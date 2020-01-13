Долларнинг расмий курси ошди
Марказий банк 14 январдан эътиборан хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан янги қийматини белгилади.
Ўтган ҳафтадаги қиймат билан солиштирганда, долларнинг расмий курси +42.87 сўмга ошиб, 9550.76 сўмни ташкил қилди.
Евро курси +11.55 сўмга қимматлаб, 10620.45 сўм бўлди.
Рубль курси 3,16 сўмга кўтарилиб, 1 рубль 156,59 сўмга тенг бўлди.
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