Карина Капур ва Шоҳрух Хон 15 йилдан сўнг яна бирга кўриниши мумкин
Болливуд юлдузлари Карина Капур ва Шоҳрух Хон 15 йилдан сўнг яна бир лойиҳада бирга суратга тушиши мумкин. Хабарларга кўра, Карина Шоҳрух Хон бош ролни ижро этаётган «King» фильмида «Daddy Cool» деб номланган махсус мусиқий саҳнада иштирок этади.
Pinkvilla маълумотига кўра, Карина мазкур қўшиқни Шоҳрух Хон билан Жанубий Африкада шу ой охирида суратга олади. Актриса суратга олиш ишлари учун беш кун вақт ажратгани айтилмоқда. Катта кўламда тайёрланаётган қўшиқ фильмнинг муҳим мусиқий саҳналаридан бири бўлиши кутилмоқда.
Хабарларда «Daddy Cool» қўшиғи Sachin-Jigar томонидан басталангани, унда ҳиндистонлик ва халқаро санъаткорлар ҳам иштирок этиши мумкинлиги қайд этилган. Бироқ халқаро ижодкорнинг номи ҳозирча ошкор қилинмаган.
Карина Капур ва Шоҳрух Хон аввал «Kabhi Khushi Kabhie Gham», «Asoka» ва «Ra.One» каби фильмларда бирга ишлаган. Уларнинг сўнгги ҳамкорлиги 2011 йилда «Ra.One» фильмида бўлган. Шу сабабли «King»даги эҳтимолий учрашув актёрларнинг қарийб 15 йилдан кейинги биргаликдаги кўриниши бўлади.
«King» фильмига Siddharth Anand режиссёрлик қилмоқда. Фильм премьераси 2026 йил 24 декабрга режалаштирилган.
Изоҳлар 0
…