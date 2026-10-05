6 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 6 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 5,50 сўмга қимматлаб, 11 778,45 сўмни ташкил этди.
• Евро 25,62 сўмга арзонлаб, 13 198,93 сўм бўлди. • Россия рубли 2,79 сўмга арзонлаб, 138,35 сўмни ташкил этди. • Фунт стерлинг 31,99 сўмга қимматлаб, 15 580,53 сўм бўлди. • Япон иенаси 0,21 сўмга арзонлаб, 74,45 сўмни ташкил этди. • Швейцария франки 68,78 сўмга арзонлаб, 14 172,12 сўм бўлди. • Хитой юани 0,82 сўмга қимматлаб, 1 756,77 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…