93,3 фоизлик аниқлик: Айюб Буадди Мареска тизимида нега асосий қуролга айланмоқда?

·64·Спорт
93,3 фоизлик аниқлик: Айюб Буадди Мареска тизимида нега асосий қуролга айланмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» клубининг 19 ёшли ярим ҳимоячиси Айюб Буадди рақиб прессинги остида 93,3 фоизлик аниқлик билан тўп узатиб, Англия Премер-лигасида мутлақ рекорд ўрнатди.
  • Марокашлик футболчи жорий мавсумда 8 та учрашувда майдонга тушиб, 2 та голли узатмани амалга оширди.
  • У 31 октябр куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да бўлиб ўтадиган «Брайтон»га қарши баҳсда жамоасига ёрдам бериши кутилмоқда.

«Манчестер Сити» ёзги трансферлар ойнасида навбатдаги ноёб иқтидорни ўз сафига қўшиб олганини исботламоқда. «Шаҳарликлар»нинг 19 ёшли марокашлик ярим ҳимоячиси Айюб Буадди Англия Премьер-лигасининг энг мураккаб статистик йўналишларидан бирида мутлақ етакчи бўлиб турибди.

Нисбатан ёш бўлишига қарамай, у майдон марказидаги совуққонлиги ва рақибнинг шиддатли прессинги остида тўп билан бенуқсон муомала қилиш қобилияти билан таҳлилчилар эътиборини қаратмоқда.

Gradient Sports таҳлили: Прессинг остидаги мутлақ рекорд

Статистика ва футбол таҳлили билан шуғулланувчи нуфузли Gradient Sports портали келтирган маълумотларга кўра:

  • 93,3 фоизлик феноменал аниқлик: Буадди рақибнинг фаол босими (прессинги) остида тўп узатишда 93,3% аниқлик қайд этган;

  • АПЛдаги энг яхши натижа: Бу чемпионат доирасида камида 60 та пас берган барча футболчилар орасидаги энг юқори кўрсаткич ҳисобланади;

  • Мураккаб шароитда қарор қабул қилиш: Ёш ярим ҳимоячи тўпни тезда йўқотмасдан, рақиб футболчилари қуршовида бўлса ҳам, ўз шерикларини аниқ паслар билан таъминлаш бўйича лиганинг энг тажрибали плеймейкерларини ортда қолдирди.

«Манчестер Сити»даги дастлабки муваффақиятлар ва навбатдаги баҳс

Ёзги трансферлар мавсумида таркибга келиб қўшилган иқтидорли футболчи Мареска жамоасига тез мослашмоқда:

  • Мавсумдаги самарадорлик: Марокашлик ярим ҳимоячи жорий мавсумда барча турнирларни ҳисобга олганда 8 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 2 та голли узатма ёздириб қўйишга улгурди;

  • Кейинги синов — «Брайтон»га қарши баҳс: 31 октябрь куни «Манчестер Сити» АПЛнинг 9-тури доирасида ўз майдонида хавфли рақиб «Брайтон» клубини қабул қилади;

  • Учрашув вақти: Ушбу муҳим баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00 да старт олади.

Айюб Буаддининг бундай барқарор ва юқори савияли ҳаракатлари у яқин йилларда нафақат «шаҳарликлар» майдон марказининг етакчисига, балки дунёнинг энг қимматбаҳо ярим ҳимоячиларидан бирига айланиши мумкинлигидан далолат беради.

Манчестер СитиАйюб БуаддиАнглия Премьер-лигасиGradient Sports
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси... Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси...9 сентябр 07:37«Сити»да супер-трансфер: Аюб Буадди билан шахсий келишувга эришилди!«Сити»да супер-трансфер: Аюб Буадди билан шахсий келишувга эришилди!10 август 21:08“Брайтон”га қарши баҳс олдидан: “Манчестер Сити” етакчилари нега таркибдан чиқарилди?“Брайтон”га қарши баҳс олдидан: “Манчестер Сити” етакчилари нега таркибдан чиқарилди?27 октябр 19:57Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?26 октябр 17:00Трансфер бомбаси: "Сити" Айюб Буадди учун пойгада "Арсенал"ни мағлуб этди!Трансфер бомбаси: "Сити" Айюб Буадди учун пойгада "Арсенал"ни мағлуб этди!29 июл 21:04Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдими27 июл 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди