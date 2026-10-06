Самарқанддаги Олимпиададан сўнг афғонистонлик уч шахматчи чегарада ҳибсга олинди

·3·Дунё
Самарқанддаги Олимпиададан сўнг афғонистонлик уч шахматчи чегарада ҳибсга олинди

Самарқанд шаҳри мезбонлик қилган Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадаси якунлари ортидан халқаро спорт жамоатчилигини ташвишга солган фавқулодда ҳодиса юз берди. Ўзбекистондаги нуфузли мусобақада иштирок этиб, ватанига қайтган Афғонистон миллий жамоасининг тўрт нафар аъзосидан уч нафари давлат чегарасида хавфсизлик кучлари томонидан қўлга олинди.

Маълум бўлишича, шахматчиларнинг ҳибсга олинишига мамлакат ҳудудида ушбу ақл идрок спорт турининг расман тақиқлангани сабаб бўлган.

«Паспортларимизни тортиб олиб, алоҳида хоналарга қамашди»

Испаниянинг нуфузли EL PAÍS нашри билан боғланишга улгурган спортчилардан бири чегарадаги ҳолат ва ҳозирги вазият ҳақида қисқача хабар беришга муваффақ бўлган:

  • Бир кишилик қамоқ: «Улар паспортларимизни мусодара қилиб олишди ва уч нафаримизни алоҳида-алоҳида хоналарга қамаб қўйишди», — дея билдирган афғонистонлик шахматчи;

  • Қобулдаги уй қамоғи: Айни пайтда ҳибсга олинган уч нафар спортчи Қобул шаҳридаги уй қамоғида сақланмоқда ва уларнинг келгуси тақдири номаълумлигича қолмоқда;

  • Бир нафар спортчининг ўтиши: Терма жамоанинг тўртинчи аъзоси эса чегара постидан ҳеч қандай тўсиқсиз ва муаммосиз ўтиб олган ягона шахс бўлди.

Шахматга тақиқ ва FIDE раҳбариятининг аралашуви

Афғонистонда шахмат билан боғлиқ вазият 2025 йилнинг май ойида кескинлашган эди:

  • Диний важ билан тақиқ: Мамлакат ҳукумати 2025 йил май ойида диний эътиқод ва шариат меъёрларини рўкач қилиб, шахмат ўйнашни қатъиян ман этган эди. Шу сабабли спортчиларнинг Самарқанддаги нуфузли Олимпиадага бориши ҳукуматнинг расмий тақиқини бузиш сифатида баҳоланган;

  • Халқаро шахмат федерацияси реакцияси: Халқаро шахмат федерациясининг (FIDE) янги сайланган президенти Тимур Турлов ҳолатдан тўлиқ хабардор эканини билдириб, афғонистонлик шахматчилар хавфсизлигини таъминлаш ва юзага келган дипломатик тангликни ижобий ҳал қилиш бўйича зарур чоралар кўрилаётганини маълум қилди.

Дунё спорт ташкилотлари ва инсон ҳуқуқлари фаоллари спорт билан шуғуллангани учун жавобгарликка тортилаётган гроссмейстерлар тақдирини диққат билан кузатиб бормоқда.

Самарқанд шахмат олимпиадасиАфғонистон шахматчилариFIDEТимур Турлов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкциялар остидаги миллиардер FIDE тахтига ўтирди: Тимур Турлов жаҳон шахмат раҳбариСанкциялар остидаги миллиардер FIDE тахтига ўтирди: Тимур Турлов жаҳон шахмат раҳбари27 сентябр 21:28Тимур Турлов ФИДЕ президенти бўлди: у тарихдаги энг ёш раҳбарТимур Турлов ФИДЕ президенти бўлди: у тарихдаги энг ёш раҳбар26 сентябр 16:23Ўзбекистон Арманистонни 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор этиб, якка пешқадамга айланди!Ўзбекистон Арманистонни 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор этиб, якка пешқадамга айланди!26 сентябр 20:25Олтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилиндиОлтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилинди26 сентябр 13:07Шахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқдаШахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқдаКеча 10:11Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержангЎзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержанг25 сентябр 13:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?