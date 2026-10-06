Хамзат Чимаев Шон Стриклендга реванш учун 1 миллион доллар таклиф қилди
Хамзат Чимаев ва Шон Стрикленд ўртасидаги қарама-қаршилик яна қизиди. UFC собиқ ўрта вазн чемпиони биринчи жангдаги мағлубиятидан кейин америкалик рақибини реваншга чақирди ва бунинг учун унга 1 миллион доллар тўлашга тайёрлигини билдирди.
Чимаевнинг бу сафарги чақируви оддий «реванш истайман» деган баёнотдан анча кескинроқ бўлди. У Стриклендга жанг жойини ўзи танлашни таклиф қилди.
«Манзилингни юбор»
Чимаев 5 октябрь куни ўзининг X’даги саҳифасида Стриклендга тўғридан-тўғри мурожаат қилди.
«Стрикленд, мен сенга 1 миллион доллар тўлайман. Манзилингни юбор ва кел, жанг қиламиз. Қафас ичида бўладими ёки бошқа жойдами — фарқи йўқ».
Шу тариқа Чимаев реванш учун ҳатто UFC’нинг расмий жанг ташкил этиш жараёнини кутишга ҳам тайёр эмаслигини кўрсатди. Бироқ унинг бу баёноти ҳозирча расмий жанг шартномаси ёки UFC томонидан тасдиқланган реванш дегани эмас. Стрикленд ҳам ҳозирча ушбу 1 миллион долларлик таклифга жавоб бермаган.
Биринчи жанг Чимаев учун тарихий мағлубият билан тугаган
Бу икки жангчининг биринчи тўқнашуви 2026 йил 9 май куни UFC 328 турнирида бўлиб ўтган.
Ўша кечада Чимаев ўрта вазн чемпионлик камарини ҳимоя қилган, Стрикленд эса уни мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритган. Жанг тақдири ҳакамларнинг бўлинган қарори билан ҳал қилинган: икки ҳакам Стриклендни ғолиб деб топган, бири эса Чимаев фойдасига овоз берган.
Бу натижа Чимаевнинг профессионал фаолиятидаги биринчи мағлубият бўлган.
Шунинг учун реванш истаги «Борз» учун нафақат чемпионлик камарини қайтариш, балки шахсий ҳисобни ҳам тенглаштириш имконияти сифатида кўрилмоқда.
Нега реванш масаласи ҳозир яна кун тартибига чиқди?
Чимаевнинг навбатдаги рақиби масаласи ҳозирча тўлиқ ҳал қилинмаган. Шу билан бирга, Стрикленднинг чемпион сифатидаги кейинги ҳимояси бўйича ҳам музокаралар давом этмоқда.
Нассурдин Имавов ҳам Стриклендни жангга чорлаб, ҳатто ўз маблағидан 500 минг доллар таклиф қилгани хабар қилинган. Чимаев эса бу суммани икки баравар ошириб, 1 миллион долларлик таклиф билан чиқди.
Шу жиҳатдан қараганда, Стриклендга бўлган қизиқиш нафақат чемпионлик камари, балки молиявий масала атрофидаги тортишувлар билан ҳам боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Чимаевнинг мақсади аниқ: Стрикленд билан яна жанг қилиш
Чимаев биринчи мағлубиятидан кейин ҳам Стрикленд билан реванш ўтказиш истагини бир неча бор билдирган. Июн ойида у америкалик жангчини жангни қабул қилишга чақириб, «барибир сени мағлуб этаман» мазмунида баёнот берган эди.
Энди эса чақирув янги босқичга чиқди: Чимаев рақибига шахсан 1 миллион доллар таклиф қилмоқда.
Бироқ бу таклифнинг ўзи реванш албатта бўлиб ўтишини англатмайди. Стрикленднинг розилиги, UFC’нинг қарорлари ва жангни расмий ташкил этиш масалалари ҳал қилиниши керак.
Энди навбат Стриклендда
Чимаев ўз позициясини очиқ билдирди: 1 миллион доллар, жанг жойи бўйича эркинлик ва асосий мақсад — Стрикленд билан реванш.
Энди эътибор Стрикленднинг жавобига қаратилган. Агар америкалик чемпион таклифга ижобий муносабат билдирса, UFC ўрта вазн дивизионидаги энг қизиқарли сценарийлардан бири яна кун тартибига қайтиши мумкин.
Биринчи жанг чемпионлик камарини ўзгартирган эди. Энди Чимаев ўша воқеанинг иккинчи қисмини ўз пули билан бошлашга тайёрлигини билдирмоқда.
Изоҳлар 0
…