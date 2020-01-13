Долларнинг расмий курси ошди

  • 13 январь 2020, 14:01
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  • Иқтисодиёт
    • Долларнинг расмий курси ошди
    Марказий банк 14 январдан эътиборан хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан янги қийматини белгилади.
    Ўтган ҳафтадаги қиймат билан солиштирганда, долларнинг расмий курси +42.87 сўмга ошиб, 9550.76 сўмни ташкил қилди.

    Евро курси +11.55 сўмга қимматлаб, 10620.45 сўм бўлди.
    Рубль курси 3,16 сўмга кўтарилиб, 1 рубль 156,59 сўмга тенг бўлди.

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