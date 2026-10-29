“Ювентус”да кутилмаган истеъфо арафаси: Спалетти ўрнига Конте ёки Дешам келадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туриннинг «Ювентус» клуби қониқарсиз натижалар туфайли бош мураббий Лучано Спалетти билан хайрлашиш масаласини кўриб чиқмоқда.
- Жамоа Италия чемпионатининг 9-турида «Женоа»дан 0:2 ҳисобида мағлуб бўлганидан сўнг турнир жадвалида 8-ўринга тушиб кетди.
- Клуб раҳбарияти янги мураббий сифатида Антонио Конте номзодини кўриб чиқмоқда ҳамда Диде Дешам билан дастлабки алоқаларни ўрнатди.
Италия А Сериясида кутилмаган мураббийлик ўзгариши юз бериши мумкин. Италиянинг нуфузли La Stampa нашри тарқатган хабарга кўра, Туриннинг «Ювентус» клуби раҳбарияти қониқарсиз натижалар сабабли жамоа бош мураббийи Лучано Спалетти билан хайрлашиш масаласини жиддий кўриб чиқмоқда.
28 октябрь куни бўлиб ўтган Италия чемпионатининг 9-тури доирасида «Ювентус» сафарда «Женоа»га қарши майдонга тушиб, 0:2 ҳисобида мағлубиятга учради. Мазкур муваффақиятсизликдан сўнг «кекса синьора» турнир жадвалида 8-ўринга тушиб кетди ва бу ҳолат клуб раҳбариятининг сабр косасини тўлдирди.
Спалетти ўрнига кимлар асосий номзод?
Туринликлар раҳбарияти бош мураббийлик курсиси учун катта тажрибага эга икки нафар таниқли мутахассисни саралаб олган:
Антонио Конте варианти: Клубнинг собиқ устози ва «Ювентус»ни чемпионлик даврига қайтарган Антонио Конте номзоди жамоани тезкорлик билан руҳий ва жисмоний жиҳатдан қайта тиклаш учун асосий даъвогарлардан бири сифатида қаралмоқда;
Дидье Дешам билан дастлабки алоқалар: Рўйхатда Франция миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Дидье Дешамнинг номи ҳам пайдо бўлди. Қайд этилишича, клуб вакиллари мутахассис билан воситачилар орқали дастлабки алоқаларни ўрнатган;
Мутахассиснинг жавоби: Хабарларга кўра, Дешам воситачилар орқали Турин грандини қабул қилиб олишга ва музокараларга тайёр эканини билдирган.
«Ювентус»нинг ҳозирги инқирози ва келгуси қадамлар
Турин клуби мавсум бошидан бери ўйин сифати ва натижалар борасида барқарорликни таъминлай олмаяпти:
Жадвалдаги 8-поғона: Мунтазам равишда Скудетто учун курашиб келган клуб учун 9 та турдан сўнг 8-ўринда қолиш қабул қилиб бўлмас кўрсаткич ҳисобланади;
Мураббийлик қарори муддати: Раҳбарият яқин кунларда бўлиб ўтадиган ички йиғилишда Спалеттининг келажаги борасида якуний тўхтамга келиши ва янги мураббий тайинловини расмийлаштириши кутилмоқда.
Агар раҳбарият ўзгариш қилишга қарор қилса, Туринда яна бир тарихий давр бошланиши ва гранд клубнинг А Сериядаги чемпионлик пойгасига қайтишга уриниши муҳим воқеага айланади.
Изоҳлар 0
…