Қоракўлда даҳшатли ҳолат: 8 ёшли қизчага бузуқ ҳаракатлар қилган шахс қўлга олинди

·3·Жамият
Қоракўлда даҳшатли ҳолат: 8 ёшли қизчага бузуқ ҳаракатлар қилган шахс қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бухоро вилоятининг Қоракўл туманида 8 ёшли қизчага нисбатан уяциз-бузуқ ҳаракатлар содир этган шахс қўлга олинди.
  • Гумонланувчининг қилмиши ҳудуддаги кузатув камералари орқали фош этилиб, унга нисбатан Жиноят кодексининг 129-моддаси билан жиноят иши қўзғатилди.
  • Тергов ҳаракатлари давом этаётган бўлиб, айбдор шахс 5 йилдан 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиниши мумкин.

Бухоро вилоятининг Қоракўл туманида вояга етмаган мактаб ёшидаги қизалоққа нисбатан ножўя ва бузуқ ҳаракатлар содир этган шахснинг қилмиши ҳудуддаги кузатув камералари орқали фош бўлди. Кўча бўйлаб қизчанинг ортидан пойлаб юрган ва унга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар қилган фуқарога нисбатан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан дарҳол жиноий иш қўзғатилди.

Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда ва маҳаллий аҳоли орасида катта хавотир ва муҳокамаларга сабаб бўлди.

Кузатув камераларига тушган ҳолат тафсилотлари

Ҳодиса жойидаги видеокузатув ёзувларида гумонланувчининг қуйидаги шубҳали ва жиноий хатти-ҳаракатлари аниқ қайд этилган:

  • Қизчанинг ортидан пойлаш: Шахс кўчада ёлғиз кетаётган 8 ёшли қизалоқни узоқ масофадан яширинча кузатиб, унинг ортидан таъқиб қилган;

  • Уятсиз ҳаракатлар ва чақириқлар: Сўнгра у боланинг қаршисига чиқиб, уятсиз-бузуқ ҳаракатлар намойиш этган ҳамда уни ўзи билан бирга кетишга ундаб, алдашга уринган;

  • Атрофдагилар ва камералар омили: Ҳудуддаги хонадонларга ўрнатилган хавфсизлик камераларидаги далиллар туфайли ҳуқуқ-тартибот органлари гумонланувчини тезкорлик билан аниқлашга муваффақ бўлган.

Қонун устуворлиги: Қандай жазо чораси кўрилади?

Ҳолат юзасидан туман ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари томонидан кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатлари бошланди:

  • Модда бўйича айблов: Мазкур факт асосида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 129-моддаси (Ўн олти ёшга тўлмаган шахсга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар қилиш) билан жиноят иши очилди;

  • Жазо муддати: Қонунчиликка кўра, ушбу турдаги оғир жиноятни содир этган шахслар учун 5 йилдан 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси кўзда тутилган бўлиб, ҳеч қандай енгиллаштирувчи чоралар қўлланилмайди;

  • Болалар хавфсизлиги: Мутахассислар ота-оналардан ёш болаларни кўчада ёлғиз ва қаровсиз қолдирмасликни, нотаниш шахслар билан мулоқот қилмаслик бўйича тушунтириш ишларини мунтазам олиб боришни сўрамоқда.

Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда ва қонунбузарга нисбатан суд томонидан қатъий ҳуқуқий баҳо берилиши таъминланади.

БухороҚоракўлЖиноят кодекси 129-моддаБолалар хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бухорода 8 ёшли қизга уятсиз ҳаракатлар қилган эркакка жиноят иши очилдиБухорода 8 ёшли қизга уятсиз ҳаракатлар қилган эркакка жиноят иши очилдиБугун 13:27Тошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқдаТошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқда24 сентябр 15:46 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди9 сентябр 17:22"Қизимдан хавотир оладиган бўлиб қолдим" — Шаҳзода Муҳаммедова охирги бўлаётган воқеалар ҳақида фикр билдирди"Қизимдан хавотир оладиган бўлиб қолдим" — Шаҳзода Муҳаммедова охирги бўлаётган воқеалар ҳақида фикр билдирди6 октябр 16:28Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)5 октябр 21:37Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаНамангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибида28 сентябр 08:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди