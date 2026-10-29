Қаршида 21 ёшли қиз операциядан 10 кун ўтиб вафот этди

·0·Жамият
Қаршида 21 ёшли қиз операциядан 10 кун ўтиб вафот этди

Қашқадарё вилоятида гипофиз безидаги ўсмани олиб ташлаш учун операция қилинган 21 ёшли қиз вафот этди. У жарроҳлик амалиётидан 10 кун ўтиб ҳаётдан кўз юмган. Ҳозирда ҳолат юзасидан прокуратура органлари текширув олиб бормоқда.

Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси маълумотига кўра, 2005 йилда туғилган Л.М. 14 октябрь куни гипофиз аденомаси ташхиси билан Қашқадарё вилоят кўп тармоқли шифохонасининг нейрохирургия бўлимига ётқизилган.

Қиз бир неча йилдан бери нафас олишда қийинчилик, бўй ўсишининг секинлашиши, қўл ва оёқ бармоқларининг йўғонлашиши каби аломатлардан азият чеккан. Тиббий текширувлар натижасида гипофиз безида катта ўсма борлиги аниқланган. Гормонал таҳлилларда эса ўсиш гормони миқдори меъёрдан анча юқори экани маълум бўлган.

16 октябрь куни Тошкентдан келган мутахассис иштирокида бурун орқали эндоскопик усулда ўсмани олиб ташлаш операцияси ўтказилган. Амалиётдан кейин бемор шифокорлар назоратида қолган.

Соғлиқни сақлаш бошқармаси хабар беришича, 19 октябрь куни ўтказилган текширувда асоратлар аниқланмаган. Бироқ 20 октябрь куни беморнинг аҳволи тўсатдан оғирлашган. Унда қон босими кўтарилиши, ҳушнинг бузилиши, нафас олиш ва юрак фаолияти билан боғлиқ муаммолар кузатилган.

Шифокорлар беморни сақлаб қолиш учун интенсив даволаш чораларини кўрган. Аммо барча муолажаларга қарамай, 26 октябрь куни 21 ёшли қиз вафот этган.

Айни пайтда прокуратура органлари томонидан ҳолат юзасидан терговга қадар текширув олиб борилмоқда. Текширув натижалари бўйича қўшимча маълумот тақдим этилиши айтилган.

Қашқадарёгипофиз аденомасинейрохирургияСоғлиқни сақлаш бошқармаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мухлислар хавотирда: Озода Нурсаидова нейрохирургия бўлимида даволанаётгани айтилмоқда (видео)Мухлислар хавотирда: Озода Нурсаидова нейрохирургия бўлимида даволанаётгани айтилмоқда (видео)3 октябр 16:26Қаршида клиникага оёғидаги оғриқдан шикоят қилиб борган эркак вафот этдиҚаршида клиникага оёғидаги оғриқдан шикоят қилиб борган эркак вафот этди16 сентябр 22:27Эркатой қизга уйланиш керакми? Бахтли оиланинг кутилмаган сириЭркатой қизга уйланиш керакми? Бахтли оиланинг кутилмаган сири13 октябр 15:12Қиз фарзанднинг карьерага таъсири: Эркак раҳбарлар хулқида ғаройиб ўзгариш аниқландиҚиз фарзанднинг карьерага таъсири: Эркак раҳбарлар хулқида ғаройиб ўзгариш аниқланди4 октябр 22:25Қаршида ишқий муносабат ортидан фирибгарлик: 19 ёшли йигит судландиҚаршида ишқий муносабат ортидан фирибгарлик: 19 ёшли йигит судланди1 июн 14:53Қаршида меҳмонхона администратори 800 минг сўмга мижозларга хона ажратгани учун жаримага тортилдиҚаршида меҳмонхона администратори 800 минг сўмга мижозларга хона ажратгани учун жаримага тортилди29 сентябр 02:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди