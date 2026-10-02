Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди

·3·Техно
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Замонавий сунъий интеллект модели ГПТ-6 Astra Наполеон Бонапарт даврига оид 217 йиллик сирли франсузча шифрланган хатни атиги олти соатда очди.
  • Ушбу хат 1809 йилда Австрия босқинидан олдин маршал Огюст де Мармонга йўлланган бўлиб, у оддий матн ва махсус белгилар комбинациясидан иборат эди.
  • Сунъий интеллект ҳужжатнинг фотосурати ва битта буйруқ асосида мустақил равишда қўлёзмани ўқиди, шифрлаш калитини топди ва ҳатто ҳужжат санасидаги хатоликни ҳам аниқлади.

ixbt.com маълумотига кўра, замонавий сунъий интеллект модели 217 йил давомида очилмай келган тарихий сирни фош этди. ГПТ-6 Astra деб номланган тизим Наполеон Бонапарт даврига оид махфий француз доирасидаги мураккаб шифрни атиги олти соат ичида тўлиқ мутолаа қилиб чиқди ва унинг мазмунини тиклади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап 1809 йилнинг баҳорида — Австрия бостириб киришидан тахминан икки ҳафта олдин француз саркардаси Огюст де Мармонга йўлланган махфий хат ҳақида бормоқда. Мазкур ҳужжат Крйптиана тадқиқот лойиҳасининг узоқ йиллар давомида очилмаган архив сақланмаларидан жой олган эди. Хат бир қатор оддий французча матн ҳамда рақамлар, ҳарфлар ва махсус белгилар комбинациясидан иборат 24 қатордан ташкил топган.

Тажриба тафсилотларини тадқиқотчи Картер Чёрч ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, ГПТ-6 Astra тизимига ҳужжатнинг фотосурати ва битта махсус буйруқ (промпт) берилган холос. Шундан сўнг нейротармоқ олти соат мобайнида мустақил равишда қўлёзмадаги 1300 га яқин белгини таниб чиқди, тарихий манбалардан қисман шифрлаш калитини топди.

Тарихий контекст ва автоматлаштирилган таҳлил

Қолган белгиларни тиклаш учун сунъий интеллект математик оптималлаштириш усули бўлган имитация усулининг ўз алгоритмини ёзиб ишга туширди. Криптоанализ жараёнида модел ўша даврдаги бошқа ёзишмаларни ҳам ўрганиб, олинган маълумотларни тарихий контекст билан таққослади. Шуниси эътиборлики, иш давомида сунъий интеллект ҳужжатнинг ўзидаги санада тахминий хатолик борлигини ҳам аниқлаган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу шифр замонавий криптографик талаблар бўйича ўта мураккаб ҳисобланмайди. Бироқ тажрибанинг асосий аҳамияти жараённинг тўлиқ автономлигида намоён бўлди. Битта тизим кетма-кет равишда қадимий қўлёзмани аниқлаш, тарихий маълумотларни қидириш, криптоанализ ўтказиш, дастурий код ёзиш ва давр контекстини ҳисобга олган ҳолда натижани текшириш ишларини муваффақиятли бажарди.

Тарихдаги янги саҳифа

Мазкур шифрланган маълумотни очиш орқали 1865 йилда нашр этилган Наполеон хотираларида чала қолган буйруқ парчаси ҳам тикланди. Наполеон асарида маршални «бир ҳовуч...» тўхтатиб қўлмаслиги кераклиги айтиб ўтилган бўлса, сирли доирада бу ибора «...тўда оломон» сўзлари билан давом этиши маълум бўлди.

Эксперимент муваффақиятли якунлангач, Крйптиана лойиҳаси эксперти Сатоси Томокиё олинган натижанинг тўғрилигини тан олди. Шундан сўнг тарихий ҳужжат расман ечилган ва очилган архивлар тоифасига ўтказилди. Бу каби технологияларнинг қўлланиши келгусида инсоният тарихидаги очилмаган сирларни топишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

СунъийИнтеллектТарихийШифрНаполеонГПТ-6AstraКриптоанализ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)19 июн 20:01«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилди«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилди17 сентябр 13:46Сунъий интеллект агентлари сирли тил ўйлаб топиб, хавфсизлик тизимини алдадиСунъий интеллект агентлари сирли тил ўйлаб топиб, хавфсизлик тизимини алдади25 сентябр 04:50Физиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этдиФизиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этди3 сентябр 14:55Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратди9 август 21:21Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлди28 июл 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди