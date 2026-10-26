Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон санъат арбоби ва таниқли режиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида Янги Тошкент ҳудудидан 3 хонали хонадон топширилди.
- Мазкур эътироф ижодкорнинг «Абдуллажон», «Осмондаги болалар», «Кичкина табиб» ва «Ватан» каби ўнлаб шоҳ асарлар яратиб, миллий кино санъатини ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун берилди.
Ўзбекистон санъат арбоби, миллий кинематографиянинг энг ёрқин намояндаларидан бири, таниқли режиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси — 3 хонали янги хонадон топширилди. Бу ҳақда ижодкор «Ўзбекфильм» киностудиясида давлат раҳбари иштирокида бўлиб ўтган учрашув давомида тўлқинланиб маълум қилди.
Мусоқов ўзига хос самимият ва киноя аралаш «36 йил деганда энди кетмоним учди!» дея ўз қувончини изҳор этар экан, узоқ йиллик ижодий меҳнати юксак даражада қадрланганини билдирди.
Ўзбек киноси хазинасига қўшилган улкан ҳисса
Зулфиқор Мусоқов ўзбек кино санъатида бир неча авлод қалбидан чуқур жой олган, миллий қадриятлар ва инсонийликни тараннум этган шоҳ асарлар муаллифи ҳисобланади:
Машҳур фильмлар: У «Абдуллажон», «Осмондаги болалар» (1 ва 2-қисмлар), «Кичкина табиб», «Ватан», «Берлин—Оққўрғон» каби ўнлаб ноёб ва севимли картиналарни суратга олган;
Халқчил қаҳрамонлар: Режиссёрнинг асарлари юморга бойлиги, содда ва самимий диалоглари ҳамда миллий менталитетни жуда аниқ кўрсатиб бериши билан миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган;
Кино ривожига ҳисса: Мазкур совға ижодкорнинг ярим асрлик меҳнати ва миллий кино санъатини янги босқичга олиб чиқишдаги хизматларининг муносиб эътирофи бўлди.
Янги Тошкентдан 3 хонали хонадон
Давлат раҳбари томонидан тақдим этилган совға нафақат моддий рағбат, балки ижодкорнинг кейинги фаолияти учун катта илҳом манбаи бўлди:
Манзил — Янги Тошкент: Режиссёрга замонавий инфратузилмага эга бўлган Янги Тошкент ҳудудидан шинам 3 хонали хонадон ажратилди;
Ижодкорлар учрашуви: Ушбу хабар Президент Шавкат Мирзиёевнинг кино соҳаси вакиллари билан ўтказган тарихий учрашуви доирасида эълон қилинди;
Янги лойиҳаларга туртки: Маданий жамоатчилик севимли режиссёрнинг бундай муносиб рағбатлантирилишини катта мамнуният билан кутиб олди ва ундан яна янги ёрқин асарлар кутиб қолишини таъкидлади.
Зулфиқор Мусоқовнинг энг сара фильмлари
Фильм номи
Йўналиши
Аҳамияти
«Абдуллажон»
Фантастик комедия
Ўзбек киносининг классик фантастик шоҳ асари
«Кичкина табиб»
Оилавий драма, комедия
Меҳр-оқибат ва инсонийлик мавзуси
«Осмондаги болалар»
Ёшлар драмаси
Бир неча авлод ёшларининг севимли фильми
«Ватан»
Тарихий-ҳарбий драма
Ватанпарварлик ва инсон иродаси гимни
Изоҳлар 0
…