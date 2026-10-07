Ўзбекистонлик хотин-қизларнинг қанчаси интернетдан фойдаланади?
Ўзбекистонда рақамлаштириш, мобил алоқа ва интернет инфратузилмасининг жадал ривожланиши аҳолининг глобал тармоққа уланиш даражасини тарихий кўрсаткичларга олиб чиқди. Миллий статистика қўмитаси томонидан ўтказилган уй хўжаликлари танланма кузатувлари натижалари мамлакатда хотин-қизларнинг интернетдан фойдаланиш фаоллиги мутлақ рекорд даражага етганини кўрсатди.
Ҳисобот даврида 10 ёш ва ундан катта бўлган ўзбекистонлик хотин-қизларнинг нақ 97 фоизи интернет тармоғидан мунтазам фойдаланаётгани маълум бўлди.
5 йил ичида 20 фоиздан ортиқ ўсиш: Рақамлар қиёси
Сўнгги йилларда мамлакатда рақамли технологияларнинг оммалашуви натижасида кўрсаткичлар кескин суръатда ошган:
2021 йилги ҳолат: Орадан 5 йил олдин, яъни 2021 йилда мазкур ёш тоифасидаги аёлларнинг атиги 76,6 фоизи тармоқдан фойдаланган бўлса;
2026 йилги натижа: 2026 йилнинг январь–август ойлари якунларига кўра, бу рақам 97,0 фоизга кўтарилиб, 20 фоиздан ортиқ реал ўсишни қайд этди.
Ушбу сакраш Ўзбекистонда онлайн хизматлар, рақамли банк тизими, электрон таълим платформалари ва ижтимоий тармоқлар аёлларнинг кундалик турмуш тарзининг ажралмас қисмига айланганидан далолат беради.
Гендер тенглиги: Эркаклар ва аёллар ўртасидаги фарқ минимал даражада
Статистик таҳлиллар Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш борасидаги эркаклар ва аёллар ўртасидаги фарқ деярли бутунлай йўқолганини кўрсатмоқда:
Эркаклар кўрсаткичи: 2026 йилнинг дастлабки саккиз ойида 10 ёш ва ундан катта бўлган эркаклар орасида интернет фойдаланувчилари улуши 97,5 фоизни ташкил этган;
Тафовут: Аёллар (97%) ва эркаклар (97,5%) ўртасидаги тафовут бор-йўғи 0,5 фоизни ташкил қилиб, мамлакат бўйлаб рақамли ресурсларга тенг ва чекловсиз кириш имконияти яратилганини тасдиқлайди.
Мутахассисларнинг фикрича, интернетнинг бу даражада оммалашуви масофавий таълим, фриланс ва онлайн савдо каби йўналишларда аёлларнинг иқтисодий фаоллиги ҳамда жамиятдаги ўрнини янада мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.
Изоҳлар 0
…