Истанбулда ўқувчи қиз мактабга пичоқ билан кириб, тенгдошларига ҳужум қилди

·8·Дунё
Истанбулда ўқувчи қиз мактабга пичоқ билан кириб, тенгдошларига ҳужум қилди

Истанбулнинг Башакшеҳир туманидаги ўрта мактаблардан бирида пичоқбозлик содир бўлди. Ҳодиса оқибатида 8 нафар ўқувчи жароҳатланган, улардан бири шифохонада вафот этган. Бу ҳақда APA хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 6 октябрь куни соат 08:40 атрофида Каяшеҳирдаги Шайх Шамил Имом Ҳатип ўрта мактабида содир бўлган. Ҳужумни бошқа мактабда таҳсил олувчи 15 ёшли қиз амалга оширган. У мактаб биносига пичоқ билан кириб, ўқувчиларга ҳужум қилган.

Жароҳатланган ўқувчилар тез ёрдам машиналарида шифохоналарга олиб кетилган. Ҳужумни амалга оширган ўқувчи эса қўриқлаш ходимлари томонидан ушланиб, полицияга топширилган. Унга нисбатан тергов ҳаракатлари бошланган.

Дастлаб Истанбул губернаторлиги 5 нафар ўқувчи жароҳатланганини маълум қилган эди. Кейинроқ Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳодисада 8 киши жароҳатланганини билдирган. Жароҳатланганлардан бири оғир аҳволда бўлган ва шифокорлар саъй-ҳаракатларига қарамай вафот этган.

Ҳодиса юзасидан жиноий тергов бошланган. Шунингдек, Истанбулдаги мазкур мактабда таълим жараёнига 6 ва 7 октябрь кунлари танаффус берилган.

БашакшеҳирШайх Шамил Имом Ҳатип ўрта мактабипичоқбозлик15 ёшли қиз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этдиШомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этди20 сентябр 00:42Шомуродов ва Файзуллаев паст баҳо олишди: 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнгШомуродов ва Файзуллаев паст баҳо олишди: 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг14 сентябр 06:35Шомуродовнинг тўрт ўйинлик серияси тўхтади: Орбан хет-трик билан Осимхенга етиб олдиШомуродовнинг тўрт ўйинлик серияси тўхтади: Орбан хет-трик билан Осимхенга етиб олди14 сентябр 06:28Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиШомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилди14 сентябр 06:03Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайди13 сентябр 21:53Қашқадарёда она ва қиз ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунландиҚашқадарёда она ва қиз ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунланди3 октябр 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?