Карина Капур ва Шоҳрух Хон 15 йилдан сўнг яна бирга кўриниши мумкин

·3·Маданият
Карина Капур ва Шоҳрух Хон 15 йилдан сўнг яна бирга кўриниши мумкин

Болливуд юлдузлари Карина Капур ва Шоҳрух Хон 15 йилдан сўнг яна бир лойиҳада бирга суратга тушиши мумкин. Хабарларга кўра, Карина Шоҳрух Хон бош ролни ижро этаётган «King» фильмида «Daddy Cool» деб номланган махсус мусиқий саҳнада иштирок этади.

Pinkvilla маълумотига кўра, Карина мазкур қўшиқни Шоҳрух Хон билан Жанубий Африкада шу ой охирида суратга олади. Актриса суратга олиш ишлари учун беш кун вақт ажратгани айтилмоқда. Катта кўламда тайёрланаётган қўшиқ фильмнинг муҳим мусиқий саҳналаридан бири бўлиши кутилмоқда.

Хабарларда «Daddy Cool» қўшиғи Sachin-Jigar томонидан басталангани, унда ҳиндистонлик ва халқаро санъаткорлар ҳам иштирок этиши мумкинлиги қайд этилган. Бироқ халқаро ижодкорнинг номи ҳозирча ошкор қилинмаган.

Карина Капур ва Шоҳрух Хон аввал «Kabhi Khushi Kabhie Gham», «Asoka» ва «Ra.One» каби фильмларда бирга ишлаган. Уларнинг сўнгги ҳамкорлиги 2011 йилда «Ra.One» фильмида бўлган. Шу сабабли «King»даги эҳтимолий учрашув актёрларнинг қарийб 15 йилдан кейинги биргаликдаги кўриниши бўлади.

«King» фильмига Siddharth Anand режиссёрлик қилмоқда. Фильм премьераси 2026 йил 24 декабрга режалаштирилган.

Карина КапурШоҳрух ХонKing (фильм)Daddy Cool (музыка)
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаКапурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда22 сентябр 10:07Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?4 июл 18:51Анил Капур: “Бир пайтлар қариндошимиз Раж Капурнинг гаражида яшаганмиз”Анил Капур: “Бир пайтлар қариндошимиз Раж Капурнинг гаражида яшаганмиз”6 август 12:46Болливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкинБолливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкин1 сентябр 09:01Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?26 сентябр 14:11Шоҳрух Хоннинг оилавий ҳаёти сирлари ошкор этилдиШоҳрух Хоннинг оилавий ҳаёти сирлари ошкор этилди17 апрел 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди