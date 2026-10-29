Ҳамма нарса тескари: Бугунги кун одамларини ўйга толдирадиган аччиқ ҳақиқатлар

·53·Жамият
Ҳамма нарса тескари: Бугунги кун одамларини ўйга толдирадиган аччиқ ҳақиқатлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ижтимоий тармоқларда ёш блогернинг замонавий жамиятдаги инсонлар хатти-ҳаракати ва ҳаётий зиддиятлар ҳақидаги фалсафий мулоҳазалари кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
  • Кузатувларда ташқи кўринишдаги чалкашликлар, вақт ва жой танлашдаги хатоликлар ҳамда рақамли технологияларга қарамлик каби салбий одатлар танқид остига олинган.

Ижтимоий тармоқларда ёш блогер йигитнинг бугунги кун воқелиги, инсонларнинг хатти-ҳаракатлари ва жамиятдаги ўзгаришлар ҳақидаги қисқа, аммо чуқур фалсафий мулоҳазалари кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Ушбу кузатувлар оддий сўзлар эмас, балки замонавий ҳаётнинг чалкашликлари, сунъийлик ва табиий мувозанатнинг йўқолиб бораётганини кўрсатиб берувчи ўзига хос кўзгудир.

Тезлик, технология ва ижтимоий тармоқлар гирдобида қолиб, инсонлар қачон нима қилиш кераклигини ва ҳаётдаги асл устуворликларни унутиб қўяётгандек таассурот уйғотмоқда.

Ҳаётнинг тескари одатлари: Замонавий инсоннинг кундалик зиддиятлари

Блогер томонидан келтирилган кузатувлар ҳар бир инсонни лаҳзалик танаффус қилиб, ўз ҳаётига назар ташлашга ундайди:

  • Ташқи кўриниш ва ёш чалкашлиги: «Ўн тўрт ёшли қизни кўриб йигирма олти ёшда деб ўйлайсан. Қирқ ёшли аёлни кўриб эса гўё ўн тўрт ёшдай кўрасан. Баъзан йигитни кўрасан — қизга ўхшайди, қизни кўрасан — йигитга ўхшайди. Кейин эса бундай ҳолатларни кўриб ҳайратланган одамга “нега жинни бўлдинг?” дейишади»;

  • Вақт ва жойнинг нотўғри танланиши: Муҳим қарорлар ва фикрлаш учун тинч жой эмас, ҳожатхонада ўтириб ўйлашади; руҳий хотиржамлик топиб ухлаш ўрнига ётоқда баланд овозда ашула айтишади; дарс пайтида зерикиб ухлашади, ётоқда дам олиш ўрнига соатлаб телефонда гаплашишади;

  • Билим ва ҳаёт хавфсизлигининг унутилиши: Дарс қилиб илм олиш ўрнига виртуал ўйинларга вақт сарфлашади; машина ҳайдашдек улкан масъулият пайтида чалғиб, СМС ёзиш билан шуғулланишади;

  • Шахсий муносабатлардаги сохталик: Ўзи ёмон кўрган, ҳурмат қилмайдиган инсонларга юзига кулиб, «хўп бўлади» деб хушомад қилишади; бироқ чин дилдан яхши кўрган, энг яқин инсонлари билан арзимаган сабаблар туфайли уришишади;

  • Рақамли боғлиқлик қуллиги: Телевизор кўраётганда қўлидан телефон тушмай Instagram титкилашади; дастурхон атрофида овқатланаётганда яна ижтимоий тармоқларга кўмилиб қолишади;

  • Кун тартибининг бузилиши: Табиий дам оладиган тунги вақтда уйғониб юришади, фаол меҳнат қилиш ва уйғоқ бўлиш керак бўлган кундуз куни эса ухлашади; ишхонада ишлаш ўрнига беҳуда газета ўқишади, бўш вақтларида эса яна ишлашга мажбур бўлишади.

Нима учун бу мулоҳазалар муҳим?

Бу фикрлар ҳар биримизга ўз одатларимиз, кун тартибимиз ва яқинларимизга бўлган муносабатимизни қайта кўриб чиқиш зарурлигини эслатади. Виртуал дунё ва чалғитувчи омиллар таъсиридан чиқиб, ҳаётдаги асл қадриятларга — самимият, интизом ва тирик мулоқотга қайтиш замон чарчоқларидан қутулишнинг ягона йўлидир.

ижтимоий тармоқларрақамли қарамликзамонавий жамиятҳаётий қадриятлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Боғча опа мультик қўйиб, ўзи Instagram’да ўтиради”: Тошқулов аянчли ҳолатни танқид қилди“Боғча опа мультик қўйиб, ўзи Instagram’да ўтиради”: Тошқулов аянчли ҳолатни танқид қилди24 октябр 08:53Онанинг охирги илтимоси: миллионер ўғил эшитган гапидан кейин йиғлаб юбордиОнанинг охирги илтимоси: миллионер ўғил эшитган гапидан кейин йиғлаб юбордиКеча 09:22“Уйингдаги аёлингни сев”: Эркаклар учун ибратли ва ҳаётий ҳақиқатлар...“Уйингдаги аёлингни сев”: Эркаклар учун ибратли ва ҳаётий ҳақиқатлар...18 октябр 14:47Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?Бугун 11:02«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири20 сентябр 18:08Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиЭркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилди5 сентябр 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди