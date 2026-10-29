Этика чегараси қаерда? Тармоқ фаоллари шов-шувли клипга ҳуқуқий баҳо беришни сўрамоқда

·5·Маданият
Этика чегараси қаерда? Тармоқ фаоллари шов-шувли клипга ҳуқуқий баҳо беришни сўрамоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Реп ижрочиси Мубина Аббосхонованинг янги видеоклипи ижтимоий тармоқларда кескин баҳслар ва жамоатчилик эътирозларига сабаб бўлди.
  • Клипда шоир Муҳаммад Юсуфнинг шеърий сатрларидан фойдаланилган бўлса-да, ундаги қамчи, занжир ва тиз чўккан эркак образи каби визуал ечимлар миллий одоб-ахлоқ меъёрларига зид деб топилди.
  • Тармоқ фаоллари инсон қадр-қимматини камситувчи ушбу саҳналарга ҳуқуқий баҳо берилишини ва тегишли чоралар кўрилишини талаб қилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда Mubinlolo тахаллуси билан ижод қилаётган рэп ижрочиси Мубина Аббосхонованинг янги чиқарилган видеоклипи кенг жамоатчилик муҳокамасига ва кескин баҳсларга сабаб бўлди. Клипда қўлланилган бадиий образлар ва визуал ечимлар кўплаб интернет фойдаланувчилари ҳамда тармоқ фаоллари томонидан очиқчасига эътироз билан қарши олинди.

Видеоклип бошланишида марҳум севимли шоир Муҳаммад Юсуфнинг машҳур «Лайли» шеъридаги сатрлардан иқтибос келтирилган бўлса-да, ундан кейинги визуал саҳналар миллий маданият ва одоб-ахлоқ меъёрлари нуқтаи назаридан жиддий саволларни пайдо қилди.

Шеърнинг асл ва тўғри матни қуйидагича:

«Қизлар ўзгарди, ўзгариб кетди,
Батамом худди.
Сиз ўзгармадинглар, йўл шу йўл ҳамон,
Ҳар томонга солиб жар,
Тегмаганга тегилган.
Билсанглар, аёллар эркаклардан доим енгилган...»

Муҳокамаларга сабаб бўлган визуал саҳналар

Клип эълон қилингандан сўнг энг кўп муҳокама қилинган жиҳатлар қуйидагилар бўлди:

  • Рамзий образлар ва саҳна кўриниши: Видеода ижрочи аёл қўлида қамчи ёки занжирсимон бўйинбоғ ушлаган ҳолда тасвирланган бўлиб, унинг қаршисида бошига ниқоб кийгизилган ва бўйнида тасма бўлган эркак образ тиз чўкиб турган ҳолатда акс эттирилган;

  • Муҳаммад Юсуф шеърининг ишлатилиши: Клип кириш қисмида аёл ва эркак муносабатлари, замон ўзгариши ҳақидаги шеърий сатрлардан фойдаланилган, бироқ бу контекст саҳнавий тасвирлар билан номутаносиб экани таъкидланмоқда;

  • Шов-шувли визуал усуллар: Кўплаб томошабинлар бундай саҳналарни мусиқий санъат эмас, балки арзон шов-шув ва эътибор жалб қилиш учун танланган провокация сифатида баҳоладилар.

Тармоқ фаоллари ва жамоатчилик муносабати

Ижтимоий тармоқ фаоллари ва фойдаланувчилари ушбу чиқиш юзасидан ўз муносабатларини билдириб, қуйидаги масалаларни кўтармоқда:

  • Инсон қадр-қиммати масаласи: Жамоатчилик вакиллари хоҳ эркак, хоҳ аёл бўлсин, инсон қадр-қимматини камситувчи ва таҳқирловчи образларни санъат сифатида талқин қилишга қарши чиқмоқда;

  • Қонуний назорат талаби: Бир қатор фаоллар маданият соҳаси ва жамоатчилик этикасига зид тарғиботларга ҳуқуқий баҳо берилиши, зарурат бўлса тегишли масъул ташкилотлар томонидан чоралар кўрилиши зарурлигини таъкидламоқда;

  • Санъатда масъулият чегараси: Фойдаланувчилар медиа макондаги чиқишлар, айниқса ёшлар аудиториясига мўлжалланган контентлар одоб-ахлоқ ва ҳурмат тамойилларига мос келиши кераклигини эслатмоқда.

Ҳозирча ижрочи ёки клип ижодий гуруҳи томонидан жамоатчиликнинг танқидларига нисбатан расмий изоҳ берилмаган бўлса-да, ижтимоий тармоқларда контентнинг этик чегаралари бўйича мунозаралар давом этмоқда.

Мубина АббосхоноваMubinloloМуҳаммад Юсуфвидеоклип
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилди“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилди6 сентябр 23:19Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)21 сентябр 15:37«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?25 октябр 16:32Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилдиМуниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди11 октябр 13:31Ўзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфиЎзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфи30 сентябр 16:41Муниса Ризаевага катта танлов: турмуш ўртоғи ундан саҳнани тарк этишни сўрамоқда! (видео)Муниса Ризаевага катта танлов: турмуш ўртоғи ундан саҳнани тарк этишни сўрамоқда! (видео)17 сентябр 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди