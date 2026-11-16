Тошкентда битта эски уй ўрнига Янги Тошкентдан иккита квартира берилиши мумкин

3 дақиқа ўқиш39
Тошкентда битта эски уй ўрнига Янги Тошкентдан иккита квартира берилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентда реновация дастурига тушган мулкдорларга айрим ҳолларда эски хонадон ўрнига Янги Тошкентдан иккита алоҳида квартира таклиф этилиши мумкин.
  • Президентнинг 2026 йил 10 ноябрдаги ПФ–243-сон фармонига кўра, компенсация миқдори эски кўчмас мулкнинг баҳоланган қийматига қараб белгиланади ва у мулкий қийматнинг 1,5 бараваригача бўлиши мумкин.

Тошкентда реновация дастурига тушган уй-жой мулкдорлари учун янги имконият пайдо бўлди. Энди айрим ҳолатларда эски хонадон ўрнига Янги Тошкентдан битта эмас, иккита алоҳида квартира таклиф қилиниши мумкин. Масалан, 70 квадрат метрли уй эгасига умумий майдони 105 квадрат метргача бўлган 45 ва 60 квадрат метрли иккита хонадон бериш варианти кўриб чиқилиши мумкин. Бироқ бу ҳар бир мулкдорга автоматик равишда икки уй берилади, дегани эмас.

Янги механизм Президентнинг 2026 йил 10 ноябрдаги ПФ–243-сон фармонида назарда тутилган. У реновация жараёнида мулкдорларга компенсация беришнинг муқобил йўлларидан бири сифатида таклиф этилмоқда.

70 квадрат метрли уй эгасига қандай вариантлар таклиф қилиниши мумкин?

Тошкент шаҳар ҳокимлиги маълум қилишича, «Toshkent Invest Company» АЖ иштирокида реновация лойиҳалари амалга оширилаётган ҳудудлардаги мулкдорларга Янги Тошкентда қурилаётган уйлардан хонадонлар ажратиш имконияти кўзда тутилган.

Таклифнинг асосий жиҳати шундаки, янги хонадоннинг майдони мулкдорнинг ҳозирги уйи майдонига тенг ёки унинг 150 фоизигача бўлиши мумкин.

Масалан, амалдаги хонадон 50 квадрат метр бўлса, унинг эгасига Янги Тошкентдан 75 квадрат метргача бўлган уй таклиф этилиши мумкин.

Яна бир қизиқ вариант — битта уй ўрнига иккита алоҳида хонадон олиш имконияти. Масалан:

  • Эски хонадон майдони — 70 квадрат метр.

  • Янги хонадонларнинг умумий майдони — 105 квадрат метргача.

  • Биринчи хонадон — 45 квадрат метр.

  • Иккинчи хонадон — 60 квадрат метр.

Бундай ечим айниқса катта оилалар ёки фарзандларига алоҳида уй-жой ажратишни истайдиган мулкдорлар учун қулай бўлиши мумкин.

150 фоизлик компенсация нимани англатади?

Бу ерда муҳим бир жиҳат бор: Президент фармонида компенсациянинг асосий мезони фақат квадрат метр эмас, балки эски кўчмас мулкнинг баҳоланган қиймати ҳисобланади.

Ҳужжатнинг 10-бандига мувофиқ, Тошкент шаҳрида «Toshkent Invest Company» АЖ иштирокида реновация лойиҳалари амалга оширилаётган ҳудудлардаги жисмоний ва юридик шахсларга тегишли кўчмас мулк объектлари учун баҳоланган мулкий қийматнинг 1,5 бараваригача бўлган миқдорда Янги Тошкентда қурилган уйлардан хонадонлар шаклида компенсация беришга рухсат этилган.

Демак, 150 фоизлик кўрсаткични ҳар бир ҳолатда эски уй майдонига механик равишда қўллаш мумкин эмас. Ҳокимлик келтирган квадрат метрлар бўйича мисоллар эҳтимолий вариантларни кўрсатади, якуний таклиф эса мулкнинг баҳоси ва бошқа шартлар ҳисобга олинган ҳолда шакллантирилади.

Ҳаммага иккита квартира бериладими?

Йўқ. Бу — энг муҳим жиҳатлардан бири.

Ҳокимлик таъкидлашича, 70 квадрат метрли уй ўрнига 45 ва 60 квадрат метрли иккита хонадон бериш каби мисоллар қатъий кафолатланган шартлар эмас. Ҳар бир мулкдорнинг ҳолати алоҳида кўриб чиқилади.

Бунда қуйидаги жиҳатлар инобатга олиниши мумкин:

  • мавжуд кўчмас мулкнинг хусусиятлари ва баҳоланган қиймати;

  • мулкдорнинг уй-жойга бўлган эҳтиёжи;

  • таклиф этиладиган хонадонларнинг сони ва майдони;

  • компенсациянинг бошқа шартлари.

Таклифларни ишлаб чиқиш жараёнига мустақил ташкилотлар ҳам жалб этилади. Хонадонларнинг майдони, сони ва бошқа шартлар мулкдорлар билан келишилади.

Мулкдорлар учун яна қандай имкониятлар очилмоқда?

Янги механизм реновация доирасида уй-жой масаласини ҳал қилишнинг муқобил вариантларини кўпайтириши мумкин.

Масалан, айрим оилалар учун битта каттароқ хонадон олиш маъқул бўлса, бошқалар иккита алоҳида квартирага эга бўлишни афзал кўриши мумкин. Яна бир оила эса ўзи яшаб келган ҳудудга яқин жойда қолишни исташи эҳтимол.

Шу сабабли компенсация шартларини белгилашда мулкдорларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга.

Ҳокимликнинг маълум қилишича, реновация жараёнида мулкдорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шаффофликни таъминлаш ва компенсация шартларини ўзаро келишиш асосий тамойиллар бўлиб қолади.

Эски уй эгалари нимани билиши керак?

Янги тартиб Тошкентдаги барча эски уйларга ёки реновацияга тушадиган ҳар бир хонадонга бирдек татбиқ этилмайди. Президент фармонидаги мазкур имконият «Toshkent Invest Company» АЖ иштирокида реновация лойиҳалари амалга оширилаётган ҳудудлардаги кўчмас мулк объектларига тааллуқли.

Шунинг учун мулкдорлар учун энг муҳим масала — таклиф этилаётган компенсациянинг қиймати, янги уйнинг жойлашуви, майдони ва хонадонлар сонини аниқ билиш ҳамда барча шартларни келишиб олишдир.

Хулоса қилиб айтганда, Янги Тошкентдан битта эски уй ўрнига иккита янги квартира олиш имконияти реновация жараёнидаги янги муқобил ечимлардан биридир. Аммо буни барчага берилган ваъда ёки кафолат сифатида қабул қилиш керак эмас. Ҳар бир оиланинг тақдири, мулки ва эҳтиёжлари алоҳида кўриб чиқилиши, энг муҳими, компенсация шартлари мулкдор билан келишилиши лозим.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Ўзбекистон янгиликлари