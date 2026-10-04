Аёл қора танли фарзанди учун эрининг кўп қаҳва ичишини айблади
АҚШда бир аёл эрига хиёнат қилганини яшириш учун ғалати баҳона ўйлаб топгани ҳақида хабар тарқалди. Унинг айтишича, оқ танли эридан туғилган фарзандининг териси тўқроқ бўлишига эрининг кўп қаҳва ичиши сабаб бўлган.
“An-Nahar” нашри ёзишича, 22 ёшли аёлнинг фарзанди туғилганидан сўнг унинг ташқи кўриниши ота-онаси ўртасида саволлар пайдо қилган. Шунда аёл боланинг тери рангига турмуш ўртоғининг кучли эспрессони кўп истеъмол қилиши сабаб бўлганини айтган.
Эр хотинидан уларнинг муносабатларида бошқа инсон бўлган-бўлмаганини сўраган. Аёл эса буни қатъиян рад этган.
Энг қизиғи, эркак хотинининг тушунтиришига ишонган. У фарзандининг тери рангида ўзининг қаҳва истеъмоли қандайдир таъсир қилган, деган фикрда бўлган.
Шу тариқа, аёл эрига ғайриоддий сабабни ишончли тарзда тақдим этгани айтилмоқда. Бироқ қаҳва истеъмоли инсоннинг фарзанди тери рангини бундай тарзда ўзгартиришига илмий асос йўқ.
Воқеа ҳақидаги хабар ижтимоий тармоқларда ҳам турли муносабатларга сабаб бўлган.
Изоҳлар 0
…