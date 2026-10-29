Австралия соҳилидан сирли металл шарлар топилди: улар қаердан келган?
Австралиянинг Квинсленд штатидаги соҳилдан топилган олтита йирик металл шар маҳаллий аҳоли ва мутахассислар эътиборини тортди. Дастлаб уларнинг келиб чиқиши номаълум бўлгани сабабли, ҳудудда хавфсизлик чоралари кучайтирилди.
Ҳодиса Таунсвилл шаҳри яқинидаги Форрест-Бич соҳилида содир бўлди. Шубҳали буюмлар аниқланганидан сўнг, фавқулодда хизматлар ва махсус мутахассислар воқеа жойига етиб келди. Эҳтимолий хавф туфайли соҳилнинг айрим қисми вақтинча ўраб олинди.
Кейинчалик Австралия космик агентлиги дастлабки текширув натижаларини эълон қилди. Унга кўра, металл шарлар космик ракета тизимида ишлатиладиган босим остидаги идишлар бўлиши мумкин. Мутахассислар уларни орбитага чиқарилган ракета қолдиқлари билан боғламоқда.
Нега бу буюмлар Ерга қайтиб тушган бўлса ҳам сақланиб қолган?
Космик аппаратларда газ ёки ёқилғини юқори босим остида сақлаш учун мустаҳкам идишлардан фойдаланилади. Улар иссиқликка чидамли материаллардан тайёрлангани сабабли, атмосферага қайта кириш жараёнида бутунлай ёниб кетмаслиги мумкин. Ёқилғидан бўшаган айрим идишлар сув юзасида сузиб, оқимлар таъсирида соҳилгача етиб келиши мумкин.
Мутахассислар топилмаларнинг аниқ қайси ракетага тегишли эканини ва қайси давлат томонидан учирилганини расман тасдиқлаш учун халқаро ҳамкорлар билан иш олиб борган. Дастлаб улар ичида хавфли моддалар қолган бўлиши мумкинлиги ҳам истисно қилинмаган.
Масъул идоралар аҳолини бундай буюмларга яқинлашмаслик, уларни ушламаслик ва жойидан қўзғатмаслик ҳақида огоҳлантирган. Шубҳали космик қолдиқ аниқланса, хавфсиз масофага узоқлашиб, фавқулодда хизматларга хабар бериш тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…