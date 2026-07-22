Гўшт нархи ошиши ва чорвадаги реал рақамлар: Президент қатор топшириқлар берди
Президент Шавкат Мирзиёев 21 июль куни ўтказилган селектор йиғилишида мамлакатда товар ва хизматлар таклифини кўпайтириш орқали инфляцияни жиловлаш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва гўшт нархини барқарорлаштириш масалаларини атрофлича муҳокама қилди.
Апрель-июнь ойларида гўшт нархи 6–8 фоизга ошигани қайд этилиб, соҳани қўллаб-қувватлаш ва импорт имтиёзларини узайтириш бўйича муҳим қарорлар қабул қилинди.
Zamin.uz давлат раҳбари раислигида ўтган йиғилишнинг энг муҳим тафсилотларини тақдим этади.
Гўшт импорти: Авиа-ташиш имтиёзи узайтирилди ва 250 минг бош чорва олиб келинади
Импорт гўштни самолётда олиб келиш харажатларини қоплаш учун давлат томонидан 300 миллиард сўм ажратилганига қарамай, аксарият ҳудудлар бу борада етарли ташаббус кўрсатмагани танқид қилинди. Зарур маблағ ва имкониятлардан фақат Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти тадбиркорлари унумли фойдаланиб, 1 300 тонна гўшт олиб келишган.
Шу муносабат билан президент томонидан қуйидаги топшириқлар берилди:
Имтиёз узайтирилди: Гўштни самолётда олиб келиш харажатларини қоплаш имтиёзи 31 декабргача узайтирилди.
Чорва импорти режаси: Йил якунига қадар хориждан 100 минг бош қорамол ҳамда 150 минг бош қўй ва эчки олиб келиш вазифаси қўйилди.
Аниқ график: Вилоят ҳокимлари қачон ва қайси давлатдан қанча гўшт ҳамда чорва олиб келиш бўйича манзилли режа тузиши шарт.
Статистикадаги «приписка» ва чорвачиликни молиялаштириш
Қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш натижалари чорвачилик соҳасидаги ҳақиқий манзарани очиб берди. Илгари ҳисоботларда кўрсатилган рақамларга нисбатан амалда:
Қорамоллар сони 2,1 миллион бошга,
Қўй ва эчкилар сони 1,5 миллион бошга кам чиқди.
Мисол: Биргина Қашқадарё вилоятида қорамоллар 171 минг бошга, қўй-эчкилар 288 минг бошга камлиги аниқланган. Бу ҳудуд ҳисобидан бозорга 50 минг тонна гўшт ва 120 миллион литр сут чиқмаслигини англатади.
Чорвадорлар учун 50 миллион доллар ва имтиёзли кредитлар
Май ойида Қишлоқ хўжалиги жамғармасидан ажратилган 1 триллион сўмга қўшимча равишда, Тикланиш ва тараққиёт жамғармасидан яна 50 миллион доллар йўналтирилади.
Чорва комплекслари учун: 5 миллиард сўмгача;
Наслли қорамолчилик учун: 20 миллиард сўмгача;
Кредит шартлари: Йиллик 10 фоиз, 10 йил муддатга (4 йиллик имтиёзли давр билан).
Картошка интервенцияси ва совиткичли омборлар муаммоси
Йил давомида интервенция тизими тўғри йўлга қўйилмагани сабабли пишиқчилик пайтида далада картошка нархи тушиб кетгани қайд этилди. Манфаатдорлик йўқлиги туфайли фермерларда 325 минг тонна картошка сотилмай турибди. Давлат раҳбари картошкани фермерлар фойда кўрадиган нархда захирага олиб, тақчиллик пайтида бозорга чиқариш зарурлигини таъкидлади.
Шунингдек, мева-сабзавотни сақлайдиган совиткичли омборлар қурилиши суст кечаётгани кўрсатиб ўтилди:
Қорақалпоғистон, Андижон, Жиззах, Сурхондарё ва Тошкент вилоятида йилнинг биринчи ярмида бирорта ҳам совиткичли омбор ишга туширилмаган.
Йил якунигача умумий қуввати 87 минг тонна бўлган 340 та совиткичли омборни фойдаланишга топшириш топширилди.
Селектор йиғилишининг асосий кўрсаткичлари
Кўрсаткич / Вазифа
Манба / Рақамлар
Гўшт нархи ўсиши (апр-июнь)
6–8% га қимматлашган
Авиа-импорт имтиёзи муддати
31 декабргача узайтирилди
Чорва импорти нишони
100 минг қорамол + 150 минг қўй-эчки
Соҳага қўшимча ажратилган маблағ
50 миллион доллар (ТТЖдан)
Имтиёзли кредит шарти
Йиллик 10%, 10 йилга (4 йил имтиёзли)
Чорвадаги аниқланган фарқ (хисобдан кам)
2,1 млн қорамол, 1,5 млн қўй-эчки
Совиткичли омборлар режаси
340 та (87 минг тонна қувват)
Инфляция ва Озиқ-овқат жамғармалари
Январь-июнь ойларида инфляцияни 3 фоиздан оширмаслик мақсад қилинган эди, бироқ бу кўрсаткични фақат Самарқанд вилояти уддалай олди.
Шунингдек, ҳокимлар бу йил озиқ-овқат жамғармаларини 2,5 баробар кўпайтириб, 500 миллиард сўмга етказиши керак бўлса-да, аксарият ҳудудлар жамғармага маблағ ўтказмагани айтилди. Бош вазир ўринбосарига уч кун муддатда ҳокимлар томонидан озиқ-овқат жамғармаларига маблағ тушириш графигини тасдиқлаш вазифаси юклатилди.
…