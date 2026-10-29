93,3 фоизлик аниқлик: Айюб Буадди Мареска тизимида нега асосий қуролга айланмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» клубининг 19 ёшли ярим ҳимоячиси Айюб Буадди рақиб прессинги остида 93,3 фоизлик аниқлик билан тўп узатиб, Англия Премер-лигасида мутлақ рекорд ўрнатди.
- Марокашлик футболчи жорий мавсумда 8 та учрашувда майдонга тушиб, 2 та голли узатмани амалга оширди.
- У 31 октябр куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да бўлиб ўтадиган «Брайтон»га қарши баҳсда жамоасига ёрдам бериши кутилмоқда.
«Манчестер Сити» ёзги трансферлар ойнасида навбатдаги ноёб иқтидорни ўз сафига қўшиб олганини исботламоқда. «Шаҳарликлар»нинг 19 ёшли марокашлик ярим ҳимоячиси Айюб Буадди Англия Премьер-лигасининг энг мураккаб статистик йўналишларидан бирида мутлақ етакчи бўлиб турибди.
Нисбатан ёш бўлишига қарамай, у майдон марказидаги совуққонлиги ва рақибнинг шиддатли прессинги остида тўп билан бенуқсон муомала қилиш қобилияти билан таҳлилчилар эътиборини қаратмоқда.
Gradient Sports таҳлили: Прессинг остидаги мутлақ рекорд
Статистика ва футбол таҳлили билан шуғулланувчи нуфузли Gradient Sports портали келтирган маълумотларга кўра:
93,3 фоизлик феноменал аниқлик: Буадди рақибнинг фаол босими (прессинги) остида тўп узатишда 93,3% аниқлик қайд этган;
АПЛдаги энг яхши натижа: Бу чемпионат доирасида камида 60 та пас берган барча футболчилар орасидаги энг юқори кўрсаткич ҳисобланади;
Мураккаб шароитда қарор қабул қилиш: Ёш ярим ҳимоячи тўпни тезда йўқотмасдан, рақиб футболчилари қуршовида бўлса ҳам, ўз шерикларини аниқ паслар билан таъминлаш бўйича лиганинг энг тажрибали плеймейкерларини ортда қолдирди.
«Манчестер Сити»даги дастлабки муваффақиятлар ва навбатдаги баҳс
Ёзги трансферлар мавсумида таркибга келиб қўшилган иқтидорли футболчи Мареска жамоасига тез мослашмоқда:
Мавсумдаги самарадорлик: Марокашлик ярим ҳимоячи жорий мавсумда барча турнирларни ҳисобга олганда 8 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 2 та голли узатма ёздириб қўйишга улгурди;
Кейинги синов — «Брайтон»га қарши баҳс: 31 октябрь куни «Манчестер Сити» АПЛнинг 9-тури доирасида ўз майдонида хавфли рақиб «Брайтон» клубини қабул қилади;
Учрашув вақти: Ушбу муҳим баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00 да старт олади.
Айюб Буаддининг бундай барқарор ва юқори савияли ҳаракатлари у яқин йилларда нафақат «шаҳарликлар» майдон марказининг етакчисига, балки дунёнинг энг қимматбаҳо ярим ҳимоячиларидан бирига айланиши мумкинлигидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…