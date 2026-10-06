Самарқандда кумуш медаль олган қозоғистонлик шахматчи қизлар нега мукофотсиз қолди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтказилган 46-Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадасида кумуш медални қўлга киритган Қозоғистон аёллар терма жамоаси вакиллари мусобақа якунидан сўнг кутилмаган муаммога дуч келди.
- Жамоа бирор марта ҳам мағлуб бўлмай, 18 очко билан иккинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, бу натижа учун уларга давлат мукофоти тўланмайди.
- Сабаби Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадаси давлат мукофоти тўланадиган мусобақалар рўйхатига киритилмаган.
Самарқандда ўтказилган 46-Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадасида кумуш медални қўлга киритган Қозоғистон аёллар терма жамоаси вакиллари мусобақа якунидан сўнг кутилмаган муаммога дуч келганини маълум қилди. Жамоа Олимпиадада бирор марта ҳам мағлуб бўлмай, 18 очко билан иккинчи ўринни эгаллаган. Бироқ шахматчиларнинг айтишича, бу натижа учун уларга давлат мукофоти тўланмайди.
Бу ҳақда Қозоғистон шахматчиси Алуа Нурман маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, терма жамоа аъзолари Самарқанддаги натижа учун нафақат бир марталик мукофотдан, балки муайян давлат тўловларидан ҳам маҳрум бўлиши мумкин.
«Жуда ҳайрон қолдим»
Алуа Нурманнинг айтишича, бу маълумотни жамоа Қозоғистонга қайтганидан кейин билган.
У спорт мутасаддилари билан мулоқотда Олимпиада натижаси учун давлат мукофоти берилмаслигини эшитганида ҳайрон қолганини таъкидлади.
«Қозоғистонга қайтиб келганимиздан сўнг, бу ютуғимиз учун бизга давлат мукофоти тўланмаслигини айтишганида жуда ҳайрон қолдим».
Спортчининг таъкидлашича, муаммо фақат бир марталик мукофот билан чекланмайди. Унинг айтишича, Самарқанддаги натижа шахматчиларга ҳар ой тўланадиган давлат маблағларини олиш ҳуқуқини ҳам бермаслиги маълум қилинган.
Сабаб сифатида эса Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадаси давлат мукофоти тўланадиган мусобақалар рўйхатига киритилмагани кўрсатилган.
Қозоғистонлик шахматчилар Самарқандда мағлуб бўлмади
Қозоғистон аёллар терма жамоасининг натижаси эътиборга лойиқ.
Самарқанддаги Олимпиада давомида жамоа бирорта ҳам учрашувда мағлуб бўлмаган ва якунда 18 очко тўплаб, кумуш медалга эга чиққан.
Яъни жамоа дунё шахматининг энг муҳим жамоавий мусобақаларидан бирида кучли натижа қайд этган.
Аммо Нурманнинг баёнотига кўра, мусобақанинг Қозоғистонда давлат томонидан мукофотланадиган спорт тадбирлари рўйхатига киритилмагани кумуш медалнинг молиявий рағбатлантирилишига тўсқинлик қилмоқда.
«Олимпиада нега рўйхатда йўқ?»
Алуа Нурман спорт мутасаддиларига айнан шу савол билан мурожаат қилди.
Унинг таъкидлашича, Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадаси дунёнинг етакчи шахмат давлатлари иштирок этадиган ва шахматчилар учун асосий жамоавий мусобақалардан бири ҳисобланади.
Шу сабабли спортчи ушбу турнир нима учун давлат мукофоти бериладиган мусобақалар рўйхатига киритилмаганига ойдинлик киритишни сўрамоқда.
Нурманнинг саволи фақат мукофот ҳақида эмас.
У вазиятни қандай ҳал қилиш мумкинлиги ва келгусида Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадасини тегишли давлат рўйхатига киритиш имкони бор-йўқлиги билан ҳам қизиққан.
Самарқанддаги Олимпиада Ўзбекистон учун тарихий якунланди
46-Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадаси 16–27 сентябрь кунлари Самарқандда ўтказилди.
Мусобақа мезбон Ўзбекистон учун ҳам катта муваффақият билан якунланди. Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Олимпиада чемпиони бўлиб, ўз тарихидаги навбатдаги катта ғалабани қайд этди.
Нодирбек Абдусатторов ва жамоанинг бошқа аъзолари мусобақа давомида юқори натижа кўрсатиб, чемпионликни қўлга киритди.
Қозоғистон аёллар терма жамоаси эса кумуш медал билан Самарқанд Олимпиадасининг энг яхши жамоаларидан бирига айланди.
Ўзбекистонда чемпионлар катта мукофот билан тақдирланди
Самарқанддаги Олимпиададан кейин Ўзбекистон чемпионларига давлат даражасида катта эътибор қаратилди.
Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси аъзоларини фахрий унвонлар билан тақдирлади.
Шунингдек, чемпионларга президент совғаси сифатида Volkswagen автомобиллари, коттеж уйлар ва 200 минг доллардан пул мукофоти топширилди.
Бу мукофотлар Ўзбекистонда шахматнинг давлат сиёсати даражасида қўллаб-қувватланаётганини кўрсатган воқеалардан бири бўлди.
Самарқанддаги Олимпиада шу тариқа икки қўшни давлат шахматчилари учун турлича натижа билан якунланган: Ўзбекистон чемпионлик ва катта давлат мукофотлари билан тарихга кирган бўлса, Қозоғистон аёллар терма жамоасининг кумуш медали эса мамлакатдаги мукофотлаш тизими бўйича саволларни юзага чиқарди.
Энди жавоб спорт мутасаддиларидан кутилмоқда
Алуа Нурманнинг баёнотидан кейин асосий савол очиқ қолмоқда: Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадаси нима сабабдан Қозоғистонда давлат мукофоти бериладиган мусобақалар рўйхатига киритилмаган?
Ҳозирча бу масала бўйича Қозоғистон спорт мутасаддиларининг расмий изоҳи келтирилмаган.
Шунинг учун Нурманнинг фикрлари шахматчининг шахсий позицияси сифатида қабул қилиниши керак. Мусобақа мақоми, мукофотлаш тартиби ва давлат тўловлари бўйича якуний ҳуқуқий баҳони эса тегишли Қозоғистон идораларининг расмий изоҳи белгилайди.
Бироқ Самарқанддаги натижа бир нарсани аниқ кўрсатди: Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадасидаги кумуш медаль Қозоғистон аёллар терма жамоаси учун катта спорт ютуғи бўлди. Энди шахматчилар ушбу ютуқ давлат томонидан қандай баҳоланишига жавоб кутмоқда.
Изоҳлар 0
…