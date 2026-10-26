Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)

·32·Маданият
Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон санъат арбоби ва таниқли режиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида Янги Тошкент ҳудудидан 3 хонали хонадон топширилди.
  • Мазкур эътироф ижодкорнинг «Абдуллажон», «Осмондаги болалар», «Кичкина табиб» ва «Ватан» каби ўнлаб шоҳ асарлар яратиб, миллий кино санъатини ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун берилди.

Ўзбекистон санъат арбоби, миллий кинематографиянинг энг ёрқин намояндаларидан бири, таниқли режиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси — 3 хонали янги хонадон топширилди. Бу ҳақда ижодкор «Ўзбекфильм» киностудиясида давлат раҳбари иштирокида бўлиб ўтган учрашув давомида тўлқинланиб маълум қилди.

Мусоқов ўзига хос самимият ва киноя аралаш «36 йил деганда энди кетмоним учди!» дея ўз қувончини изҳор этар экан, узоқ йиллик ижодий меҳнати юксак даражада қадрланганини билдирди.

Ўзбек киноси хазинасига қўшилган улкан ҳисса

Зулфиқор Мусоқов ўзбек кино санъатида бир неча авлод қалбидан чуқур жой олган, миллий қадриятлар ва инсонийликни тараннум этган шоҳ асарлар муаллифи ҳисобланади:

  • Машҳур фильмлар: У «Абдуллажон», «Осмондаги болалар» (1 ва 2-қисмлар), «Кичкина табиб», «Ватан», «Берлин—Оққўрғон» каби ўнлаб ноёб ва севимли картиналарни суратга олган;

  • Халқчил қаҳрамонлар: Режиссёрнинг асарлари юморга бойлиги, содда ва самимий диалоглари ҳамда миллий менталитетни жуда аниқ кўрсатиб бериши билан миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган;

  • Кино ривожига ҳисса: Мазкур совға ижодкорнинг ярим асрлик меҳнати ва миллий кино санъатини янги босқичга олиб чиқишдаги хизматларининг муносиб эътирофи бўлди.

Янги Тошкентдан 3 хонали хонадон

Давлат раҳбари томонидан тақдим этилган совға нафақат моддий рағбат, балки ижодкорнинг кейинги фаолияти учун катта илҳом манбаи бўлди:

  • Манзил — Янги Тошкент: Режиссёрга замонавий инфратузилмага эга бўлган Янги Тошкент ҳудудидан шинам 3 хонали хонадон ажратилди;

  • Ижодкорлар учрашуви: Ушбу хабар Президент Шавкат Мирзиёевнинг кино соҳаси вакиллари билан ўтказган тарихий учрашуви доирасида эълон қилинди;

  • Янги лойиҳаларга туртки: Маданий жамоатчилик севимли режиссёрнинг бундай муносиб рағбатлантирилишини катта мамнуният билан кутиб олди ва ундан яна янги ёрқин асарлар кутиб қолишини таъкидлади.

Зулфиқор Мусоқовнинг энг сара фильмлари

Фильм номи

Йўналиши

Аҳамияти

«Абдуллажон»

Фантастик комедия

Ўзбек киносининг классик фантастик шоҳ асари

«Кичкина табиб»

Оилавий драма, комедия

Меҳр-оқибат ва инсонийлик мавзуси

«Осмондаги болалар»

Ёшлар драмаси

Бир неча авлод ёшларининг севимли фильми

«Ватан»

Тарихий-ҳарбий драма

Ватанпарварлик ва инсон иродаси гимни

Зулфиқор МусоқовЎзбекфильмШавкат МирзиёевЯнги Тошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Бугун 20:57«Ўзбекфильм» ҳудудида замонавий кино шаҳарчаси қурилади«Ўзбекфильм» ҳудудида замонавий кино шаҳарчаси қуриладиБугун 20:20Президент «Ўзбекфильм»да миллий кино мероси ҳақида гапирдиПрезидент «Ўзбекфильм»да миллий кино мероси ҳақида гапирдиБугун 20:08Президент Шавкат Мирзиёев янги тарихий лойиҳаларга старт берди (видео)Президент Шавкат Мирзиёев янги тарихий лойиҳаларга старт берди (видео)13 октябр 10:01Янги Тошкентда тадбиркорлар учун мисли кўрилмаган имтиёзлар эълон қилиндиЯнги Тошкентда тадбиркорлар учун мисли кўрилмаган имтиёзлар эълон қилинди12 октябр 18:04«Ўзбекфильм» фаолиятида ўзгаришлар бўлади: хусусий секторнинг роли оширилади«Ўзбекфильм» фаолиятида ўзгаришлар бўлади: хусусий секторнинг роли ошириладиБугун 19:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир