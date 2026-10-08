9 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 9 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 37,38 сўмга қимматлаб, 11 846,57 сўмни ташкил этди.
• Евро 34,69 сўмга қимматлаб, 13 240,91 сўм бўлди. • Россия рубли 0,8 сўмга қимматлаб, 138,95 сўмни ташкил этди. • Фунт стерлинг 29,25 сўмга қимматлаб, 15 631,55 сўм бўлди. • Япон иенаси 0,2 сўмга қимматлаб, 74,85 сўмни ташкил этди. • Швейцария франки 24,42 сўмга қимматлаб, 14 209,63 сўм бўлди. • Хитой юани 6,18 сўмга қимматлаб, 1 767,54 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…