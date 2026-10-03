Самолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга берди
«Манчестер Сити»нинг юлдуз ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд Норвегиянинг машҳур Norwegian Air Shuttle авиакомпаниясига қарши суд даъвоси очди. Тўпурарнинг бундай кескин қарорига компаниянинг креатив деб ҳисобланган, аммо рухсатсиз тарзда қилинган реклама кампанияси сабаб бўлди.
The Touchline нашри тарқатган хабарга кўра, авиаташувчи чипталар сотувини ошириш мақсадида юлдуз футболчининг шахсий бренди ва ташқи қиёфасидан ноқонуний равишда фойдаланган.
Рекламада нима тасвирланган эди?
Авиакомпания маркетологлари реклама ролигида Ҳоланднинг дунёга машҳур, ўзига хос соч турмагини фотомонтаж ёрдамида тўғридан-тўғри самолёт тасвирига жойлаштиришган:
Сурат устига эса мақтов сифатида: «Биз ҳеч қачон бу қадар норвегча кўринмаганмиз!» деган даъваткор шиор ёзилган.
Шу тариқа, компания футболчининг шахсий имижи орқали авиачипталарни реклама қилган.
Бироқ бундай реклама учун на Ҳоланднинг ўзидан, на унинг медиа ҳуқуқларини бошқарувчи жамоасидан розилик олинган. Ўз имиж ҳуқуқи қўпол равишда бузилганини кўрган ҳужумчи масалани қонуний йўл билан ҳал қилиш учун суд органларига мурожаат қилди.
Майдонда эса тўхтатиб бўлмас сермаҳсуллик
Суд можаросига қарамай, Эрлинг майдонда ҳақиқий гол машинаси бўлиб қолишда давом этмоқда. Ҳужумчи 2026/2027 йилги мавсум стартида «Манчестер Сити» сафида ўтказган 7 та учрашувда рақиблар дарвозасига нақд 7 та гол киритиб, ажойиб кўрсаткич қайд этмоқда.
Изоҳлар 0
…