Ўзбекистонда иш изловчиларга 3 ойгача стажировка ўташ имконияти берилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда биринчи марта иш излаётган ёки касбини ўзгартирмоқчи бўлган фуқаролар учун уч ойгача ҳақ тўланмайдиган стажировка ўташ механизмини жорий этиш таклиф қилинмоқда.
- Мазкур ташаббус меҳнат қонунчилигига киритилаётган ўзгартишлар лойиҳасида назарда тутилган бўлиб, у иш тажрибаси йўқлиги сабабли иш топишда қийналаётган шахсларга амалий кўникма орттириш имконини беради.
Иш тажрибаси йўқлиги сабабли иш топишда қийналаётганлар учун янги имконият пайдо бўлиши мумкин. Муҳокамага қўйилган таклифга кўра, биринчи марта ёки бошқа соҳада иш қидираётган фуқароларга уч ойгача ҳақ тўланмайдиган стажировка ўташ ҳуқуқи берилиши режалаштирилмоқда.
Ўзбекистонда меҳнат бозорига кириб келаётган фуқаролар учун янги механизм жорий этилиши мумкин. Унга мувофиқ, биринчи марта иш излаётган ёки бошқа касб соҳасида фаолият бошламоқчи бўлган шахслар иш берувчилар ҳузурида уч ойгача амалий кўникма орттириш имкониятига эга бўлади.
Мазкур таклиф меҳнат қонунчилигига киритилаётган ўзгартишлар лойиҳасида назарда тутилган. Ҳужжат ҳозирча муҳокама босқичида бўлиб, уни қабул қилинган қонун сифатида талқин қилиш мумкин эмас.
Кимлар уч ойгача стажировка ўташи мумкин?
Таклиф этилаётган механизм, аввало, меҳнат фаолиятини энди бошлаётган ёки ўз касбини ўзгартиришга қарор қилган фуқароларга қаратилган.
Унга кўра, бундай шахслар иш берувчи ҳузурида уч ойгача бўлган муддатда ҳақ тўланмайдиган тартибда амалий кўникмаларни ўзлаштириши мумкин.
Бу имконият, айниқса, қуйидаги тоифадаги фуқаролар учун аҳамиятли бўлиши мумкин:
биринчи марта иш қидираётган ёшлар;
таълим муассасасини тамомлаган, аммо амалий тажрибаси йўқ битирувчилар;
бошқа касб ёки соҳага ўтишни истаган шахслар;
янги йўналишда иш бошлашдан олдин амалий тажриба орттирмоқчи бўлганлар.
Шу тариқа, иш берувчи билан танишиш, касбнинг кундалик вазифаларини ўрганиш ва муайян кўникмаларни шакллантириш учун қисқа муддатли имконият яратилиши кўзда тутилмоқда.
Стажёрга иш ҳақи тўланадими?
Таклиф этилаётган янги тартибда уч ойгача бўлган стажировка ҳақ тўланмайдиган шаклда ташкил этилиши назарда тутилган. Бироқ бу ҳолатни меҳнат шартномаси асосида ишга қабул қилинган стажёрнинг ҳуқуқлари билан аралаштирмаслик керак.
Амалдаги меҳнат қонунчилигига кўра, агар шахс вакант лавозимга меҳнат шартномаси асосида қабул қилиниб, меҳнат вазифаларини бажарса, унга иш ҳақи тўланиши лозим. Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги тушунтиришларида ҳам меҳнат шартномаси асосида ишга қабул қилинган стажёрга меҳнатга ҳақ тўлашнинг белгиланган энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи тўланиши қайд этилган.
Шунинг учун янги механизмнинг амалда қандай расмийлаштирилиши, стажёрнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари нималардан иборат бўлиши якуний ҳужжатда аниқ белгилаб берилиши муҳим.
Амалдаги стажировка тартиби қандай?
Ҳозирги қонунчиликда ҳам стажировка билан боғлиқ муносабатлар мавжуд. Уларни расмийлаштириш стажировканинг тури, мақсади ва тегишли соҳавий талабларга боғлиқ.
Жумладан, меҳнат шартномаси асосида ишга қабул қилинган стажёрнинг меҳнат муносабатлари белгиланган тартибда расмийлаштирилиши, тегишли буйруқ чиқарилиши ва маълумотлар Ягона миллий меҳнат тизимида акс эттирилиши керак.
Шунингдек, стажировка жараёнида тажрибали мутахассисни мураббий сифатида бириктириш, амалий машғулотлар режасини белгилаш ва ўрганиладиган вазифаларни аниқлаш муҳим ҳисобланади.
Айрим соҳаларда стажировканинг муддати ва шартлари алоҳида низомлар билан тартибга солинади. Шу сабабли амалдаги барча стажировка турлари учун ягона икки йиллик муддат белгиланган, деб ҳисоблаш тўғри эмас.
Меҳнат қонунчилигига яна қандай ўзгартишлар киритилиши мумкин?
Муҳокамага қўйилган лойиҳада фақат уч ойлик стажировка механизми эмас, балки меҳнат муносабатларига оид бошқа таклифлар ҳам бор.
Жумладан:
меҳнат шартномаси бекор қилинганда огоҳлантириш муддати пулли компенсация билан алмаштирилса, касаба уюшмасига ахборот бериш муддатларини қисқартириш;
масофавий таълим олаётган ходимларга бериладиган меҳнат кафолатларини аниқлаштириш.
Ушбу ўзгартишлар меҳнат шартномаларини бекор қилиш жараёни ва масофавий таълим олаётган ходимларнинг ҳуқуқларига тааллуқли бўлади.
Янги тартиб қачон кучга киради?
Ҳозирча уч ойгача ҳақ тўланмайдиган стажировка ўташ имконияти қонунчиликка киритилиши таклиф этилаётган механизм ҳисобланади. Шунинг учун унинг кучга кириш санаси, стажёрларни танлаш тартиби, иш берувчиларга қўйиладиган талаблар ва амалий кўникма орттириш шартлари якуний ҳужжат қабул қилинганидан кейин аниқ бўлади.
Таклифнинг муҳим жиҳатларидан бири — иш тажрибаси йўқлиги сабабли иш топа олмаётган фуқароларга касбни амалиётда ўрганиш имкониятини беришдир. Агар механизм самарали ишласа, иш берувчилар ҳам келажакда ўз жамоасига қўшилиши мумкин бўлган мутахассисларни олдиндан баҳолаш имкониятига эга бўлади.
Бироқ энг муҳим шарт — стажировка ҳақиқатан ҳам ўрганиш ва тажриба орттириш воситаси бўлиши керак. У иш берувчилар учун бепул ишчи кучидан фойдаланиш имкониятига айланмаслиги, стажёрларнинг ҳуқуқлари эса аниқ ҳимоя қилиниши лозим.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…