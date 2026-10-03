Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Машҳур шахслар фарзандларига ҳашаматли совғалар, саёҳатлар ва унутилмас сюрпризлар тақдим этиб, уларга энг яхши болалик хотираларини яратиб беришга интилади.
- Карди Би фарзандларининг туғилган кунларини шахсий самолётда саёҳатлар ва юзлаб меҳмонлар билан нишонласа, Хло Кардашян фарзандлари учун Диор брендидан 4000 долларлик болалар аравачасини харид қилган.
Бутун дунёдаги ота-оналар каби машҳурлар ҳам фарзандларини ҳар томонлама таъминлаб, уларга муносиб шароит яратишга интилади. Бироқ шоу-бизнес ва тадбиркорлик оламидаги юлдузлар учун бу оддий совғалар билан чекланиб қолмайди. Улар фарзандларининг энг яхши болалик хотираларига эга бўлиши учун қимматбаҳо буюмлар, ҳашаматли саёҳатлар ва унутилмас сюрпризларни танлайди.
Айрим машҳурлар фарзандларининг истакларини сўзсиз амалга оширишга одатланган. Қуйида дунё юлдузларининг фарзандларига тақдим этган энг эсда қоларли совғалари ҳақида сўз юритамиз.
Калчер ва Уэйв — Карди Би фарзандлари
Оиланинг даромади қанчалик юқори эканини билишнинг яна бир усули бор — фарзандларининг туғилган куни қандай нишонланишига эътибор бериш. Карди Би фарзандларининг таваллуд кунларини ҳамиша катта тантанага айлантиришга ҳаракат қилади.
Хонанда бундай кунларда маблағни аямайди. Шахсий самолётда саёҳат қилиш, улкан торт ва турли ширинликларга буюртма бериш, шунингдек, юзлаб меҳмонлар учун дастурхон тайёрлаш Карди Би оиласидаги байрамларнинг ажралмас қисми ҳисобланади.
Тру ва Татум — Хло Кардашяннинг фарзандлари
Хло Кардашян фарзандлари ҳам онаси каби ҳашаматли ҳаётда улғайишини истайди. Уларнинг қулайлиги ва ташқи кўринишига алоҳида эътибор қаратади.
Масалан, Хло фарзандлари учун Dior брендининг қиймати 4000 доллар бўлган болалар аравачасини харид қилган. Кичкина Татум ўзининг қимматбаҳо «машинаси»да сайр қилса, унинг опаси Тру эса дунёнинг машҳур мода уйлари яратган замонавий либосларда кўриниш беради.
Сторми — Кайли Женнернинг қизи
Қизалоқ Сторми келажакда онаси каби гўзаллик саноатида фаолият юритиши мумкин. Чунки Кайли Женнер бу соҳада қизини доимо қўллаб-қувватлаб келади.
Қимматбаҳо брендларнинг кийимлари, олмосли заргарлик буюмлари, ҳашаматли ўйинчоқлар ва турли автомобиллар коллекцияси — буларнинг барчаси Сторми ҳаётининг оддий қисмига айланган. Масалан, яқинда Кайли Женнер қизига Hermes брендининг қарийб 12 минг долларлик сумкасини совға қилган.
Harper — Дэвид ва Виктория Бекҳэмнинг қизи
Ўғил фарзандлардан кейин узоқ кутилган қизалоқ дунёга келганида Бекҳэмлар оиласининг қувончи чексиз бўлган. Бугунги кунда уларнинг қизи Harper 13 ёшда ва тобора ҳақиқий мода маликасига айланиб бормоқда.
Harper бадавлат оилада ўсган кўплаб қизлар сингари қимматбаҳо ва муносиб совғалардан баҳраманд бўлади. Масалан, Дэвид Бекҳэм қизига французларнинг машҳур Goyard брендига тегишли, қиймати 3000 доллар бўлган сумкани совға қилган.
Монро ва Мороккан — Мэрайя Кэри фарзандлари
Машҳур хонанда Мэрайя Кэри ҳам фарзандларига совға танлашда ўзига хос ёндашуви билан ажралиб туради. Бир неча йил олдин у эгизаклари Монро ва Мороккан учун ҳақиқий ширинликлар оламига айлантирилган махсус хонани совға қилган.
Хона турли хил қандолат маҳсулотлари, ширинликлар ва болалар севиб истеъмол қиладиган маҳсулотлар билан тўлдирилган эди. Эгизаклар бундай ғайриоддий совғани катта қувонч ва завқ билан кутиб олган.
Индия Роуз, Саша ва Тристан — Крис Ҳемсвортнинг фарзандлари
Крис Ҳемсвортнинг фарзандлари эса кўпроқ фаол ва саргузаштларга бой ҳаёт тарзини кечиради. Актёр фарзандларини доимо қимматбаҳо бренд маҳсулотлари билан сийламаслиги мумкин, аммо улар билан бирга саёҳат қилиш ва янги таассуротлар орттиришга катта аҳамият беради.
Оилавий саёҳатлар давомида улар от ва делфин миниш, очиқ океанда сузиш, тоғларга чиқиш ва бошқа кўплаб қизиқарли машғулотлар билан шуғулланади. Крис Ҳемсворт оила аъзоларининг шундай фаол ҳаёт тарзини танлаганидан фахрланади. Ҳемсвортлар оиласи саёҳатлар орқали аллақачон дунёнинг ярмини кезиб чиқишга ҳам улгурган.
Псалм — Ким Кардашьян ва Канье Уэстнинг ўғли
Тадбиркор ва шоу-бизнес олами юлдузи Ким Кардашьян нафақат ўзига, балки фарзандларига ҳам маблағ сарфлашдан тортинмайди. Шу боис янги Tesla Cybertruck сотувга чиқиши биланоқ у ушбу замонавий автомобилни харид қилган.
Бироқ Ким ўғлини ҳам эътибордан четда қолдирмаган. Псалмнинг бувиси Крис Женнер набираси учун катта машинага ўхшаш ҳашаматли Tesla Cybertruck’нинг мини-версиясини махсус совға қилган. Ушбу ўйинчоқ автомобилнинг нархи 1500 долларга баҳоланган.
Шу тариқа, машҳур оилалар фарзандларига нафақат қимматбаҳо буюмлар, балки саёҳат, байрам ва турли хил унутилмас таассуротларни ҳам совға қилишга ҳаракат қилади. Улар учун фарзандларининг қувончи ва болалик хотиралари ҳар қандай совғанинг энг муҳим қисми ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…