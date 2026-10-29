“Ювентус”да кутилмаган истеъфо арафаси: Спалетти ўрнига Конте ёки Дешам келадими?

·60·Спорт
“Ювентус”да кутилмаган истеъфо арафаси: Спалетти ўрнига Конте ёки Дешам келадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туриннинг «Ювентус» клуби қониқарсиз натижалар туфайли бош мураббий Лучано Спалетти билан хайрлашиш масаласини кўриб чиқмоқда.
  • Жамоа Италия чемпионатининг 9-турида «Женоа»дан 0:2 ҳисобида мағлуб бўлганидан сўнг турнир жадвалида 8-ўринга тушиб кетди.
  • Клуб раҳбарияти янги мураббий сифатида Антонио Конте номзодини кўриб чиқмоқда ҳамда Диде Дешам билан дастлабки алоқаларни ўрнатди.

Италия А Сериясида кутилмаган мураббийлик ўзгариши юз бериши мумкин. Италиянинг нуфузли La Stampa нашри тарқатган хабарга кўра, Туриннинг «Ювентус» клуби раҳбарияти қониқарсиз натижалар сабабли жамоа бош мураббийи Лучано Спалетти билан хайрлашиш масаласини жиддий кўриб чиқмоқда.

28 октябрь куни бўлиб ўтган Италия чемпионатининг 9-тури доирасида «Ювентус» сафарда «Женоа»га қарши майдонга тушиб, 0:2 ҳисобида мағлубиятга учради. Мазкур муваффақиятсизликдан сўнг «кекса синьора» турнир жадвалида 8-ўринга тушиб кетди ва бу ҳолат клуб раҳбариятининг сабр косасини тўлдирди.

Спалетти ўрнига кимлар асосий номзод?

Туринликлар раҳбарияти бош мураббийлик курсиси учун катта тажрибага эга икки нафар таниқли мутахассисни саралаб олган:

  • Антонио Конте варианти: Клубнинг собиқ устози ва «Ювентус»ни чемпионлик даврига қайтарган Антонио Конте номзоди жамоани тезкорлик билан руҳий ва жисмоний жиҳатдан қайта тиклаш учун асосий даъвогарлардан бири сифатида қаралмоқда;

  • Дидье Дешам билан дастлабки алоқалар: Рўйхатда Франция миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Дидье Дешамнинг номи ҳам пайдо бўлди. Қайд этилишича, клуб вакиллари мутахассис билан воситачилар орқали дастлабки алоқаларни ўрнатган;

  • Мутахассиснинг жавоби: Хабарларга кўра, Дешам воситачилар орқали Турин грандини қабул қилиб олишга ва музокараларга тайёр эканини билдирган.

«Ювентус»нинг ҳозирги инқирози ва келгуси қадамлар

Турин клуби мавсум бошидан бери ўйин сифати ва натижалар борасида барқарорликни таъминлай олмаяпти:

  • Жадвалдаги 8-поғона: Мунтазам равишда Скудетто учун курашиб келган клуб учун 9 та турдан сўнг 8-ўринда қолиш қабул қилиб бўлмас кўрсаткич ҳисобланади;

  • Мураббийлик қарори муддати: Раҳбарият яқин кунларда бўлиб ўтадиган ички йиғилишда Спалеттининг келажаги борасида якуний тўхтамга келиши ва янги мураббий тайинловини расмийлаштириши кутилмоқда.

Агар раҳбарият ўзгариш қилишга қарор қилса, Туринда яна бир тарихий давр бошланиши ва гранд клубнинг А Сериядаги чемпионлик пойгасига қайтишга уриниши муҳим воқеага айланади.

ЮвентусА СерияАнтонио КонтеДидье Дешам
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ювентус» Сардинияда мағлубиятдан аранг қутулиб қолди«Ювентус» Сардинияда мағлубиятдан аранг қутулиб қолди12 октябр 06:44Антонио Конте келажаги: мураббий қандай вариантларни кўриб чиқмоқда?Антонио Конте келажаги: мураббий қандай вариантларни кўриб чиқмоқда?28 июл 19:19Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда21 август 22:32Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда21 август 21:59Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда21 август 21:33Ювентус янги мавсум учун расмий рақамларни эълон қилдиЮвентус янги мавсум учун расмий рақамларни эълон қилди21 август 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди