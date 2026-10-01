Қамоқхонада маҳбуслар учун ҳашаматли хоналар топилди

·48·Дунё
Қамоқхонада маҳбуслар учун ҳашаматли хоналар топилди

Индонезияда оддий камералардан бутунлай фарқ қиладиган, маҳбуслар учун махсус жиҳозланган ҳашаматли хоналар аниқланди. Ҳодиса ортидан қамоқхонанинг беш нафар раҳбар ходими лавозимидан четлатилди.

Маълум бўлишича, воқеа Жакарта яқинидаги Богор шаҳрида жойлашган «Cibinong» қамоқхонасида содир бўлган. Мамлакат Омбудсмани вакиллари 23 сентябрь куни ўтказган кутилмаган текширув давомида оддий камералардан алоҳида жойлашган 10 дан ортиқ тураржойни аниқлаган.

Текширувчилар ушбу хоналарда оддий қамоқхона шароитига хос бўлмаган қулайликларга дуч келган. У ерда катта ётоқлар, кондиционерлар, телевизорлар, диванлар, музлаткичлар ва овқатланиш учун алоҳида жойлар бўлган.

Энг эътиборли жиҳати, мажмуада спорт зали ва гольф симулятори ҳам барпо этилаётгани маълум бўлган. Текширув пайтида айрим маҳбуслар мазкур тураржойларда бўлгани аниқланган.

Индонезия Иммиграция ва жазони ижро этиш вазирлиги бош инспектори Руди Сетиаваннинг маълум қилишича, ҳолат юзасидан ўнлаб маҳбуслар ва қамоқхона ходимлари сўроқ қилинган. Текширув натижасида беш нафар раҳбар, жумладан, «Cibinong» қамоқхонаси бошлиғи ҳам лавозимидан четлатилган.

4 гектар майдонни эгаллаган қамоқхонада коррупция ва бошқа оғир жиноятлар учун жазо ўтаётган маҳбуслар ҳам сақланади. Ҳашаматли хоналардан айнан қайси маҳбуслар фойдалангани ҳозирча расман маълум қилинмаган.

Текширувчиларнинг айтишича, мазкур бинолар дастлаб қамоқхона ходимлари учун хизмат уй-жойи сифатида қурилган. Энди уларнинг маҳбуслар учун рухсатсиз тураржойга айлантирилгани ва бундай имтиёзлар эвазига пул берилган-берилмагани ўрганилмоқда.

Cibinong қамоқхонасиИндонезия омбудсманиРуди СетиаванБогор шаҳри
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқландиНуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқландиБугун 00:2075 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди75 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди22 август 17:50Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...16 сентябр 08:00Баллак 50 ёшида 26 ёшли моделга уйланмоқда: Тўй Лазур соҳили ёки қасрда бўлади!Баллак 50 ёшида 26 ёшли моделга уйланмоқда: Тўй Лазур соҳили ёки қасрда бўлади!29 сентябр 07:04Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиТуркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди27 сентябр 08:13Ҳиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилдиҲиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилди8 сентябр 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота