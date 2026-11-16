Тошкентда битта эски уй ўрнига Янги Тошкентдан иккита квартира берилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда реновация дастурига тушган мулкдорларга айрим ҳолларда эски хонадон ўрнига Янги Тошкентдан иккита алоҳида квартира таклиф этилиши мумкин.
- Президентнинг 2026 йил 10 ноябрдаги ПФ–243-сон фармонига кўра, компенсация миқдори эски кўчмас мулкнинг баҳоланган қийматига қараб белгиланади ва у мулкий қийматнинг 1,5 бараваригача бўлиши мумкин.
Тошкентда реновация дастурига тушган уй-жой мулкдорлари учун янги имконият пайдо бўлди. Энди айрим ҳолатларда эски хонадон ўрнига Янги Тошкентдан битта эмас, иккита алоҳида квартира таклиф қилиниши мумкин. Масалан, 70 квадрат метрли уй эгасига умумий майдони 105 квадрат метргача бўлган 45 ва 60 квадрат метрли иккита хонадон бериш варианти кўриб чиқилиши мумкин. Бироқ бу ҳар бир мулкдорга автоматик равишда икки уй берилади, дегани эмас.
Янги механизм Президентнинг 2026 йил 10 ноябрдаги ПФ–243-сон фармонида назарда тутилган. У реновация жараёнида мулкдорларга компенсация беришнинг муқобил йўлларидан бири сифатида таклиф этилмоқда.
70 квадрат метрли уй эгасига қандай вариантлар таклиф қилиниши мумкин?
Тошкент шаҳар ҳокимлиги маълум қилишича, «Toshkent Invest Company» АЖ иштирокида реновация лойиҳалари амалга оширилаётган ҳудудлардаги мулкдорларга Янги Тошкентда қурилаётган уйлардан хонадонлар ажратиш имконияти кўзда тутилган.
Таклифнинг асосий жиҳати шундаки, янги хонадоннинг майдони мулкдорнинг ҳозирги уйи майдонига тенг ёки унинг 150 фоизигача бўлиши мумкин.
Масалан, амалдаги хонадон 50 квадрат метр бўлса, унинг эгасига Янги Тошкентдан 75 квадрат метргача бўлган уй таклиф этилиши мумкин.
Яна бир қизиқ вариант — битта уй ўрнига иккита алоҳида хонадон олиш имконияти. Масалан:
Эски хонадон майдони — 70 квадрат метр.
Янги хонадонларнинг умумий майдони — 105 квадрат метргача.
Биринчи хонадон — 45 квадрат метр.
Иккинчи хонадон — 60 квадрат метр.
Бундай ечим айниқса катта оилалар ёки фарзандларига алоҳида уй-жой ажратишни истайдиган мулкдорлар учун қулай бўлиши мумкин.
150 фоизлик компенсация нимани англатади?
Бу ерда муҳим бир жиҳат бор: Президент фармонида компенсациянинг асосий мезони фақат квадрат метр эмас, балки эски кўчмас мулкнинг баҳоланган қиймати ҳисобланади.
Ҳужжатнинг 10-бандига мувофиқ, Тошкент шаҳрида «Toshkent Invest Company» АЖ иштирокида реновация лойиҳалари амалга оширилаётган ҳудудлардаги жисмоний ва юридик шахсларга тегишли кўчмас мулк объектлари учун баҳоланган мулкий қийматнинг 1,5 бараваригача бўлган миқдорда Янги Тошкентда қурилган уйлардан хонадонлар шаклида компенсация беришга рухсат этилган.
Демак, 150 фоизлик кўрсаткични ҳар бир ҳолатда эски уй майдонига механик равишда қўллаш мумкин эмас. Ҳокимлик келтирган квадрат метрлар бўйича мисоллар эҳтимолий вариантларни кўрсатади, якуний таклиф эса мулкнинг баҳоси ва бошқа шартлар ҳисобга олинган ҳолда шакллантирилади.
Ҳаммага иккита квартира бериладими?
Йўқ. Бу — энг муҳим жиҳатлардан бири.
Ҳокимлик таъкидлашича, 70 квадрат метрли уй ўрнига 45 ва 60 квадрат метрли иккита хонадон бериш каби мисоллар қатъий кафолатланган шартлар эмас. Ҳар бир мулкдорнинг ҳолати алоҳида кўриб чиқилади.
Бунда қуйидаги жиҳатлар инобатга олиниши мумкин:
мавжуд кўчмас мулкнинг хусусиятлари ва баҳоланган қиймати;
мулкдорнинг уй-жойга бўлган эҳтиёжи;
таклиф этиладиган хонадонларнинг сони ва майдони;
компенсациянинг бошқа шартлари.
Таклифларни ишлаб чиқиш жараёнига мустақил ташкилотлар ҳам жалб этилади. Хонадонларнинг майдони, сони ва бошқа шартлар мулкдорлар билан келишилади.
Мулкдорлар учун яна қандай имкониятлар очилмоқда?
Янги механизм реновация доирасида уй-жой масаласини ҳал қилишнинг муқобил вариантларини кўпайтириши мумкин.
Масалан, айрим оилалар учун битта каттароқ хонадон олиш маъқул бўлса, бошқалар иккита алоҳида квартирага эга бўлишни афзал кўриши мумкин. Яна бир оила эса ўзи яшаб келган ҳудудга яқин жойда қолишни исташи эҳтимол.
Шу сабабли компенсация шартларини белгилашда мулкдорларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга.
Ҳокимликнинг маълум қилишича, реновация жараёнида мулкдорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шаффофликни таъминлаш ва компенсация шартларини ўзаро келишиш асосий тамойиллар бўлиб қолади.
Эски уй эгалари нимани билиши керак?
Янги тартиб Тошкентдаги барча эски уйларга ёки реновацияга тушадиган ҳар бир хонадонга бирдек татбиқ этилмайди. Президент фармонидаги мазкур имконият «Toshkent Invest Company» АЖ иштирокида реновация лойиҳалари амалга оширилаётган ҳудудлардаги кўчмас мулк объектларига тааллуқли.
Шунинг учун мулкдорлар учун энг муҳим масала — таклиф этилаётган компенсациянинг қиймати, янги уйнинг жойлашуви, майдони ва хонадонлар сонини аниқ билиш ҳамда барча шартларни келишиб олишдир.
Хулоса қилиб айтганда, Янги Тошкентдан битта эски уй ўрнига иккита янги квартира олиш имконияти реновация жараёнидаги янги муқобил ечимлардан биридир. Аммо буни барчага берилган ваъда ёки кафолат сифатида қабул қилиш керак эмас. Ҳар бир оиланинг тақдири, мулки ва эҳтиёжлари алоҳида кўриб чиқилиши, энг муҳими, компенсация шартлари мулкдор билан келишилиши лозим.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…