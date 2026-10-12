13 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 13 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 1,19 сўмга қимматлаб, 11 899,09 сўмни ташкил этди.
• Евро 37,94 сўмга арзонлаб, 13 298,42 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,35 сўмга қимматлаб, 141,53 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 6,34 сўмга қимматлаб, 15 743,69 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,15 сўмга арзонлаб, 75,03 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 32,94 сўмга арзонлаб, 14 282,91 сўм бўлди.
• Хитой юани 0,01 сўмга қимматлаб, 1 777,89 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…