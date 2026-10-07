Ўзбекистонлик хотин-қизларнинг қанчаси интернетдан фойдаланади?

·5·Жамият
Ўзбекистонлик хотин-қизларнинг қанчаси интернетдан фойдаланади?

Ўзбекистонда рақамлаштириш, мобил алоқа ва интернет инфратузилмасининг жадал ривожланиши аҳолининг глобал тармоққа уланиш даражасини тарихий кўрсаткичларга олиб чиқди. Миллий статистика қўмитаси томонидан ўтказилган уй хўжаликлари танланма кузатувлари натижалари мамлакатда хотин-қизларнинг интернетдан фойдаланиш фаоллиги мутлақ рекорд даражага етганини кўрсатди.

Ҳисобот даврида 10 ёш ва ундан катта бўлган ўзбекистонлик хотин-қизларнинг нақ 97 фоизи интернет тармоғидан мунтазам фойдаланаётгани маълум бўлди.

5 йил ичида 20 фоиздан ортиқ ўсиш: Рақамлар қиёси

Сўнгги йилларда мамлакатда рақамли технологияларнинг оммалашуви натижасида кўрсаткичлар кескин суръатда ошган:

  • 2021 йилги ҳолат: Орадан 5 йил олдин, яъни 2021 йилда мазкур ёш тоифасидаги аёлларнинг атиги 76,6 фоизи тармоқдан фойдаланган бўлса;

  • 2026 йилги натижа: 2026 йилнинг январь–август ойлари якунларига кўра, бу рақам 97,0 фоизга кўтарилиб, 20 фоиздан ортиқ реал ўсишни қайд этди.

Ушбу сакраш Ўзбекистонда онлайн хизматлар, рақамли банк тизими, электрон таълим платформалари ва ижтимоий тармоқлар аёлларнинг кундалик турмуш тарзининг ажралмас қисмига айланганидан далолат беради.

Гендер тенглиги: Эркаклар ва аёллар ўртасидаги фарқ минимал даражада

Статистик таҳлиллар Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш борасидаги эркаклар ва аёллар ўртасидаги фарқ деярли бутунлай йўқолганини кўрсатмоқда:

  • Эркаклар кўрсаткичи: 2026 йилнинг дастлабки саккиз ойида 10 ёш ва ундан катта бўлган эркаклар орасида интернет фойдаланувчилари улуши 97,5 фоизни ташкил этган;

  • Тафовут: Аёллар (97%) ва эркаклар (97,5%) ўртасидаги тафовут бор-йўғи 0,5 фоизни ташкил қилиб, мамлакат бўйлаб рақамли ресурсларга тенг ва чекловсиз кириш имконияти яратилганини тасдиқлайди.

Мутахассисларнинг фикрича, интернетнинг бу даражада оммалашуви масофавий таълим, фриланс ва онлайн савдо каби йўналишларда аёлларнинг иқтисодий фаоллиги ҳамда жамиятдаги ўрнини янада мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

ЎзбекистонМиллӣ статистика қўмитасиИнтернет фойдаланишГендер тенглиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?17 сентябр 17:01Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиТалаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб беради2 сентябр 12:45Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?13 сентябр 18:40ДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемасиДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемаси19 сентябр 18:04«Қиз топиш ва танишиш энг қийин давлатлар»: Ўзбекистон дунё бўйича нечанчи ўринда!«Қиз топиш ва танишиш энг қийин давлатлар»: Ўзбекистон дунё бўйича нечанчи ўринда!20 сентябр 18:30Наманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиНаманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олинди17 сентябр 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди