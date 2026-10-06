Хамзат Чимаев Шон Стриклендга реванш учун 1 миллион доллар таклиф қилди

·0·Спорт
Хамзат Чимаев Шон Стриклендга реванш учун 1 миллион доллар таклиф қилди

Хамзат Чимаев ва Шон Стрикленд ўртасидаги қарама-қаршилик яна қизиди. UFC собиқ ўрта вазн чемпиони биринчи жангдаги мағлубиятидан кейин америкалик рақибини реваншга чақирди ва бунинг учун унга 1 миллион доллар тўлашга тайёрлигини билдирди.

Чимаевнинг бу сафарги чақируви оддий «реванш истайман» деган баёнотдан анча кескинроқ бўлди. У Стриклендга жанг жойини ўзи танлашни таклиф қилди.

«Манзилингни юбор»

Чимаев 5 октябрь куни ўзининг X’даги саҳифасида Стриклендга тўғридан-тўғри мурожаат қилди.

«Стрикленд, мен сенга 1 миллион доллар тўлайман. Манзилингни юбор ва кел, жанг қиламиз. Қафас ичида бўладими ёки бошқа жойдами — фарқи йўқ».

Шу тариқа Чимаев реванш учун ҳатто UFC’нинг расмий жанг ташкил этиш жараёнини кутишга ҳам тайёр эмаслигини кўрсатди. Бироқ унинг бу баёноти ҳозирча расмий жанг шартномаси ёки UFC томонидан тасдиқланган реванш дегани эмас. Стрикленд ҳам ҳозирча ушбу 1 миллион долларлик таклифга жавоб бермаган.

Биринчи жанг Чимаев учун тарихий мағлубият билан тугаган

Бу икки жангчининг биринчи тўқнашуви 2026 йил 9 май куни UFC 328 турнирида бўлиб ўтган.

Ўша кечада Чимаев ўрта вазн чемпионлик камарини ҳимоя қилган, Стрикленд эса уни мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритган. Жанг тақдири ҳакамларнинг бўлинган қарори билан ҳал қилинган: икки ҳакам Стриклендни ғолиб деб топган, бири эса Чимаев фойдасига овоз берган.

Бу натижа Чимаевнинг профессионал фаолиятидаги биринчи мағлубият бўлган.

Шунинг учун реванш истаги «Борз» учун нафақат чемпионлик камарини қайтариш, балки шахсий ҳисобни ҳам тенглаштириш имконияти сифатида кўрилмоқда.

Нега реванш масаласи ҳозир яна кун тартибига чиқди?

Чимаевнинг навбатдаги рақиби масаласи ҳозирча тўлиқ ҳал қилинмаган. Шу билан бирга, Стрикленднинг чемпион сифатидаги кейинги ҳимояси бўйича ҳам музокаралар давом этмоқда.

Нассурдин Имавов ҳам Стриклендни жангга чорлаб, ҳатто ўз маблағидан 500 минг доллар таклиф қилгани хабар қилинган. Чимаев эса бу суммани икки баравар ошириб, 1 миллион долларлик таклиф билан чиқди.

Шу жиҳатдан қараганда, Стриклендга бўлган қизиқиш нафақат чемпионлик камари, балки молиявий масала атрофидаги тортишувлар билан ҳам боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Чимаевнинг мақсади аниқ: Стрикленд билан яна жанг қилиш

Чимаев биринчи мағлубиятидан кейин ҳам Стрикленд билан реванш ўтказиш истагини бир неча бор билдирган. Июн ойида у америкалик жангчини жангни қабул қилишга чақириб, «барибир сени мағлуб этаман» мазмунида баёнот берган эди.

Энди эса чақирув янги босқичга чиқди: Чимаев рақибига шахсан 1 миллион доллар таклиф қилмоқда.

Бироқ бу таклифнинг ўзи реванш албатта бўлиб ўтишини англатмайди. Стрикленднинг розилиги, UFC’нинг қарорлари ва жангни расмий ташкил этиш масалалари ҳал қилиниши керак.

Энди навбат Стриклендда

Чимаев ўз позициясини очиқ билдирди: 1 миллион доллар, жанг жойи бўйича эркинлик ва асосий мақсад — Стрикленд билан реванш.

Энди эътибор Стрикленднинг жавобига қаратилган. Агар америкалик чемпион таклифга ижобий муносабат билдирса, UFC ўрта вазн дивизионидаги энг қизиқарли сценарийлардан бири яна кун тартибига қайтиши мумкин.

Биринчи жанг чемпионлик камарини ўзгартирган эди. Энди Чимаев ўша воқеанинг иккинчи қисмини ўз пули билан бошлашга тайёрлигини билдирмоқда.

Хамзат ЧимаевШон СтриклендUFC 3281 миллион доллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?20 август 10:02«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди19 август 14:53Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...9 август 21:57Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...15 сентябр 08:23Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирди14 сентябр 07:09«RAF 10» турнирида барча жанглар якунланиб, ғолиблар номи аниқ бўлди«RAF 10» турнирида барча жанглар якунланиб, ғолиблар номи аниқ бўлди14 июн 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?