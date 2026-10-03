Самолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга берди

·46·Дунё
Самолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга берди

«Манчестер Сити»нинг юлдуз ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд Норвегиянинг машҳур Norwegian Air Shuttle авиакомпаниясига қарши суд даъвоси очди. Тўпурарнинг бундай кескин қарорига компаниянинг креатив деб ҳисобланган, аммо рухсатсиз тарзда қилинган реклама кампанияси сабаб бўлди.

The Touchline нашри тарқатган хабарга кўра, авиаташувчи чипталар сотувини ошириш мақсадида юлдуз футболчининг шахсий бренди ва ташқи қиёфасидан ноқонуний равишда фойдаланган.

Рекламада нима тасвирланган эди?

Авиакомпания маркетологлари реклама ролигида Ҳоланднинг дунёга машҳур, ўзига хос соч турмагини фотомонтаж ёрдамида тўғридан-тўғри самолёт тасвирига жойлаштиришган:

  • Сурат устига эса мақтов сифатида: «Биз ҳеч қачон бу қадар норвегча кўринмаганмиз!» деган даъваткор шиор ёзилган.

  • Шу тариқа, компания футболчининг шахсий имижи орқали авиачипталарни реклама қилган.

Бироқ бундай реклама учун на Ҳоланднинг ўзидан, на унинг медиа ҳуқуқларини бошқарувчи жамоасидан розилик олинган. Ўз имиж ҳуқуқи қўпол равишда бузилганини кўрган ҳужумчи масалани қонуний йўл билан ҳал қилиш учун суд органларига мурожаат қилди.

Майдонда эса тўхтатиб бўлмас сермаҳсуллик

Суд можаросига қарамай, Эрлинг майдонда ҳақиқий гол машинаси бўлиб қолишда давом этмоқда. Ҳужумчи 2026/2027 йилги мавсум стартида «Манчестер Сити» сафида ўтказган 7 та учрашувда рақиблар дарвозасига нақд 7 та гол киритиб, ажойиб кўрсаткич қайд этмоқда.

Эрлинг ҲоландМанчестер СитиNorwegian Air Shuttleсуд даъво
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шув: Эрлинг Ҳоланд келажакда фақат битта клуб сафида ўйнамоқчи...Шов-шув: Эрлинг Ҳоланд келажакда фақат битта клуб сафида ўйнамоқчи...Бугун 09:29«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолдиКеча 10:42Европада янги трансфер интригаси: «Реал» «Сити» футболчиларига қизиқмоқдаЕвропада янги трансфер интригаси: «Реал» «Сити» футболчиларига қизиқмоқда26 сентябр 15:49Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилди15 сентябр 18:54Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиМанчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олинди14 сентябр 09:15«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!13 сентябр 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота