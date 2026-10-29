Қоракўлда даҳшатли ҳолат: 8 ёшли қизчага бузуқ ҳаракатлар қилган шахс қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бухоро вилоятининг Қоракўл туманида 8 ёшли қизчага нисбатан уяциз-бузуқ ҳаракатлар содир этган шахс қўлга олинди.
- Гумонланувчининг қилмиши ҳудуддаги кузатув камералари орқали фош этилиб, унга нисбатан Жиноят кодексининг 129-моддаси билан жиноят иши қўзғатилди.
- Тергов ҳаракатлари давом этаётган бўлиб, айбдор шахс 5 йилдан 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиниши мумкин.
Бухоро вилоятининг Қоракўл туманида вояга етмаган мактаб ёшидаги қизалоққа нисбатан ножўя ва бузуқ ҳаракатлар содир этган шахснинг қилмиши ҳудуддаги кузатув камералари орқали фош бўлди. Кўча бўйлаб қизчанинг ортидан пойлаб юрган ва унга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар қилган фуқарога нисбатан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан дарҳол жиноий иш қўзғатилди.
Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда ва маҳаллий аҳоли орасида катта хавотир ва муҳокамаларга сабаб бўлди.
Кузатув камераларига тушган ҳолат тафсилотлари
Ҳодиса жойидаги видеокузатув ёзувларида гумонланувчининг қуйидаги шубҳали ва жиноий хатти-ҳаракатлари аниқ қайд этилган:
Қизчанинг ортидан пойлаш: Шахс кўчада ёлғиз кетаётган 8 ёшли қизалоқни узоқ масофадан яширинча кузатиб, унинг ортидан таъқиб қилган;
Уятсиз ҳаракатлар ва чақириқлар: Сўнгра у боланинг қаршисига чиқиб, уятсиз-бузуқ ҳаракатлар намойиш этган ҳамда уни ўзи билан бирга кетишга ундаб, алдашга уринган;
Атрофдагилар ва камералар омили: Ҳудуддаги хонадонларга ўрнатилган хавфсизлик камераларидаги далиллар туфайли ҳуқуқ-тартибот органлари гумонланувчини тезкорлик билан аниқлашга муваффақ бўлган.
Қонун устуворлиги: Қандай жазо чораси кўрилади?
Ҳолат юзасидан туман ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари томонидан кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатлари бошланди:
Модда бўйича айблов: Мазкур факт асосида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 129-моддаси (Ўн олти ёшга тўлмаган шахсга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар қилиш) билан жиноят иши очилди;
Жазо муддати: Қонунчиликка кўра, ушбу турдаги оғир жиноятни содир этган шахслар учун 5 йилдан 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси кўзда тутилган бўлиб, ҳеч қандай енгиллаштирувчи чоралар қўлланилмайди;
Болалар хавфсизлиги: Мутахассислар ота-оналардан ёш болаларни кўчада ёлғиз ва қаровсиз қолдирмасликни, нотаниш шахслар билан мулоқот қилмаслик бўйича тушунтириш ишларини мунтазам олиб боришни сўрамоқда.
Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда ва қонунбузарга нисбатан суд томонидан қатъий ҳуқуқий баҳо берилиши таъминланади.
Изоҳлар 0
…