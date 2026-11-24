Бузилган кир ювиш машинасидан барбекю мангали ясади: ноодатий ғоя интернетда шов-шув бўлди (видео)
Бир киши ишдан чиққан кир ювиш машинасини чиқиндига ташлаш ўрнига, ундан ноодатий барбекю мангали ясади. Унинг кутилмаган ихтироси акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг қизиқишига сабаб бўлди.
Эркак эски маиший техниканинг барабанидан фойдаланиб, уни гўшт ва товуқ пишириш мумкин бўлган мангалга айлантирган. Натижада одатда чиқиндига чиқариладиган буюм очиқ ҳавода таом тайёрлаш учун мўлжалланган қурилмага айланди.
Видеодаги энг қизиқарли жиҳат эса унинг ҳазиломуз изоҳи бўлди. Муаллифнинг таъкидлашича, «сиқиш режимида» товуқлар ажойиб тилларанг тусга киргунча пишади. Айнан шу кинояли таъриф ҳам интернет фойдаланувчилари орасида кулги ва турли муносабатларни келтириб чиқарди.
Мазкур ғоя эски буюмларга янгича ҳаёт бериш, уларни қайта ишлатиш ва ноодатий усулда фойдаланиш мумкинлигини кўрсатади. Бироқ бундай қурилмани амалда ишлатишда металлнинг таркиби, иссиққа чидамлилиги ва озиқ-овқат хавфсизлигига эътибор бериш муҳим.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…