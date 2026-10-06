Самарқанддаги Олимпиададан сўнг афғонистонлик уч шахматчи чегарада ҳибсга олинди
Самарқанд шаҳри мезбонлик қилган Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадаси якунлари ортидан халқаро спорт жамоатчилигини ташвишга солган фавқулодда ҳодиса юз берди. Ўзбекистондаги нуфузли мусобақада иштирок этиб, ватанига қайтган Афғонистон миллий жамоасининг тўрт нафар аъзосидан уч нафари давлат чегарасида хавфсизлик кучлари томонидан қўлга олинди.
Маълум бўлишича, шахматчиларнинг ҳибсга олинишига мамлакат ҳудудида ушбу ақл идрок спорт турининг расман тақиқлангани сабаб бўлган.
«Паспортларимизни тортиб олиб, алоҳида хоналарга қамашди»
Испаниянинг нуфузли EL PAÍS нашри билан боғланишга улгурган спортчилардан бири чегарадаги ҳолат ва ҳозирги вазият ҳақида қисқача хабар беришга муваффақ бўлган:
Бир кишилик қамоқ: «Улар паспортларимизни мусодара қилиб олишди ва уч нафаримизни алоҳида-алоҳида хоналарга қамаб қўйишди», — дея билдирган афғонистонлик шахматчи;
Қобулдаги уй қамоғи: Айни пайтда ҳибсга олинган уч нафар спортчи Қобул шаҳридаги уй қамоғида сақланмоқда ва уларнинг келгуси тақдири номаълумлигича қолмоқда;
Бир нафар спортчининг ўтиши: Терма жамоанинг тўртинчи аъзоси эса чегара постидан ҳеч қандай тўсиқсиз ва муаммосиз ўтиб олган ягона шахс бўлди.
Шахматга тақиқ ва FIDE раҳбариятининг аралашуви
Афғонистонда шахмат билан боғлиқ вазият 2025 йилнинг май ойида кескинлашган эди:
Диний важ билан тақиқ: Мамлакат ҳукумати 2025 йил май ойида диний эътиқод ва шариат меъёрларини рўкач қилиб, шахмат ўйнашни қатъиян ман этган эди. Шу сабабли спортчиларнинг Самарқанддаги нуфузли Олимпиадага бориши ҳукуматнинг расмий тақиқини бузиш сифатида баҳоланган;
Халқаро шахмат федерацияси реакцияси: Халқаро шахмат федерациясининг (FIDE) янги сайланган президенти Тимур Турлов ҳолатдан тўлиқ хабардор эканини билдириб, афғонистонлик шахматчилар хавфсизлигини таъминлаш ва юзага келган дипломатик тангликни ижобий ҳал қилиш бўйича зарур чоралар кўрилаётганини маълум қилди.
Дунё спорт ташкилотлари ва инсон ҳуқуқлари фаоллари спорт билан шуғуллангани учун жавобгарликка тортилаётган гроссмейстерлар тақдирини диққат билан кузатиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…