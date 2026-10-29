Австралия соҳилидан сирли металл шарлар топилди: улар қаердан келган?

·60·Дунё
Австралия соҳилидан сирли металл шарлар топилди: улар қаердан келган?

Австралиянинг Квинсленд штатидаги соҳилдан топилган олтита йирик металл шар маҳаллий аҳоли ва мутахассислар эътиборини тортди. Дастлаб уларнинг келиб чиқиши номаълум бўлгани сабабли, ҳудудда хавфсизлик чоралари кучайтирилди.

Ҳодиса Таунсвилл шаҳри яқинидаги Форрест-Бич соҳилида содир бўлди. Шубҳали буюмлар аниқланганидан сўнг, фавқулодда хизматлар ва махсус мутахассислар воқеа жойига етиб келди. Эҳтимолий хавф туфайли соҳилнинг айрим қисми вақтинча ўраб олинди.

Кейинчалик Австралия космик агентлиги дастлабки текширув натижаларини эълон қилди. Унга кўра, металл шарлар космик ракета тизимида ишлатиладиган босим остидаги идишлар бўлиши мумкин. Мутахассислар уларни орбитага чиқарилган ракета қолдиқлари билан боғламоқда.

Нега бу буюмлар Ерга қайтиб тушган бўлса ҳам сақланиб қолган?

Космик аппаратларда газ ёки ёқилғини юқори босим остида сақлаш учун мустаҳкам идишлардан фойдаланилади. Улар иссиқликка чидамли материаллардан тайёрлангани сабабли, атмосферага қайта кириш жараёнида бутунлай ёниб кетмаслиги мумкин. Ёқилғидан бўшаган айрим идишлар сув юзасида сузиб, оқимлар таъсирида соҳилгача етиб келиши мумкин.

Мутахассислар топилмаларнинг аниқ қайси ракетага тегишли эканини ва қайси давлат томонидан учирилганини расман тасдиқлаш учун халқаро ҳамкорлар билан иш олиб борган. Дастлаб улар ичида хавфли моддалар қолган бўлиши мумкинлиги ҳам истисно қилинмаган.

Масъул идоралар аҳолини бундай буюмларга яқинлашмаслик, уларни ушламаслик ва жойидан қўзғатмаслик ҳақида огоҳлантирган. Шубҳали космик қолдиқ аниқланса, хавфсиз масофага узоқлашиб, фавқулодда хизматларга хабар бериш тавсия этилади.

Австралия космик агентлигиКвинслендФоррест-Бичкосмик қолдиқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда бошидан оёқлар ўсган бузоқча операция қилиндиАвстралияда бошидан оёқлар ўсган бузоқча операция қилинди13 октябр 17:21Тимсоҳлар яшайдиган дарёда Олимпиада мусобақалари ўтказиладиТимсоҳлар яшайдиган дарёда Олимпиада мусобақалари ўтказилади17 сентябр 15:2810 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди11 август 10:13816 миллион долларлик кокаин: Австралияда рекорд мусодара амалга оширилди816 миллион долларлик кокаин: Австралияда рекорд мусодара амалга оширилди22 июн 17:06Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди 6 июл 14:57ChatGPT маслаҳатидан кейин америкалик аёл вафот этди: оила OpenAI’ни судга бердиChatGPT маслаҳатидан кейин америкалик аёл вафот этди: оила OpenAI’ни судга бердиБугун 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда