори ишонч билан қабул қилиниши турк маҳсулотларининг ички пештахталарда биринчи ўринга чиқиб олишига асосий омил бўлди.
Сизнингча, товуқ гўшти импортининг 25 фоизга яқин ошиши ички бозордаги нарх-наво барқарорлигини сақлашга ёрдам берадими ёки бу маҳаллий паррандачилик корхоналарига жиддий босим ўтказадими? Кундалик истеъмолда маҳаллий товуқ гўштини маъқул кўрасизми ёки импорт маҳсулотларини? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва озиқ-овқат хавфсизлигига оид ушбу муҳим таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…