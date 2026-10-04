Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди

·8·Авто
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Давр Банк билан ҳамкорликда Chevrolet Оних ва Траккер автомобиллари учун 0 фоизли кредит таклиф этилмоқда.
  • Харидорлар бошланғич тўлов миқдори ва муддатини ўзларига қулай тарзда танлаб, 15 фоиздан 50 фоизгача бўлган бошланғич тўлов билан 24 ойдан 60 ойгача муддатга автомобил харид қилишлари мумкин.
  • Масалан, 15 фоиз бошланғич тўлов билан Оних учун ойлик тўлов 6 млн 543 минг 229 сўм, Траккер учун эса 7 млн 825 минг 361 сўмни ташкил этади.

Chevrolet Onix ва Tracker автомобилларини харид қилиш учун янги бўлиб тўлаш шартлари таклиф этилди. Davr Bank билан ҳамкорликдаги дастурда автомобилларни 15 фоиз бошланғич тўлов билан 0 фоизли ставкада харид қилиш мумкин.

Янги шартларда харидор бошланғич тўлов миқдори ва тўлов муддатини ўзига қулай тарзда танлаши мумкин.

Камроқ бошланғич тўлов қилишни истаганлар учун Onix’га 27 млн 712 минг 500 сўм, Tracker’га эса 33 млн 142 минг 704 сўмдан бошланғич тўлов белгилаб қўйилган. Бу ҳолатда Onix учун ойлик тўлов 6 млн 543 минг 229 сўм, Tracker учун эса 7 млн 825 минг 361 сўмни ташкил этади.

Каттароқ бошланғич тўлов эвазига ойлик харажатни камайтириш имконияти ҳам бор. Бунда Onix учун 92 млн 375 минг сўм бошланғич тўлов қилинса, ойлик тўлов 1 млн 539 минг 583 сўмдан бўлади. Tracker учун 110 млн 475 минг 680 сўм бошланғич тўловда ойига 1 млн 841 минг 261 сўмдан тўлаш мумкин.

0 фоизли шартлар бошланғич тўлов миқдорига қараб қуйидагича белгиланган:

• 15 фоиз бошланғич тўлов, 24 ойга

• 25 фоиз бошланғич тўлов, 36 ойга

• 30 фоиз бошланғич тўлов, 40 ойга

• 40 фоиз бошланғич тўлов, 48 ойга

• 50 фоиз бошланғич тўлов, 60 ойга

Бундан ташқари, 2 фоиздан 12 фоизгача пасайтирилган фоиз ставкалари асосида ҳам тўлов вариантлари мавжуд.

Шу билан бирга, ушбу шартлар автомобилларнинг базавий комплектациялари асосида ҳисобланган. Якуний тўлов миқдори танланган комплектацияга қараб фарқ қилиши мумкин.

Мазкур таклиф автомобилларнинг завод нархи пасайтирилганини англатмайди. Асосий ўзгариш харидни бўлиб тўлаш ва кредитлаш шартларига тааллуқли.

Chevrolet OnixChevrolet TrackerDavr Bank
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда 11 та ҳужжат сабаб Chevrolet ONIX хатландиСамарқандда 11 та ҳужжат сабаб Chevrolet ONIX хатланди23 сентябр 21:19Дамас автомобилини 50 фоизини тўлаб, қолганини 24 ойда фоизсиз бериш мумкинДамас автомобилини 50 фоизини тўлаб, қолганини 24 ойда фоизсиз бериш мумкин24 сентябр 10:29УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирди18 июл 14:46Chevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаChevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқда17 июн 14:57«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?4 август 17:07БелДжи заводи учинчи автомобил брендини бозорга чиқаришни режалаштирмоқдаБелДжи заводи учинчи автомобил брендини бозорга чиқаришни режалаштирмоқдаБугун 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди