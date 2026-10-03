Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари

·63·Техно
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 3-октябр куни Тошкентдаги Малика бозорида iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари маълум бўлди.
  • Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ версияларида, хотира ҳажми ва рангига қараб 1589 доллардан 2999 долларгача сотилмоқда.
  • Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин.

3 октябр ҳолатига кўра, Тошкентдаги Малика бозорида iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари маълум бўлди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM версияларида, хотира ҳажми ва рангларига қараб турли нархларда сотилмоқда.

eSIM+eSIM версиялари:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 доллар
• Glacier — 1 599 доллар
• Black — 1 629 доллар
• Burgundy — 1 649 доллар

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 819 доллар
• Silver — 1 799 доллар
• Glacier — 1 819 доллар
• Burgundy — 1 899 доллар

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 099 доллар
• Silver — 2 179 доллар
• Glacier — 2 099 доллар
• Burgundy — 2 179 доллар

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 доллар

SIM+eSIM версиялари:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 доллар
• Glacier — 1 619 доллар
• Black — 1 699 доллар
• Burgundy — 1 699 доллар

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1 929 доллар
• Black — 1 929 доллар
• Silver — 1 899 доллар
• Burgundy — 2 069 доллар

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 179 доллар
• Silver — 2 149 доллар
• Burgundy — 2 249 доллар
• Glacier — 2 199 доллар

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 доллар

Қайд этилишича, смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариб туриши мумкин.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxMalika бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгардиКеча 11:11iPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилиндиiPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилинди29 сентябр 10:42Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгардиЎзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди28 сентябр 13:53iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!13 сентябр 01:41Хитой бозорида iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари савдоси кескин ошдиХитой бозорида iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари савдоси кескин ошди1 октябр 09:58Камерунда iPhone 18 Pro Махънинг илк харидори тантанали кутиб олинди: дўкондаги маросим ҳайратга солдиКамерунда iPhone 18 Pro Махънинг илк харидори тантанали кутиб олинди: дўкондаги маросим ҳайратга солди27 сентябр 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди