Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 3-октябр куни Тошкентдаги Малика бозорида iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари маълум бўлди.
- Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ версияларида, хотира ҳажми ва рангига қараб 1589 доллардан 2999 долларгача сотилмоқда.
- Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин.
3 октябр ҳолатига кўра, Тошкентдаги Малика бозорида iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари маълум бўлди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM версияларида, хотира ҳажми ва рангларига қараб турли нархларда сотилмоқда.
eSIM+eSIM версиялари:
iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 доллар
• Glacier — 1 599 доллар
• Black — 1 629 доллар
• Burgundy — 1 649 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 819 доллар
• Silver — 1 799 доллар
• Glacier — 1 819 доллар
• Burgundy — 1 899 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 099 доллар
• Silver — 2 179 доллар
• Glacier — 2 099 доллар
• Burgundy — 2 179 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 доллар
SIM+eSIM версиялари:
iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 доллар
• Glacier — 1 619 доллар
• Black — 1 699 доллар
• Burgundy — 1 699 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1 929 доллар
• Black — 1 929 доллар
• Silver — 1 899 доллар
• Burgundy — 2 069 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 179 доллар
• Silver — 2 149 доллар
• Burgundy — 2 249 доллар
• Glacier — 2 199 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 доллар
Қайд этилишича, смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариб туриши мумкин.
Изоҳлар 0
…